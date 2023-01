யூடியூப்... இன்ஸ்டா... ஃபேஸ்புக்... சூப்பர் வருமானத்துக்கு ஸ்மார்ட் வழிகாட்டி!

வீடியோ வகைகள் இவை... உங்கள் தேர்வு என்ன?!

`DIY' - Do It Yourself வீடியோக்கள் பெரும்பாலும் அதிக பார்வையாளர்களை சென்றடையக்கூடியவை. ஓவியம், கைவினைப் பொருள்கள் செய்வதை வீடியோவாக மாற்றலாம். அதன் படிநிலைகளை, மற்றவர்களுக்குக் கற்றுக் கொடுக்கும் டுடோரியல் வீடியோவாக மாற்றி பதிவேற்றலாம்.

விமர்சனம் சார்ந்த வீடியோக்கள் - ஒரு நிகழ்ச்சியையோ படத்தையோ வாய்ஸ் ஓவர் மூலம் வித்தியாசமான முறையில் உங்களுடைய வட்டார வழக்கு மொழியில் விமர்சனம் செய்தோ, விவரித்தோ வெளியிடலாம். பெரும்பாலான என்டர்டெயின்மென்ட் சேனல்கள் இதை மட்டுமே முழுநேரமாக செய்து பணம் ஈட்டுகிறார்கள். இதற்கான பார்வையாளர்களும் அதிகம்.

குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள், அது குறித்தான கன்டென்டைத் தயார் செய்யலாம். பெரும்பாலும் இது கிட்ஸ் கேட்டகரியில் வருவதால் யூடியூபின் `ஆட்டோ ரெக்கமென்டேஷன் அல்காரிதம்' (Auto recommendation algorithm) உங்களுடைய வேலையை எளிதாக்கி, இந்த வீடியோக்களை சப்ஸ்கிரைபர்கள் பார்க்க அதுவே பரிந்துரை செய்து அதிக பார்வையாளர் களைப் பெற்றுத் தரும்.

இவை போக வரலாறு மற்றும் அறிவியல் குறித்த கட்டுரைகளை வீடியோவாக மாற்றி வெளியிடலாம். இதில் உங்களுடைய முகத்தைக் காட்ட வேண்டிய அவசியமில்லை. இலவசமாகக் கிடைக்கும் கன்டென்ட் சம்பந்தமான புகைப்படங்கள் மற்றும் உரிமைகோரல் பிரச்னை வராத `காப்பிரைட் ஃப்ரீ' (Copyright free) வீடியோக்களை ஒருங்கிணைத்து வாய்ஸ் ஓவர் மூலம் விளக்கி வெளியிடலாம்.

டிராவல் வீடியோஸ்... இன்று பெரும்பாலும் இளம்வயது பயணர்களை வசீகரித்து இருப்பது இந்த டிராவல்/டூர் செல்லும் வீடியோக்கள்தான். உங்களால் இயலும்பட்சத்தில் தாராளமாக இந்த வகை கன்டென்ட்களின் பக்கம் திரும்பலாம். இதில் உங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து நிறைய விளம்பரதாரர்கள் உங்களை அணுகும் வாய்ப்பு அதிகம். அது போக டூர் பிளானிங்/ டிராவல்ஸ் கம்பெனிகளின் உதவியால் உங்கள் பயணத்துக்கான செலவுகளும் குறையும். உங்கள் அனுபவங்கள் மற்றும் கைடன்ஸ் வீடியோக்களை தனித்தனியாக அப்லோட் செய்வதன் மூலம் அதிகபட்ச பார்வையாளர்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இதில் அதிகம்.