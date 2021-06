PF கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்க அரசு அனுமதி... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Also read:

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ என்ற இணையப்பக்கத்துக்கு செல்லவும். உங்களுடைய யு.ஏ.என் நம்பர் மற்றும் பாஸ்வேர்டு கொண்டு உள்நுழையவும். ஆன்லைன் சர்வீசஸ் (Online Services) என்கிற ஆப்ஸனுக்கு கீழ் உள்ள க்ளெய்ம் (Claim) என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.

காண்பிக்கப்படும் திரையில், உங்களுடைய வங்கி கணக்கு எண்ணை குறிப்பிட்டு உறுதி செய்யவும். `Proceed for Online Claim' என்பதை கிளிக் செய்யவும். பின்னர் திரையில் தோன்றும் தெரிவில், `PF Advance' என்பதை தேர்வு செய்யவும். `Purpose of Withdrawl' என்பதற்கு `Outbreak of Pandemic (Covid 19)' என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்.