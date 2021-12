How to series: ஆன்லைனின் வருமான வரித் தாக்கல் செய்வது எப்படி? | How to file Income Tax online?

- Tax paid பகுதியில், Pre tax paid இல் TDS on salary, TDS on bank interest capital gain போன்ற விவரங்கள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். அதற்கடுத்ததாக நீங்கள் ஒருவேளை அட்வான்ஸ் வரி செலுத்தியிருந்தால் அதனுடைய விவரங்களும் அங்கு நிரப்பட்டிற்கும்.

- இவை அத்தனையும் நிரப்பப்பட்டபின் உங்களுக்கு நீங்கள் கட்டிய வருமான வரியில் இருந்து ரிட்டர்ன் வர வேண்டுமென்றால் அது வந்துவிடும் அல்லது நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக வரி செலுத்த வேண்டும் என்றால் அதைச் செலுத்தலாம். அல்லது pay later என்ற ஆப்ஷனை க்ளிக் செய்து சில நாள்கள் கழித்துகூட நீங்கள் செலுத்தலாம். ஆனால், அப்படிச் செய்யும்போது வட்டியுடன் வசூலிப்பார்கள் என்பதால் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போதே வரி கட்டிவிடுவது நல்லது. இப்படி அனைத்து ஃபார்ம் ஒன்றின் அனைத்துப் பகுதியையும் நிரப்பிய பின் இதை ஆன்லைனில் ஃபைல் செய்ய வேண்டும்.