சுமையில்லாமல் சொந்த வீடு... வீட்டுக் கடன் முன்பணம் திரட்டும் சுலப வழிகள்!

20% தொகையை முன்பணமாகக் கட்ட வேண்டும்...



பெரும்பாலானோர் வீட்டின் மதிப்பில் மொத்தத் தொகைக்கும் வீட்டுக் கடன் கிடைக்காது என்பதை கடன் வாங்கும்போதுதான் தெரிந்துகொள்கிறார்கள். வங்கிகள், வீட்டுவசதி நிறுவனங்கள், வங்கிசாரா நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் போன்றவற்றில் வீட்டுக் கடன் வாங்கும்போது வீட்டின் மதிப்பில் பொதுவாக, 20% தொகையை வீடு வாங்குபவர் தன் கையிலிருந்து போட வேண்டும் என்பது ரிசர்வ் வங்கியின் விதிமுறை. இதை முன்பணம் (Down Payment) என்பார்கள்.



வீட்டின் மதிப்பில் 100% தொகையைக் கடனாகத் தரும்பட்சத்தில் வீட்டைக் கடனில் வாங்குபவருக்கு அதன் மீதான பிடிமானம் அதிகம் இருக்காது. வீட்டுக் கடன் தவணையைக் கடன் வாங்கியவர் சரியாகக் கட்டாதபட்சத்தில், வீட்டின் விலை எதிர்காலத்தில் குறைந்திருக்கும் பட்சத்தில், வீட்டை விற்றாலும் வீட்டுக் கடன் தொகைக்கு இணையான தொகை, வங்கி அல்லது வீட்டு வசதி நிறுவனத்துக்குக் கிடைக்காது. அந்த நிலையில், கடன் கொடுத்த வங்கி அல்லது வீட்டுவசதி நிறுவனம் இழப்புக்கு உள்ளாகும் என்பதால், ரிசர்வ் வங்கி இந்த விதிமுறையை வைத்திருக்கிறது.



கடனுக்கும் வீட்டின் மதிப்புக்குமான (LTV - Loan to Value Ratio) விகிதத்தை ரிசர்வ் வங்கி அவ்வப்போது கடன் சந்தையின் சூழலுக்கேற்ப மாற்றும். இந்த டவுன் பேமென்ட் தொகையானது வங்கி அல்லது வீட்டுவசதி நிறுவனம், வாங்கும் கடன் தொகை, கடனைத் திரும்பச் செலுத்தும் தகுதியைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.



கடன் தொகை ரூ.30 லட்சத்துக்குக்கீழ் இருந்தால், வீட்டின் மதிப்பில் 90% வரைக்கும் கடன் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. அதாவது, முன்பணமாகச் செலுத்தும் தொகை வீட்டின் மதிப்பில் 10% ஆகும். வீட்டின் மதிப்பு ரூ.75 லட்சத்துக்குமேல் இருந்தால், வீட்டின் மதிப்பில் 75% வரை கடன் கிடைக்கும். அதாவது, வீடு வாங்குபவர் முன்பணமாகத் தரும் தொகை 25 சதவிகிதமாக இருக்கும்.



இன்னொரு விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். எல்.டி.வி மதிப்பைக் கணக்கிட சொத்துப் பதிவுக்கான முத்திரைக் கட்டணம், பதிவுக் கட்டணம், இதர ஆவணக் கட்டணங்கள், புரோக்கர் கட்டணம் ஆகியவற்றைச் சேர்க்கக் கூடாது என்பதும் ரிசர்வ் வங்கியின் இன்னொரு முக்கியமான விதிமுறை ஆகும்.