எட்டாவது சம்பள கமிஷன் வருமா... எதிர்பார்க்கும் பலன்களைத் தருமா?

10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு சம்பள கமிஷன்...



பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு சம்பள கமிஷன் என்ற நடைமுறை நியதியின்படி, 8-வது சம்பள கமிஷனின் பரிந்துரைகள் 01.01.2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வேண்டும். அந்தத் தேதிக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வருடங் களுக்கு முன்பே மத்திய அரசு சம்பள கமிஷனை அமைத்து விடும். ஊழியர்கள், ஓய்வூதிய தாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் பிற பலன்களை மேம்படுத்து வதற்கு ஆதாரமான அம்சங் களைப் பரிசீலித்து கமிஷன் தனது பரிந்துரைகளைத் தரும். அப்படித் தரப்பட்ட பரிந்துரைகளைப் பரிசீலித்து, அவற்றை மத்திய அரசு நடைமுறைக்குக் கொண்டு வரும்.



எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கிய மத்திய அமைச்சர்...



அந்த வகையில் 8-வது சம்பள கமிஷன் அமைப்பது குறித்த மத்திய அரசின் நிலைப்பாட்டைத் தெரிந்து கொள்ள இதுவே தருணம் என்பதால், கடந்த 02.08.2022 அன்று ராஜ்யசபாவில் இது குறித்து கேள்வி கேட்கப் பட்டது.



“மத்திய அரசு ஊழியர் களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வு பெற்றோரின் பென்ஷன் முதலானவற்றைச் சீரமைக் கும் எட்டாவது சம்பள கமிஷன் அமைக்கப் போவதில்லை’ என அரசு கருதுவதாக வரும் செய்தி உண்மையா?” என மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் துணை அமைச்சரிடம் கேட்க, (Minister of state in the Ministry of Finance) ‘இல்லை’ என்று பதில் அளித்தார்.



“பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சம்பள கமிஷன் அமைக்கும் நடைமுறைக்குப் பதிலாக, ஆய்க்ராய்ட் (Aykroyd Formula) ஃபார்முலாவின்படி, அவ்வப்போது நிலவும் விலை வாசி மற்றும் சராசரி மனிதனின் வாழ்க்கைத் தேவைக்கேற்ப ஆண்டு தோறும் சம்பள நிலைகளைச் சீரமைக்கலாம்’ என்று ஏழாவது சம்பள கமிஷன் செய்திருந்த பரிந்துரை பரிசீல னையில் உள்ளதா?” என்ற மற்றொரு கேள்வி அமைச்சரிடம் கேட்கப் பட்டது.



“ஏழாவது சம்பள கமிஷன் பரிந்துரையை ஏற்றுக் கொண்ட மத்திய அமைச் சரவை இதை (ஆய்க்ராய்டு பார்முலாவை) பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளவில்லை” என்றும் பதில் தந்துள்ளார், அமைச்சர்.



ஆக, ‘எட்டாவது சம்பள கமிஷன் அமைக்கப்படப் போவதில்லை’ என்கிற கருத்தை மறுத்ததுடன், ‘ஆய்க்ராய்டு ஃபார்முலா’வும் பரிசீலிக்கப்படவில்லை’ என்று அமைச்சர் சொன்னதன்மூலம் ‘8-வது சம்பள கமிஷன் வரும். அதுவும் 2024 பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பே சம்பள கமிஷன் அமைக்கப்பட்டு, 01.01.2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துவிடும்’ என்பது ஊழியர் களின் எதிர்பார்ப்பாகிவிட்டது.