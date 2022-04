‘‘மத்திய அரசு பெரியண்ணன் மனப்பான்மையுடன் நடந்துகொள்கிறதா?’’

‘‘சரி, இப்போது கொஞ்சம் உலகப் பொருளாதாரம் பற்றியும் பார்ப்போம். தற்போதைய கொரோனா பெருந் தொற்றுக்குப் பிறகு, உலக கார்ப்பரேட் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அனைத்துமே `China Plus One’ அவுட்சோர்சிங் பாலிசியை முன்னெடுத்திருக்கின்றன. இந்த `China Plus One’ பாலிசியில் இந்தியா மிகப் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. சீனாவிலிருந்து நிறைய வாய்ப்புகளை நாம் பெறுவோம் என எதிர்பார்க்கப் படுகிறது. இந்த விஷயத்தில் நாம் இப்போது எங்கு இருக்கிறோம், நமக்கு இருக்கும் சவால்கள் என்ன?”



``இது மிக நல்ல கேள்வி. ஆனால், இந்த விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை. நாம் உடனடியாக அவுட்புட்டை எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனென்றால், `China Plus One’ பாலிசியில் முக்கிய அம்சமாக, பல நாடுகளும் முதலில் உற்பத்தியை தங்கள் சொந்த நாடுகளுக்கே எடுத்துப்போக முடியுமா என்றுதான் பார்க்கின்றன. உதாரணமாக, செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி செய்யும் இன்டெல் நிறுவனம், அதன் பல புதிய கிளைகளை தன் நாட்டிலேயேதான் திறந்துவருகிறது. காரணம், நாளைக்கு தைவானுக்கு ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில், அது தன்னை பாதிக்கும் என உணர்ந்திருக்கிறது. எனவே, சொந்த நாட்டுக்குச் செல்வதுதான் நிறுவனங்களின் முதல் இலக்காக இருக்கிறது. அதன்பின்பே வேறுநாடுகளைப் பற்றி யோசிக்கின்றன.



அப்படி யோசிக்கும்போது அந்த வாய்ப்புகளை இந்தியா தவறவிடக் கூடாது என்பதற்காக, மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது. Production Linked Incentive (PLI) Scheme அதற்கு ஓர் உதாரணம். இது உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் இருவருக்கும் சமவாய்ப்பை வழங்குகிறது. படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப் படும் இந்தத் திட்டம் தற்போது 14 வெவ்வேறு துறைகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.



இந்த `China Plus One’ விவகாரத்தில் இப்போதைக்கு சில நல்ல விஷயங்களை செய்தி அளவில் மட்டும் கேள்விப் படுகிறேன். உதாரணமாக, சில ஃபார்மா நிறுவனங்கள் மற்றும் ஜப்பானின் ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள் ஆகியவை இந்தியாவுக்கு வர தீவிரமாக யோசித்துவருவதாகச் சொல்கிறார்கள். இவையெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியவையே. ஆனால், உண்மையிலேயே இந்தியா `China Plus One’ விவகாரத்தில் வெற்றியடைந்து விட்டதா என்பதைக் காண நாம் இன்னும் சில ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும்.’’