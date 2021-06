நிதி இலக்குகளை சுலபமாக அடைய மூன்று எளிய வழிகள்..! நீங்களும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்...

2. முதலீட்டை ஆரம்பிக்க சரியான நேரத்துக்காகக் காத்திருக்கத் தேவையில்லை.



ஓராண்டுக்குமுன் நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்வது எப்படி என்பது பற்றி ஒருவரிடம் விளக்கமாக எடுத்துச் சொன்னேன். அவரை அண்மை யில் சந்தித்தேன். அவர் இதுவரை முதலீட்டை ஆரம்பிக்கவில்லை என்றார். ஏன் என்று கேட்டேன். முதலீட்டை ஆரம்பிக்க சரியான நேரத்துக்காகக் காத்திருப்பதாக சொன்னார்.



முதலீடு என்று வரும்போது, நேரம், காலம் பற்றி சிந்திக்க தேவையில்லை. பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்வதற்குத்தான் நேரம், காலம் பார்க்க வேண்டும். முதலீடு செய்வதற்கு அல்ல.



பங்குச் சந்தை முதலீட்டில் ஏற்ற இறக்கம் இயல்பானதாக இருக்கிறது. பலமுறை மேலேயும் பலமுறை கீழேயும் ஏறி இறங்கி அது உயர்ந்து செல்கிறது. தொடர்ந்து சந்தையில் எவ்வளவு காலத்துக்கு முதலீடு செய்து வருகிறீர்கள் அல்லது எவ்வளவு காலத்துக்கு முதலீட்டைத் தொடர்கிறீர்கள் என்பதில்தான் லாபம் இருக்கிறது. இதைத்தான் ‘‘பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யும் நேரத்தைவிட, பங்குச் சந்தையில் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியம்’’ (Time in the market is more important than timing the market) என்கிறார்கள்.



சிறிது காலத்துக்கு பங்குச் சந்தை இறக்கத்தில் இருக்கும் என்கிற நிலை காணப்பட்டால், மொத்த முதலீடு செய்ய பயமாக இருந்தால், அந்தத் தொகையை ரிஸ்க் இல்லாத லிக்விட் ஃபண்ட் அல்லது கடன் ஃபண்டில் முதலீடு செய்துவிட்டு, எஸ்.ஐ.பி முறையைபோல் செயல்படும் சிஸ்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளான் (எஸ்.டி.பி) முறையில் ஈக்விட்டி ஃபண்டுக்கு மாதம் தோறும் குறிப்பிட்ட தொகையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். எனவே, முதலீட்டுக்கான சரியான நேரத்துக்காகக் காத்திருக்காமல், சரியான மற்றும் லாபகரமான முதலீட்டு முறை களைப் பின்பற்றி இப்போதே முதலீட்டை ஆரம்பியுங்கள். பணத்தை சும்மா வங்கிக் கணக்கில் வைத்திருப்பதால், அது வளராது. அதன் மதிப்பை பணவீக்கம் மற்றும் வருமான வரி குறைத்துவிடும்.



3. கூட்டு வளர்ச்சியின் வலிமை



இதுபற்றி பள்ளிக்கூட பாடத்தில் படித்திருக்கிறோம். அப்போது இதன் அர்த்தம், பலன் தெரியாமல் மனப்பாடம் செய்து மதிப்பெண் வாங்கி இருப்போம். முதலீட்டுப் பெருக்கத்தில், செல்வ உருவாக் கத்தில் கூட்டு வளர்ச்சியின் வலிமை (Power of compounding) மிக்க முக்கிய மானதாக இருக்கிறது. முதலீட்டை இடையில் எடுக்காமல் தொடர்ந்து செய்து வரும்பட்சத்தில் நீண்டகாலத்தில் அந்தத் தொகை பல மடங்கு பெருகி இருக்கும். முதலீட்டுக் காலம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு முதலீட்டுப் பெருக்கத்தின் மடங்கும் அதிகமாக இருக்கும்.



உதாரணத்துக்கு, முருகன் என்பவர் அவரின் 25-வது வயதில் ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 முதலீட்டை ஆரம்பிக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரின் 34 வயதில் அதாவது, 10 ஆண்டுகள் முதலீடு செய்துவிட்டு நிறுத்திவிடுகிறார். கணேசன் என்கிறவர் அவரின் 35-வது வயதில் ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 முதலீட்டை ஆரம்பிக்கிறார். அவரின் 65 வயது வரை அதாவது, 30 ஆண்டுகள் முதலீடு தொடர்ந்து செய்கிறார். இந்த முதலீடுகள் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 8% வருமானம் ஈட்டியிருந்தால், 65 வயதில் முருகனின் முதலீட்டு தொகையான ரூ.50,000 என்பது ரூ. 7,87,200-ஆக பெருகி இருக்கும். இதுவே கணேசன் 30 ஆண்டுகளில் ரூ.1.5 லட்சம் முதலீடு செய்திருந்தாலும் அவரின் முதலீடு 65 வயதில் ரூ.6,11,730-ஆகத் தான் பெருகி இருக்கும். காரணம், முருகன் குறைவாக முதலீடு செய்திருந்தாலும் அவரின் மொத்த முதலீட்டுக் காலம் 40 ஆண்டுகளாக மிக நீண்டதாக இருப்பதுதான். அதாவது, கணேசனுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முருகன் முதலீட்டை ஆரம்பித்துவிட்டார். நீங்கள் முருகனாக இருக்கப்போகிறீர்களா, கணேசனாக இருக்கப்போகிறீர்களா என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.



பவர் ஆஃப் கம்பவுண்டிங் என்பதை உலகின் எட்டாவது அதிசயம் என்கிறார்கள். அதாவது, வட்டி மேலும் வட்டியை ஈட்டுவது அல்லது வருமானம் மேலும் வருமானத்தை ஈட்டுவதாகும்.



சரியான முதலீட்டுத் திட்டத்தில் தொடர்ந்து செய்யப்படும் நீண்டகால முதலீடு நிச்சயம் பன்மடங்கு பெருகும் என்பது நிச்சயம்.