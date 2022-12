G-20-க்குத் தலைமை... இந்தியா சாதிக்கப் போவது என்ன?

இந்தக் கூட்டமைப்பு தனித்துவமான ஒன்று. இந்தக் கூட்டமைப்பால் ஐநா, சர்வதேச நாணய நிதியம், உலக வங்கி, உலக சுகாதார அமைப்பு போன்று முடிவுகள் எடுக்க முடியாது. ஆனால், இது வடிவமைக்கும் கொள்கைகள் சம்பந்தமாக உலக நாடுகள் மத்திய ஒருமித்தக் கருத்தை உருவாக்க உதவும்.

உதாரணமாக, கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஜி-20 அமைப்பும் ஒ.இ.சி.டி அமைப்பு (OECD - The Organization for Economic Co-operation and Development) இணைந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்சம் 15% கார்ப்பரேட் வரி கட்ட வேண்டுமென்கிற ஒரு யோசனையை முன்வைத்தது. ஏனெனில், இந்த நிறுவனங்கள் வரி எதுவும் இல்லாத சொர்க்கபூமியில் (tax havens) இயங்கி வரும்பட்சத்தில் அதனுடைய லாபத்திலிருந்து வரி எதுவும் கட்டாமல் இருந்து வந்தன.