பணச் சுதந்திரம் தரும் ஃபயர்... நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா..?

ஆனால், 40-களில் இருக்கும் நடுத்தர வயதினர் பலரும் கூடிய சீக்கிரமே பொருளா தார சுதந்திரத்தை எட்டி, வேலையில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட வேண்டும் என்பதை ஒரு தாரக மந்திரமாகவே பேசி வருவதைக் காண் கிறோம். காரணம், அமெரிக்காவில் உருவாகிய F.I.R.E. (Financially Independent; Retire Early) என்ற கருத்தாக்கத்தின் தாக்கம்.



அது என்ன ஃபயர்..?



இந்தக் கருத்தாக்கத்தை விரும்புபவர்கள் 60 வயது வரை வேலை என்பதைக் கடுமையாக எதிர்ப்பவர்கள். 40-களில் பணி ஓய்வு பெற்று, அந்த நாள்களைத் தாங்கள் விரும்பும் வகை யில் செலவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொண்டவர்கள். முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு பணம் சேர்த்து வெகு சீக்கிரமே பொருளாதார சுதந்திரத்தை அடைவதே ‘முழு நேர வேலை’ என்னும் விலங்கில் இருந்து விடுதலை தரும் என்பதை உணர்ந்தவர்கள்.



“தாங்கள் விரும்பும் வேலையைச் செய்ய பொருளாதாரம் ஒரு தடையாக இருக்கக் கூடாது” என்பது இவர்கள் கொள்கை என்ப தால், வீட்டுக் கடன், கார் கடன் போன்ற நீண்ட காலக் கடன் வலைகளில் சிக்கிக்கொண்டு அதிலிருந்து வெளிவர அடுத்த 30 வருடங்கள் போராட இவர்கள் தயாரில்லை.



தங்கள் ஆசை நிறைவேற முக்கியத் தூண் களாக இவர்கள் கருதுவது: எளிய வாழ்வு, அதிக அளவு சேமிப்பு மற்றும் காலம் முழு வதற்கும் துணை வரக்கூடிய முதலீடுகள்.



இவர்களுக்கு வேதப் பாடமாக இருப்பது, 1992-ல் வெளிவந்த ‘யுவர் மணி ஆர் யுவர் லைஃப்’ (Your Money Or Your Life) என்கிற புத்தகம். இதை எழுதிய விக்கி ராபினுக்கும், ஜோ டாமிங்குவஸ்ஸுக்கும் பொருளாதார சுதந்திரம் என்பது கனவல்ல; அதுவே வாழ்வு. தானே பொருள் சேர்த்து, அதில் ஒரு பகுதியைத் திட்டமிட்டு செலவிட்டு, தனக்குப் பிடித்த முறையில் நேரத்தைப் பயன்படுத்தி, எளிய வாழ்வு வாழ்வதுதான் முழுமையான வாழ்க்கை. ‘நைன் டு ஃபைவ்’ ஓட்ட சாட்டமெல்லாம் வாழ்க்கையே அல்ல என்ற இவர்களின் கொள்கை மெள்ள மெள்ள சூடு பிடித்து, இன்று பலரும் உச்சரிக்கும் F.I.R.E. என்ற இயக்கமாகவே மாறியுள்ளது.



முதலில், நல்ல சம்பளம், சேமிப்பு போன்றவற்றை நிறைவாகப் பெற்றிருந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினீயர்கள் இதில் ஈர்ப்புற்றார்கள். பிறகோ பயண விரும்பிகள், யூடியூபர்கள், பிளாக் (Blog) எழுதுபவர்கள் போன்ற பலரும் நீண்ட கால முழு நேர வேலை, அதன்பின் பணிஓய்வு போன்ற பழைமை எண்ணங்களை உதறிவிட்டு, F.I.R.E தரும் புதிய பாதையை நாட ஆரம்பித்துள்ளார்கள். இன்று நிலவும் பார்ட் டைம் வேலைகளும், கிக் (gig) எகானமியும் இதற்குத் துணை நிற்கின்றன. இவற்றில் ஓரளவுக்குப் பணமும் கிடைக்கிறது; குடும்பத்தினருடன் செல விடவும், தாங்கள் விரும்பிய தைச் செய்யவும் நேரமும் கிடைக்கிறது. இப்படி ஃபயர் இயக்கத்தால் ஈர்க்கப்படும் இளம் தலைமுறையினர் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன?