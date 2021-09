கோவிட் 19 தாக்கம்... பின்தங்கும் நடுத்தர வர்க்கம்!

அதிகரித்த தனிநபர் கடன்...



சமீபத்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கையின்படி, பொதுமக்களின் வங்கி டெபாசிட்டுகளுக்கும் நாட்டின் மொத்த பொருள் உற்பத்திக்குமான (ஜி.டி.பி) விகிதாசாரம் 2020-ம் ஆண்டு ஜூலை- செப்டம்பர் காலாண்டில் 7.7 சதவிகிதமாக இருந்ததாகவும் அது அக்டோபர் - டிசம்பர் காலாண்டில் 3 சதவிகிதத்துக்கு குறைந்திருப்ப தாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.



அதே நேரத்தில், பொதுமக்களின் வங்கிக் கடனுக்கும் நாட்டின் மொத்த உற்பத்திக்குமான விகிதாசாரம் 2020-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 37.1% என இருந்தது. இது கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் 37.9% அளவுக்கு அதிகரித்திருக்கிறது. அதாவது, கடன் வாங்கி நிலைமையைச் சமாளித்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஏகத்துக்கும் அதிகரித்திருக்கிறது.



ஒரு வருடத்துக்கும் மேலான பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் சுமார் 23 கோடி பேர் தேசிய அளவிலான குறைந்தபட்ச ஊதியத்துக்கும் குறைவான நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக் கிறார்கள் என்று அசீம் பிரேம்ஜி பல்கலைக் கழகத்தின் அறிக்கை கூறுகிறது. உதாரணமாக, ‘`சமூகத்தின் மேல்மட்டத்தில் இருப்பவர்களின் பொருளாதாரத்தில் வருமானமும் நுகர்வும் சுமார் 10% அளவுக்கு வளரும்போது, மீதமுள்ள 90% பொருளாதாரத்தில் எதுவுமே நடப்பதில்லை.



அதாவது, ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களின் வருமானம் அதிகரிப்பதில்லை. இதனால், பொருளாதார வளர்ச்சியில் தேக்கம் ஏற்படுகிறது’ என ஒரு பொருளாதார பேராசிரியர் கூறியிருக்கிறார். ஏறக்குறைய அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைதான் இந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் நம் நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது.



நடுத்தர வகுப்புக்கு சென்றடையாத நிதி உதவி...



அரசாங்கமானது நிதித் தொகுப்பை அவ்வப்போது அறிவித்து வந்தாலும் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களையும் குறு, சிறு வணிக நிறுவனங்களையும் போதுமானஅளவுக்கு அது சென்றடையவில்லை என்பது குறித்து தொடர்ந்து அறிக்கைகளும், ஆய்வு முடிவுகளும் வந்தபடி உள்ளன.



இதற்கு மாறாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கியானது பெருந் தொற்றால் ஏற்பட்ட பொருளாதாரத் தேக்கத்தைத் தீர்ப்பதில் முன்னிலை வகித்துவருகிறது. பெருந்தொற்று ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து வட்டி விகிதத்தைக் குறைவாகவே வைத்திருப்பதுடன், சுமார் ரூ.5.3 லட்சம் கோடி அளவுக்குத் தொகையை நிதி அமைப்புக்குள் (Financial system) உட்செலுத்தி இருப்பதை சிலர் சரியான நடவடிக்கையாகச் சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள்.



ஆனால், வழக்கத்துக்கு மாறாக, ஊக்குவிப்புக் கொள்கை (Quantitative Easing) (QE) என்கிற நிதிக் கொள்கையை அறிமுகப் படுத்தியிருப்பது (2008-ம் ஆண்டு உலக அளவில் ஏற்பட்ட பொருளாதாரத் தேக்கத்தைச் சரிசெய்ய அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது) வருமானம் மற்றும் செல்வத்தில் சமத்துவமற்ற தன்மைக்கு வழிவகுத்திருப்பதாக சில ஆய்வுகள் சொல்கின்றன.



பங்குச் சந்தை மட்டுமே வளர்ந்திருக்கிறது...



மத்திய ரிசர்வ் வங்கி பொருளாதாரத்தில் உட்புகுத்திய நிதியானது உண்மையான பொருளாதாரத்துக்கும், உற்பத்தித் துறைக்கும் கடனாகச் செல்வதற்குப் பதிலாக, பங்குச் சந்தையை நோக்கிச் சென்றிருப்பதாகத் தெரிய வந்திருக்கிறது. இதன் விளைவாக, 2020-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்துக்கும் 2021-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்துக்கும் இடையே சென்செக்ஸ் குறியீட்டுப் புள்ளிகள் 86 சதவிகிதமும், நிஃப்டி50 குறியீட்டுப் புள்ளிகள்91 சதவிகிதமும் அதிகரித்து இருக்கிறது.



