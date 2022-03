பர்சனல் ஃபைனான்ஸ்...10 கட்டளைகள்..!

7. நிதித் திட்டம்



நீங்கள் எங்கே செல்லப்போகிறீர்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், நீங்கள் விரும்பாத, தவறான இடத்துக்குச் செல்லலாம். உங்கள் நிதி இலக்குகளை முதலில் முடிவு செய்யுங்கள். அது வீடு வாங்குவது, கார் வாங்குவது அல்லது குழந்தைகளின் உயர்கல்வி தொடர்பான செலவாக இருக்கலாம்.



வாழ்க்கையில் நீங்கள் எங்கு செல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்பதைப் பெற, நீங்கள் எப்படி அங்கு செல்வீர்கள் என்பதை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டியது அவசியம். ஏதாவது ஊருக்குச் சாலை வழியாக காரில் செல்கிறோம் எனில், உங்களுக்கு ஒரு சாலை வரைபடம் தேவையாகும். அதேபோல், உங்கள் நிதி இலக்குகளை அடைய நிதித் திட்டம் (Financial Plan) தேவையாகும். எனவே, உங்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் நிதி இலக்குகளை நிறைவேற்ற நிதித் திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்.



8. ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடல்



உலக அளவில் ஓய்வூதியம் வழங்குவது நாடுகளுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்துவதால், அதைப் பல்வேறு நாட்டு அரசாங்கங்கள் தவிர்த்து வருகின்றன. தனிநபர்களில் சுமார் 15% பேர் மட்டுமே தங்கள் ஓய்வுக்கால வாழ்க்கைக்குத் தேவைக்கு போதுமான அளவு சேமிப்பதாக ஆய்வு அறிக்கைகள் தெரிவிக் கின்றன. நீங்களும் இந்த 15% பிரிவினருக்குள் வராமல் இருக்கலாம். உங்கள் ஓய்வுக்காலத் தேவைக்கு இப்போதே சேமிப்பதன்மூலம் கடைசிக் காலத்தைக் களிப்பாகச் செலவிட முடியும். பிறகு, செய்துகொள்ள லாம் என்று தள்ளிப்போடும் எந்தக் காரியமும் நம்மால் செய்ய முடிவதே இல்லை. எனவே, நல்ல காரியத்தை இன்றே ஆரம்பிப்பது கட்டாயம்.



9. முதலீட்டுத் திட்டங்களை மறுஆய்வு செய்யுங்கள்



உங்கள் நிதித் திட்டம் மற்றும் முதலீடுகளை நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருமுறை சரிபார்க்க வேண்டும். இதன்மூலம் நீங்கள் நிதி இலக்கிலிருந்து விலகிச் சென்றால், அதைச் சரிசெய்ய முடியும். இல்லை எனில், நிதி இலக்குகளை நிறைவேற்ற போதிய தொகுப்பு நிதி இல்லாமல் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்படுவீர்கள். அல்லது இலக்கை நிறைவேற்றும் காலத்தைத் தள்ளிப்போடும் நிலைக்குத் தள்ளப்படுவீர்கள்.



10. நிதி ஆலோசகருடன் இணைந்து செயல்படுங்கள்



பல்வேறு இணையதளங்களில் உள்ள நிதி கால்குலேட்டர்கள் (Financial Calculators) மூலம் நிதித் திட்டத்தை உருவாக்க முடியும். ஆனால், நீங்கள் ஒரு முழுமையான, விரிவான, தனித் துவம் மிக்க மற்றும் நடைமுறையில் செயல்படக்கூடிய நிதித் திட்டத்தை உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் தொழில்முறை நிதி ஆலோசகர்களின் (Professional Financial Planners) உதவி யைப் பெறலாம்.



மேற்கண்ட 10 நிதிக் கட்டளைகளைப் பின்பற்றுவது மூலம் நீங்கள் சுலபமாகச் செல்வந்தராக, நிதி சுதந்திரம் அடைந்த வராக மாற முடியும் என்பது நிச்சயம்.