Hacking Vs Phishing: என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? ஆன்லைன் மோசடிகளில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?

எஸ்.எம்.எஸ் + ஃபிஷிங் என்பதை சுருக்கித்தான் `ஸ்மிஷிங்’ என்று அழைக்கின்றனர். வெறும் மெசேஜ் வடிவில் நிகழ்வதுதான் ஸ்மிஷிங். நம்மில் பலர் நம்முடைய மொபைலில் இப்படி ஒரு மெசேஜைப் பார்த்திருப்போம். `Coupon Rate discount 50% offer. Hurry Up!’ என்று எழுதி அதற்குக்கீழ் ஒரு லிங்க்கை இணைத்திருப்பார்கள் அல்லது `Spin a wheel and get your favourite gift’ என்று எழுதி ஒரு லிங்க்கை உடன் அனுப்பியிருப்பார்கள். அதில் நாம் சென்றால், உங்களுக்கு ஆஃபர் அல்லது கேஷ்பேக் போட வேண்டும் என்றால், உங்கள் பேங்க் அக்கவுன்ட் நம்பர் முதல் ஏ.டி.எம் பின் நம்பரைத் தரும்படி கேட்கும். விவரம் தெரியாதவர்கள் அதை உண்மை என்று நம்பி எல்லாத் தகவலும் கொடுத்து இறுதியில் ஏமாந்துவிடுவார்கள். இப்படி எஸ்.எம்.எஸ் மூலம் நூதன முறையில் இந்த மோசடி நிகழும்.