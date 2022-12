மீண்டும் பழைய பென்ஷன்... சிக்கலில் மற்ற மாநிலங்கள்... தமிழகத்தின் நிலை என்ன?

மீண்டும் பழைய பென்ஷன்



இந்த நிலையில், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசுகள், தங்கள் ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தைக் சமீபத்தில் கொண்டு வந்தன. பஞ்சாப் மாநில அரசும் பழைய பென்ஷனுக்குத் திரும்பியுள்ளது. தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி, இமாசலப் பிரதேச மாநிலத்திலும் பழைய பென்ஷன் அமலாக்கம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.



குஜராத் மாநிலத் தேர்தலின்போதும் பழைய பென்ஷன் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆட்சி அமைத்துள்ளது வாக்குறுதி தராத அரசியல் கட்சி என்பதால், பழைய பென்ஷன் என்ற கேள்விக்கு வாய்ப்பு இல்லை.



என்.பி.எஸ் மீட்சி



சில மாநில அரசுகள் பழைய பென்ஷனுக்குத் திரும்பிவிட்டதால், கடந்த 19 ஆண்டுகளாக ஊழியர்களும், ஊழியர் சார்பாக மாநில அரசும் செலுத்திய என்.பி.எஸ் சந்தா தொகை மற்றும் அதன்மூலம் அடையப்பெற்ற சந்தை வளர்ச்சித் (Return) தொகை ஆகியவற்றைத் தங்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்குமாறு சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசுகள் மத்திய அரசிடம் விண்ணப்பித்துள்ளன.



பஞ்சாப் மாநில அரசு, பழைய பென்ஷனுக்குத் திரும்பிவிட்டதாக மத்திய அரசுக்குத் தெரிவித்து உள்ளதே தவிர, என்.பி.எஸ் நிதியைத் திருப்பித் தருமாறு விண்ணப்பிக்கவில்லை என்று கடந்த 12.12.2022 அன்று, மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு.



சிக்கல் என்ன..?



ஆனால், என்.பி.எஸ் நிதியத்தை திரும்பப் பெறுவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. ஏனென்றால், ‘தனிநபரின் நிரந்தர ஓய்வுக்கால அக்கவுன்ட் நம்பர் (Permanent Retirement Account Number-PRAN) பிரான் என்பது, ‘என்.பி.எஸ். சந்தாதாரர் என்.பி.எஸ் திட்ட விதிமுறை மற்றும் நிபந்தனை களின்படி செய்துகொள்ளப் பட்ட ஒப்பந்தமாகும்.’



எனவே, இதில் சேர்ந்துள்ள பணத்தை ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது ஊழியருக்கும், ஊழியர் இறந்துபோகும்போது அவரின் குடும்பத்துக்கும் வழங்கதான் என்.பி.எஸ் விதி இடமளிக்கிறதே தவிர, மாநில அரசுக்குத் திருப்பித் தர விதிவகை இல்லை என்றும், 2015-ல் அமலாக்கம் பெற்ற (PFRDA Exits and withdraw under NPS Regulations)’ ‘என்.பி.எஸ்-லிருந்து வெளியேறுவதால் மற்றும் பணம் திரும்பப் பெறுதல்’ விதியும் மாநில அரசிடம் பணம் தர அனுமதிக்கவில்லை என்பது மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ள பதில்.



என்னதான் சொல்கிறது விதி?



அரசு ஊழியராக உள்ள என்.பி.எஸ் சந்தாதாரர், வயது முதிர்வில் (Superannuation) ஓய்வு பெறும்போதுதான் அவரது என்.பி.எஸ் கணக்கில் உள்ள தொகையில் 60% தொகை ஊழியருக்குத் தரப்படும். மீதி உள்ள 40% தொகை மாதாந்தர பென்ஷன் பெறுவதற்காக ‘டெபாசிட்’ செய்யப்பட்டு விடும். இது கட்டாயம்.



விருப்ப ஓய்வு



விருப்ப ஒய்வு பெறும் ஊழிய ருக்கு அவரது என்.பி.எஸ் கணக்கில் சேர்ந்துள்ள தொகையில் 20% மட்டுமே தரப்படும்; 80% தொகை மாதாந்தர பென்ஷனுக்காக கட்டாய டெபாசிட் செய்யப்பட்டு விடும் என்பதே விதியாக உள்ளது. இதன் காரணமாக, மேற்கண்ட மாநில அரசுகள் தங்களது என்.பி.எஸ் தொகுப்பு நிதியைப் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.



சாத்தியமாகுமா..?



பல லட்சம் ஊழியர்கள் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாயை என்.பி.எஸ்ஸில் இருந்து திரும்பப் பெறாமலே பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்து வது சிரமமான காரியமாகதான் இருக்கும். ஏனெனில், 19 வருடங் களாக நாங்கள் செலுத்திய என்.பி.எஸ் தொகையைத் திரும்பப் பெற்றுத் தருமாறு ஊழியர்கள் கேட்கக்கூடும் என்பது ஒருபுறம். அரசின் கணிசமான முதலீடு அடைபட்டுக் கிடப்பதால் ஏற்படும் நிதி முடக்கம் மற்றொரு புறம், இப்படியான சூழலில் பழைய பென்ஷனை மீண்டும் நடைமுறைப் படுத்துவது வாய்ப்பு குறைவுதான்.



ஆனால், மேற்கண்ட நிர்வாகச் சிக்கல் எதுவும் சி.பி.எஸ் திட்டத் தில் இருந்து பழைய பென்ஷனுக்குத் திரும்பும்போது ஏற்படாது.



சம்பளப் பிடித்தம்



என்.பி.எஸ் திட்டத்தை ஓய்வூதிய ஒழுங்காற்று ஆணையம் நிர்வாகம் செய்வது போன்றதல்ல சி.பி.எஸ் மேலாண்மை. தமிழக அரசு ஊழியர்கள், சார்கருவூலங்கள், மாவட்டக் கருவூலங்கள் மற்றும் சம்பளக் கணக்கு அலுவலகங்கள் (Pay and Accounts office) ஆகியவற்றின் மூலம் மாதம்தோறும் சம்பளம் பெற்றுவருகிறார்கள்.



இவ்வாறு வழங்கப்படும் சம்பளத்தில் 10% தொகை பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பிறகே நிகரத்தொகை வழங்கப் படுகிறது. இவ்வாறு பிடித்தம் செய்யப்பட்ட ஊழியர் பங்களிப்புத் தொகை சி.பி.எஸ் கணக்கில் போய்ச் சேருகிறது. இத்துடன் அரசின் இணை பங்களிப்பும் சேர்க்கப்படுகிறது.



வட்டி வளர்ச்சி



என்.பி.எஸ் நிதியும் சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்றபடி வளர்ச்சி பெறுகிறது. ஆனால், சி.பி.எஸ்ஸின் கூட்டு வளர்ச்சி என்பது வட்டி அடிப்படையிலானது. அதாவது, பொது சேமநிதி (GPF), பங்களிப்பு சேம நிதி (CPF), பொது மக்கள் சேமநிதி (PPF) ஆகிய பிராவிடன்ட் ஃபண்டுகள் மற்றும் மத்திய அரசின் 10 வகைப்பட்ட பிராவிடன்ட் ஃபண்டுகளுக்கு மத்திய அரசு எத்தனை சதவிகித வட்டி வழங்குகிறதோ, அதே சதவிகிதத்தில் சி.பி.எஸ் வட்டி பெறுவதுடன், கூட்டு வட்டி வளர்ச்சியும் பெறுகிறது.