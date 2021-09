உங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ஹெல்த்... உண்மையை உணர்த்தும் 5 காரணிகள்!

1. உங்கள் சம்பளம் / வருமானத்தில் குறைந்தபட்சம் 10% சேமிக்கிறீர்களா?



‘உங்கள் சம்பளத்தில் முதலில் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கொள்ளுங்கள்’ (Pay Yourself First) என்கிற பழமொழி மிகவும் பிரபலமான ‘பாபிலோனின் மிகப் பெரிய பணக்காரர்’ என்கிற நூலில் குறிப்பிடப்படும் முக்கிய விஷயமாகும்.



சம்பளம் வந்ததும் அல்லது வருமானம் வந்ததும் வீட்டு வாடகை, மளிகைக்கடைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியவை மற்றும் செலவுகளுக்கு முன் உங்களுக்கென அதிலிருந்து ஒரு பகுதியை சேமிப்பு மற்றும் முதலீட்டுக்காக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதுதான் ‘பே யுவர்செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட்’ என்பதன் அர்த்தமாகும்.



அந்தப் பழங்கால நூலில், உங்கள் வருமானம்/ சம்பளத்தில் குறைந்தது 10% உங்களுக்கு என எடுத்துக்கொள்ள சொல்லியிருக்கிறது. அந்தத் தொகையை வட்டிக்கு விடுவது மூலம் அது பல மடங்காகப் பெருகும் எனச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தொகையை உங்களின் ஓய்வுக்காலச் செலவுகள் மற்றும் நிதி இலக்குகளை நிறைவேற்ற பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.



அந்தக் காலத்தில் விலைவாசி உயர்வு என்பது பெரிதாக இல்லை; மக்களின் வாழ்க்கை முறை மிகவும் எளிமையாக இருந்தது. இன்றைக்கு அப்படி இல்லை. எனவே, சம்பளத்தில் 10% எதிர்காலத்துக்காகச் சேமிப்பது போதாது. குறைந்தது 30 சதவிகிதமாவது எதிர்காலத் தேவைகளுக்காக ஒதுக்குவது நல்லது.



2. கடன்களை அடைப்பதில் வேகமாக இருக்கிறீர்களா?



முதலில், இன்றைய தேதியில் உங்களுக்கு இருக்கும் மொத்தக் கடன்கள் (கிரெடிட் கார்டு நிலுவை தொடங்கி வீட்டுக் கடன், கார் கடன், தனிநபர் கடன் வணிகக் கடன், முதலியன) எவ்வளவு என்பதைக் கணக்கீடுகள் மற்றும் அவற்றுக்கு நீங்கள் கட்டும் உண்மையான வட்டி விகிதம் என்ன என்பதைக் கவனியுங்கள். இங்கே உண்மையான வட்டி விகிதம் என்பது கடனைத் திரும்பச் செலுத்தும்போது உங்களுக்குக் கிடைக்கும் வருமான வரிச் சலுகைகளை (உதாரணம், வீட்டுக் கடன் அசல் மற்றும் வட்டி, கல்விக் கடன் வட்டி) கழித்தது போக கட்டும் வட்டியாகும்.



சில நேரங்களில் கல்விக் கடன், கார் கடன் அல்லது வீட்டுக் கடன் போன்றவற்றை வாங்குவது அவசியமாக இருக்கும். ஆனால், அந்தக் கடன்களைத் திரும்ப அடைப்பதில் எப்போதும் வேகமாக இருங்கள்.



சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் (எஸ்.ஐ.பி) அல்லது ரெக்கரிங் டெபாசிட் (ஆர்.டி) முறையில் முதலீடு செய்யும்போது செல்வம் சேரும். தொடர்ந்து பல ஆண்டு களாகக் கடனுக்கு இ.எம்.ஐ முறையில் மாதத் தவணை (இ.எம்.ஐ) கட்டிவந்தால், உங்களுக்கு செல்வம் சேராது. இந்த இடத்தில் கூட்டு வளர்ச்சி (Power of compounding) என்கிற அதிசயம் உங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்யும். கடன்களை விரைந்து கட்டி முடிக்கும்போது உங்களின் வட்டிச்சுமை குறைந்துவிடும்.



செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் எனில், அதிக வட்டியுள்ள கடன்களை விரைந்து கட்டி முடியுங்கள். வரிச் சலுகை கிடைக்கும் கடன்களைச் சரியாகக் கணக்கிட்டு செலுத்தி வாருங்கள். வரிச் சலுகை தேவையில்லை என்கிறபோது அதிக வட்டி கட்ட வேண்டியிருக்கும்; எனவே, கல்விக் கடனை விரைந்து முடித்துவிடுவது நல்லது.



அதே நேரத்தில், சுமார் 7% வட்டியில் திரும்பக் கட்டும் அசல் மற்றும் வட்டிக்கு நிதி ஆண்டில் அதிகபட்சம் ரூ.3.5 லட்சம் (80சி பிரிவு அசல் ரூ.1.5 லட்சம், 24 பிரிவு வட்டி ரூ.2 லட்சம்) வரிச் சலுகை அளிக்கும் வீட்டுக் கடனை நிதானமாகக் கட்டி வரலாம். இது சொந்தமாகக் குடியிருக்க வாங்கப்பட்ட வீட்டுக்குத்தான். வாடகைக்கு விடுவதற்காக வாங்கப்படும் இரண்டாவது, மூன்றாவது வீடுகளுக்கு இது லாபகரமாக இருக்கும் எனச் சொல்வதற்கில்லை. காரணம், வீட்டு வாடகை வருமானம் என்பது பொதுவாக, சொத்தின் மதிப்பில் சுமார் 2 - 3 சதவிகித மாகத்தான் இருக்கிறது. இதற்கு பதில், அந்த இ.எம்.ஐ தொகையை டைவர்சிஃபைடு மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்து வந்தால் நீண்ட காலத்தில் நல்ல செல்வம் சேர்க்க முடியும்.