இன்ஷூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கிரெடிட் கார்டு... வலைவிரிக்கும் ‘மிஸ்செல்லிங்’ ஏஜென்டுகள்...

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலைய சேமிப்புத் திட்டங்கள் போல அல்ல என்பதை முதலில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை செபி எடுத்து வந்தாலும், ஒவ்வொரு தனிநபரின் நிதி சார்ந்த பாதுகாப்பு என்பது அவரவர் பொறுப்புக்குட்பட்டது என்றுதான் செபியும் சொல்கிறது. ஜனநாயக நாட்டில் விதிமுறைகளுக்கு உள்பட்டு யாரும் எதையும் விற்கலாம். அவர்கள் ஏன் அதை விற்கிறார்கள் என்று கேட்க முடியாது. ஆனால், அது நமக்குத் தேவையான திட்டமா, அந்தத் திட்டம் நம் தேவைகளை நிறைவேற்றும் சரியான திட்டமாக இருக்குமா என்பதை நாம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்.



‘மிஸ்செல்லிங்’ வலையில் சிக்காமல் இருக்க விழிப்புணர்வு அவசியம். அப்படி சிக்கிவிட்டால், செபியின் SCORES மூலம் புகார் அளிக்கலாம். அப்படி புகார் செய்யும்போது சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்தோ, லாப நஷ்டங்கள் குறித்தோ புகார் அளிக்க முடியாது. உங்களிடமிருந்து பணம் வாங்கிவிட்டு, அதைச் செலுத்தாமல் ஏமாற்றி இருந்தால் புகார் செய்யலாம்” என்று கூறி முடித்தார் ஏ.கே.நாராயண்.



கிரெடிட் கார்டு மிஸ்செல்லிங்..



இன்ஷூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங் களுக்கு அடுத்து, ‘மிஸ்செல்லிங்’கால் மக்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது கிரெடிட் கார்டால்தான். ஓயாமல் வரும் தொலைபேசி அழைப்புகள், பொது இடங்களில் நச்சரிக்கும் சேல்ஸ் ஏஜென்டுகள் என எங்கு போனாலும் கிரெடிட் கார்டு வலைகளை வீசத் தயாராகவே இருக் கிறார்கள். இவர்கள் தொல்லை தாங்காமல், கிரெடிட் கார்டு வாங்கிவிட்டு, பிற்பாடு அவதிப்படுகிறவர்கள் பலர்.



கிரெடிட் கார்டை வலிய வந்து, விருப்பமில்லாத, தேவைப்படாதவர்களுக்கு விற்பது மிகப் பெரிய தவறு. ஆனால், இந்த ‘மிஸ்செல்லிங்க்கை’த் தடுக்க நம் நாட்டில் போதிய நடைமுறைகள் இல்லை. கிரெடிட் கார்டுகளை அதிக அளவில் மக்களிடம் விற்பது வங்கிகளாகத்தான் உள்ளன. அவர்களுக்கு தரப்பட்ட டார்கெட்டை எட்ட நம்மைப் பலி கடாவாக ஆக்கிவிடுகிறார்கள் வங்கி அதிகாரிகள்.



கிரெடிட் கார்டு விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்கள் அதை ‘லைஃப் டைம் ஃப்ரீ கிரெடிட் கார்டு’ என்று சொல்லி விற்பார்கள். கேஷ்பேக், ரிவார்டு பாயின்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் லவுன்ச் ஆக்சஸ் எனப் பல வசதிகள் இருப்பதாகச் சொல் வார்கள். நம் நிதிநிலை என்ன, கிரெடிட் கார்டு தேவையா, அதைச் சரியாக, முறையாகப் பயன்படுத்த நமக்குத் தெரியுமா என்பது குறித்தெல்லாம் அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. பொதுவாகவே, ஃபைனான்ஸ் டிசிப்ளின் இருந்தால், கிரெடிட் கார்டை பயம் இல்லாமல் பயன் படுத்தலாம் என்பார்கள். ஆனால், சாதாரண மக்களில் 90% பேரிடம் அந்த ஒழுக்கம் இல்லை என்பதே உண்மை.



‘credit cards are the crack cocaine of the financial world’ என்று புகழ்பெற்ற டில்பெர்ட் காமிக்ஸ் கலைஞர் ஸ்காட் ஆடம்ஸ் கூறுவார். அது முற்றிலும் உண்மை. கிரெடிட் கார்டை வாங்கிப் பயன்படுத்தியவர்கள் அனைவருமே ஒன்று, அதை சீக்கிரம் திரும்ப சரண்டர் செய்ய முயல்வார்கள். இல்லை எனில், ஒரு கார்டில் உள்ள கடன் தொகையை சமாளிக்க இன்னொரு கிரெடிட் கார்டை வாங்குவார்கள். வங்கி ஊழியர் களுக்கு உங்களுடைய பண விவரங்கள், உங்களுடைய நிதி நிலை எல்லாமே தெரியும். அதை வைத்து அவர்கள் உங்களை மீண்டும் வலைவீசி சிக்க வைக்க முயற்சி செய்வார்கள். நீங்கள் தான் அவர்களிடம் இருந்து, விலகி நிற்கத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.



‘மிஸ்செல்லிங்’ உஷார், உஷார்!



இன்ஷூரன்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கிரெடிட் கார்டுகளில் அதிகம் ‘மிஸ்செல்லிங்’ நடப்பதால், விரிவாக விளக்கிச் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆனால், ரியல் எஸ்டேட்டிலும், பங்குச் சந்தையிலும்கூட நிறைய ‘மிஸ்செல்லிங்’ நடக்கவே செய்கின்றன. எந்த வகையான ‘மிஸ்செல்லிங்’காக இருந்தாலும் நாம்தான் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்!