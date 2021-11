தமிழகத்தின் ட்ரில்லியன் டாலர் கனவு; `ஐடியா பட்டறை'யில் தயாரான 250 தொழில்முனைவோர்கள்!

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையைச் சேர்ந்த பல்வேறு நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த அர்ச்சனா (Co-Founder, My Harvest Farms), எம்.அருண் பிரகாஷ் (Founder & CEO, GUVI.io) , குமார் வேம்பு (Founder & CEO, GoFrugal Technologies) , எம்.வி. சுப்ரமணியம் (Co-Founder, Future Focus) , வாணிபிரியா ஜெயராமன் (Director, Exotel), ஏ.ஜெ.பாலசுப்ரமணியன் (Director, Aigilx Health), பிரபு ராமச்சந்திரன் (Founder and CEO, Facilio Inc), வெங்கட் கிருஷ்ணராஜ் (Co-Founder, Klenty), அருண் பிரகாஷ், கெளரி தியாகராஜன் (Co-Founder, CreditMantri), சுனில் சாவ்லா (Co-Founder, Social Beat), பத்மினி ஜானகி (CEO, Mind and Mom), கீதாஞ்சலி ராதாகிருஷ்ணன் (Founder, Adiuvo Diagnostics), செந்தில் கந்தசாமி (Business Unit Leader, Freshworks) உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டு, இளம் தொழில்முனைவோருக்கு வழிகாட்டினர்.