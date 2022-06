நிதித் திட்டமிடல்... தவறான நம்பிக்கைகள், சரியான விளக்கங்கள்!

தவறான நம்பிக்கை 3: இலக்குகளை அடைய நிதித் திட்டமோ, நிதித் திட்டமிடலோ தேவையில்லை...



விளக்கம்: உங்களுடைய நிதி இலக்குகளை சரியாக அடைய நிதித் திட்டம் அல்லது நிதித் திட்டமிடல் அவசியமாகும். அப்போதுதான் நிதி இலக்கை அடைய மாதம் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும், அதற்கு எந்த மாதிரியான முதலீடுகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் முடிவு செய்து செயல்படுத்த முடியும். நிதித் திட்டமிடல் இல்லாமல் செயல்பட்டால் சம்பாதிக்கும் பணம் / சம்பளம் தேவையில்லாமல் செலவாவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. இதனால், அவசியத் தேவை என்று வரும்போது கடன் வாங்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்படும் சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம். எனவே, அனைவரும் நிதித் திட்டமிடலை மேற்கொண்டு அதன்படி நடப்பது நல்லதாகும். திட்டமிட தவறுவதே, தோல்விக் குக் காரணம் (Planning to fail is failing to plan) என்பதைப் புரிந்துகொண்டால் வெற்றி நிச்சயம்.



தவறான நம்பிக்கை 4: நானே பணம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் செய்துகொள்வேன்...



விளக்கம்: நிதித் திட்டமிடல் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் நாமே செய்து கொள்வது முடியாத காரியம் ஆகும். இது எப்படி இருக்கிறது எனில், நோயாளி ஒருவர் அவருக்குத் தேவையான மருத்துவத்தை அவரே செய்து கொள்வதற்கு ஒப்பானதாகும். நமக்கு ஏற்படும் சின்னச் சின்ன உடல் பிரச்னைகளுக்கு நாமே நமக்குத் தெரிந்த வைத்தியத்தை செய்து குணப்படுத்த முயற்சி செய்யலாம். ஆனால், பெரிய பிரச்னை வந்தால், மருத்துவரை அணுகித்தான் ஆக வேண்டும். அது மாதிரி, பணத்தை நிர்வாகம் செய்வது குறித்து உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிந்தாலும், நிதித் திட்டமிடல் என்று வரும்போது நன்கு விஷயம் தெரிந்த ஒரு நிதி ஆலோசகருடன் கலந்து பேசி உங்களுக்கான நிதித் திட்டம் உருவாக்கிக்கொள்வதே உங்க ளுக்கு நிச்சயம் நன்மை பயக்கும்.



தவறான நம்பிக்கை 5: நிதித் திட்டமிடல் கோடீஸ்வரர்களுக்கு மட்டுமே...



விளக்கம்: நிதித் திட்டமிடல் அனைவருக்குமானது. எத்தனையோ பெரும் பணக் காரர்கள் சரியான நிதித் திட்ட மிடல் இல்லாததால் வாழ்க்கை யைத் தொலைத்திருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில், மிகச் சாதாரண மானவர்கள்கூட சரியான நிதித் திட்டமிடல் மூலம் கோடீஸ்வரர் களாகி இருக்கிறார்கள். பணம் சம்பாதிக்கும் அனைவருக்கும் பணத்தை சரியாக நிர்வகிக்க நிதித் திட்டமிடல் நிச்சயம் தேவை.



தவறான நம்பிக்கை 6: ஒரு முறை நிதித் திட்டமிடல் மேற்கொண்டு விட்டால் போதும்...



விளக்கம்: நிதித் திட்டமிடல் என்பது ஒரே ஒருமுறை செய்து முடிக்க வேண்டிய நடவடிக்கை அல்ல. அது தொடர்ச்சியான நடைமுறையாகும். இது உங்கள் நிதி இலக்குகளை சரியாக நிறை வேற்ற உதவும் நிதித் திட்டமிடலைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவது மிக முக்கியம். நிதித் திட்டமிடல் என்பது ஒரு மரக்கன்றை நட்டு வளர்ப்பதைப் போன்றது. மரம் வைத்த பின் அதைப் பாதுகாப்பாக வளர்க்காவிட்டால், பழம் எப்படிக் கிடைக்கும்..?



நிதித் திட்டமிடலை உருவாக்கு வது எந்தளவுக்கு முக்கியமோ, அந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து கண்காணிப்பதும் முக்கியம். உங்கள் நிதித் திட்டத்தை மூன்று மாதம் அல்லது ஆறு மாதத் துக்கு ஒரு முறை ஆய்வு செய்யுங்கள்; அதிகபட்சம் ஓராண்டுக்கு ஒருமுறையாவது அலசி ஆராய்வது அவசியம்.