அதிக பணம் சம்பாதிக்க ஓர் எளிய விதிமுறை..!

பணம் சம்பாதிக்க ஓர் எளிய விதிமுறை...



பழங்காலத்தில் வாழ்ந்த அரசர் ஒருவர் செல்வத்தை உருவாக்குவதற்கான அனைத்து விதிமுறைகளையும் ஒரே ஒரு வரியில் சுருக்கிச் சொல்லும்படி ஞானிகளிடம் கேட்டார். பல்வேறு விதிமுறைகளை ஆராய்ந்து பார்த்த அவர்கள் கடைசியில், ‘இந்த உலகில் எதையும் இலவசமாகப் பெற முடியாது (There is No Free Lunch in this world)’ என்கிற ஒரே ஒரு வரி விதிமுறையைச் சொன்னார்கள்.



இதுதான் செல்வத்தின் சட்டம் - நீங்கள் வருமானம் ஈட்டுவதற்கு முன் ஒரு வேலை செய்ய வேண்டும். சம்பாதித்த வருமானம் = வழங்கப்பட்ட மதிப்பு (Income Earned = Value provided) என்று சொல்லலாம். அதாவது, நீங்கள் ஒருவருக்குப் பணம் தருவதற்கான காரணம், அவர்கள் உங்களுக்கு மதிப்பான பொருள் அல்லது சேவையை வழங்குவதாகும். நீங்கள் தரும் பொருள்/சேவையில் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், உங்களுக்கு அதிக வருவாய் கிடைக்கும்.



மதிப்பைக் கூட்டும் மூன்று வழிகள்...



பொதுவாக, மூன்று வழிகளில் நீங்கள் உங்களின் மதிப்பு மற்றும் வருவாயைப் பெருக்கலாம்.



1. நீண்ட நேரம் வேலை செய்வது



பகுதி நேர வேலை ஒவ்வொன்றிலும் வருமானம் என்பது வேலை நேரத்தைப் பொறுத்தது. நீண்ட நேரம் வேலை செய்தால் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும். பலருக்கு மதிப்பை எவ்வாறு அதிகரிப்பது என்று தெரியவில்லை. அதனால், அவர்கள் அதிக மணி நேரம் வேலை செய்து அதிக பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள்.



2. சிறப்புத் தகுதிகளைப் பெற்றிருப்பது



நம்மில் சிலர் ஐ.ஐ.டி மற்றும் ஐ.ஐ.எம்-களில் படித்து, தகுதியின் அடிப்படையில் முதல் வேலையிலேயே மற்ற வர்களைவிட அதிக சம்பளத்தைப் பெறுவதைக் காண்கிறோம். அவர்கள் தங்கள் உயர்தகுதி மற்றும் மேம் படுத்தல் (Upgrade) காரணமாக மற்றவர்களைவிட அதிக மதிப்பைக் கொண்டு வர முடியும் என்று வேலைக்குச் சேர இருக்கும் நிறுவனம் மற்றும் அதன் நிர்வாகத்தை நம்ப வைக்கிறார்கள். அவர்கள் அதிக சம்பளம் பெறுகிறார்கள், குறைவாக வேலை செய்கிறார்கள். இதனால், அவர்கள் வசதியான வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள்.



3. அதிக மக்களுக்குச் உங்கள் சேவையைக் கொண்டுச் செல்லுங்கள்...



ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தின் மார்க் சக்கர்பெர்க், அமேசான் நிறுவனத்தின் ஜெஃப் பெசோஸ் முதல் மைக்ரோ சாஃப்ட் நிறுவனத்தின் பில்கேட்ஸ் வரை ஒவ்வொரு கோடீஸ்வரரையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவர்களின் தயாரிப்புகள், பொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள பெரும்பாலான மக்களால் பயன் படுத்தப்படுகின்றன. எவ்வளவு அதிகமான நபர்களைச் சென்றடைந்து அதிக மதிப்பை வழங்க முடியுமோ, அவ்வளவு அதிகமா வருமானம் ஈட்ட முடியும் என்பதைப் புரிந்து கொண்டு செயல்படுங்கள்.



மேற்கண்ட மூன்று முறை களில் நீங்கள் எந்த முறையை பின்பற்றுகிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு விரைந்து கோடீஸ்வரர் ஆக முடியும்.

(கோடீஸ்வரர் ஆவோம்)