இதுபற்றி கடந்த ஜனவரி மாதம் கருத்து வெளியிட்ட ரிசர்வ் வங்கி, `உண்மையான பொருளாதாரத்துக்கும் நிதிச் சந்தைக்கும் இடையே ஏற்பட்டிருக்கும் இந்தத் தொடர்பின்மை நிதிநிலைத் தன்மைக்கு ஒரு `ரிஸ்க்’-ஆக இருக்கும் எனத் தெரிவித் திருக்கிறது.



பயனடையாத சிறுதொழில் நிறுவனங்கள்...



பெருந்தொற்றால் சாதாரண மக்களின் வருமானமும், சேமிப்பும் குறைந்திருக்கும் நேரத்தில், பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிட்டப்பட்ட நிறுவனங் கள் மார்ச் மாதம் முடிவுற்ற காலாண்டில் அபரிமிதமாக லாபம் ஈட்டியிருப்பதாக சி.எம்.ஐ.இ (CMIE) அமைப்பின் பகுப்பாய்வு அறிக்கை கூறியிருக்கிறது.



`பெருநிறுவனங்களின் வருமானம் அதிகரித்திருப்பது போல, குறு, சிறு, நடுத்தர அளவிலான நிறுவனங்களின் (இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் இதன் மதிப்புக் கூட்டல் (Gross Value Added) - சுமார் 30% ஆகும்) வருமானம் இல்லை. இது இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் பல துறைகளுக்கும் பொருந்தும்’ என என்.எஸ்.இ-யின் ஜூலை மாத அறிக்கையில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது.



அடித்தட்டு மக்களை உயர்த்த வேண்டும்...



இந்தியா என்பது ஒரு பெரிய சந்தையாகும். எனவே, அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வகுப்பைச் சேர்ந்த மக்களின் வருமானம் உயரும்பட்சத்தில், அவர்களின் நுகர்வும் அதிகரிக்கும். இது பொருளாதாரத்தில் பல்பெருக்கு செயல்திறனை உண்டாக்கும். இதனால் அதிக வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுவதுடன், ஊதியமும் அதிகரிக்கும். இது ஓர் இயல்பான செயல்பாடாகும்.



‘‘செல்வந்தர்களையும், மேல்தட்டு மக்களையும் இலக்காகக் கொண்டு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப் பட்டால், அது தேவையை அதிகரிக்க உதவாது. அவர்கள் அதை ஆடம்பரப் பொருள்களான ஐபோன் போன்றவை வாங்கப் பயன்படுத்துவதால், உள்நாட்டுப் பொருளாதாரம் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையாது.



கீழ்த்தட்டு மக்களிடமும் நடுத்தர வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களிடமும் பணம் சென்றடைந்தால்தான், இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களை அவர்கள் வாங்குவார்கள். அதன்மூலம் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும்’’ என்கிறார் ஹிமன்ஷு என்னும் பொருளாதாரப் பேராசிரியர்.



நடுத்தரப் பொருளாதார வகுப்பினர் மீண்டும் வளர்ச்சி அடைவார்களா?



இழந்த வேலைகள் எல்லாம் திரும்ப உருவாக்கப்பட்டு ஆள்களை வேலைக்கு அமர்த்தினாலும் பெருந் தொற்றுக்கு முன்பிருந்த பொருளாதார வளர்ச்சி வருவதற்கு இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகலாம். ஆனால், பெருந்தொற்றால் `புதிய இயல்பு’ நிலை தொடரும் பட்சத்தில் குறைவான வேலை வாய்ப்புகளே உருவாகும்.



அப்படி நடந்தால், நடுத்தர வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் குறைந்து, பொருளாதாரம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். தற்போது நமக்கு முன்னால் இருக்கும் பிரச்னை என்னவெனில், `லட்சக்கணக்கான நுகர்வோர்களால் உந்திச் செலுத்தப்பட்ட பழைய பொருளாதாரக் கட்டமைப்புக்கு நாம் மீண்டும் செல்ல முடியுமா’ என்பதுதான்.



குறிப்பு: ‘இந்தியா ஸ்பென்ட்’ (IndiaSpend) இணையதளத்தில் வெளியான ‘How A Year of Covid-19 Financially Dented India’s Middle Class’ என்கிற கட்டுரையை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்ட கட்டுரை இது!