பொருளாதார புத்திசாலிகளாக பிள்ளைகளை வளர்ப்பது எப்படி..?

விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுகள்...



பிள்ளைகளை அவர்களின் சிறிய தேவைகளை நிறை வேற்ற சேமிக்க பழக்கும் அதே நேரத்தில், அது நிறை வேறும்போது அவர்களைப் பாராட்டத் தயங்கக் கூடாது. அவர்களுக்கு சிறிய பரிசு களைக் கொடுத்து ஊக்கப் படுத்துவது அவசியமாகும். மேலும். மற்ற உறவினர்கள், நண்பர்கள் முன்னால் என் பிள்ளைகள் இந்தப் பொருளை அவர்களின் சேமிப்பில் வாங்கியிருக் கிறார்கள் எனப் பெருமை யாகச் சொல்வது அவர்களை மேலும் சேமிக்கத் தூண்டு வதாக இருக்கும். மேலும், சேமிப்பு என்பது எப்படி அவசரகாலத்தில் உதவும் என்பதையும் அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்.



உழைத்தால்தான் பணம்...



உழைத்தால்தான் பணம் வரும் என்பதை சிறு வயதிலேயே அவர்களின் மனதில் பதிய வையுங்கள். வீட்டுவேலை, காரை சுத்தப் படுத்தல், தோட்ட வேலை போன்றவற்றை செய்யச் சொல்லி, அதற்குப் பணமும் கொடுங்கள். அந்தப் பணத்தைக்கொண்டு அவர்களுக்குத் தேவையானவற்றை வாங்கிக் கொடுங்கள்.



வங்கிக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்...



புதிய வங்கிக் கணக்குத் தொடங்குவது, வங்கிக் கிளையில் பணம் செலுத்துவது எனப் பல்வேறு விஷயங்களை அவர்களை உடன் அழைத்துச் சென்று கற்றுக்கொடுங்கள். வங்கியில் முதலீடு செய்யும் பணத்துக்கு வட்டி எப்படி சேர்கிறது என்பதை விளக்கிச் சொல்லுங்கள்.



பிள்ளைகளின் வயது சுமார் பத்தைக் கடக்கும் போது, நவீன முதலீடுகளான பங்குச் சந்தை மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளிலும் சிறிய அளவில் பணத்தை முதலீடு செய்து அதன் ஏற்றத்தை விளக்கிச் சொல்லுங்கள், நீண்ட காலத்தில் அவற்றில் பணம் எப்படி வளர்கிறது என்பதை விளக்கிச் சொன்னால், அவர்களால் முதலீட்டை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.



நிதிக் கல்வி...



நிதிக் கல்வி தொடர்பான நூல்களை வாங்கி பிள்ளைகளுக்குப் படிக்க கொடுங்கள். ‘பணக்கார தந்தை, ஏழை தந்தை’ (Rich Dad Poor Dad), ‘பாபிலோனின் மிகப் பெரிய பணக்காரன்’ (The Richest Man in the Babylon) உள்ளிட்ட நிதி, முதலீடு தொடர்பான புத்தகங்களை வாங்கிக் கொடுங்கள்.



இவை தவிர, செபியும் ஆர்.பி.ஐ-யும் எளிமை யான நடையில் நிதிக் கல்வி தொடர்பாக பல புத்தகங்களை வெளி யிட்டுள்ளன. அவற்றை யும் குழந்தைகளுக்கு வாங்கித் தந்து, படிக்கச் சொல்லலாம்.



பண விஷயத்தில், பிள்ளைகளுக்குப் பெற்றோர் முன்மாதிரியாக (Role-model) இருக்கும்பட்சத்தில், பிள்ளைகள் அவர்களின் நிதி இலக்குகளை சுலபமாக நிறைவேற்றிக்கொள்வார்கள். குழந்தைகளுக்காக கோடிக்கணக்கில் சொத்து சேர்ப்பதைவிட, கோடி ரூபாயை எப்படி சம்பாதிப்பது என்று கற்றுத் தருவது பெற்றோரின் கடமை!