உங்களைப் பணக்காரர் ஆக்கும் ஃபைனான்ஷியல் பிளானர்... சுலபமாகக் கண்டுபிடிக்க 15 ஸ்மார்ட் கேள்விகள்..!

நிதி ஆலோசனை யாருக்கெல்லாம் தேவை?

சுந்தரி ஜகதீசன், நிதி ஆலோசகர்.



“நமக்கு பொருளாதார அறிவு ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் தினம்தினம் மாறிவரும் பொருளாதாரச் சந்தையில் புதிதாக வந்திருக்கும் முதலீட்டு முறைகள், வரிக் கட்டமைப்புகள் பற்றிய தகவல்கள் உடனுக்குடன் நமக்குத் தெரிவதில்லை. நம் போர்ட்ஃபோலியோவில் அவை ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் பற்றி புரிந்துகொண்டு உடனடியாகச் செயல்படுவது - அதுவும் பல்வேறு வேலைகளுக்கு நடுவில் செயல்படுவது இயலாத காரியம்.



வரிச் சுமை மற்றும் பணவீக்கத்தால் இளைத்துவிடும்; வருமானத்தை சற்றுப் பெருக்கத் தேவைப்படும் விஷய ஞானமும் திறமையும், முக்கியமாக நேரமும் நம்மிடம் இல்லை. மேலும், முதலீட்டு விஷயங்களில் உணர்ச்சிபூர்வமாகச் செயல்படாமல், அறிவுபூர்வமாகச் செயல்பட ஓர் உறுதியான துணை தேவை. இதுபோன்ற பல காரணங்களால் தொழில் முறை ஆலோசகர்களின் வழிகாட்டலை நாடுகிறோம்.



யாருக்கெல்லாம் ஆலோசகர்கள் தேவை?



1. பல வருடங்களாக கைநிறைய சம்பாதித்திருப்போம். கொரோனாகூட நம் வருமானத்தை அசைத்துப் பார்த்திருக்காது. ஆனால், நம் கையிருப்பு என்ன, முதலீடுகள் என்னென்ன என்று யோசித்துப் பார்த்தால் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவு இருக்காது. காரணம், சரியான நிதி நிர்வாகம் இல்லாமல், சேமிக்கத் தவறியிருப்போம்.



2. இன்னும் சிலருக்கு ‘வாழ்வில் இதுதான் சேமிக்கும் வேளை; இப்படியான வழிகளில் சேமிக்கலாம்’ என்று நன்றாகவே தெரியும். ஆனால், செயலாக்கம் என்று வரும்போது, ஆயிரம் யோசனைகளால் சேமிப்பும், முதலீடும் தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு வருட, இரு வருடக் கதையானால் பரவாயில்லை. முடிவே இல்லாமல் தொடருமானால் சம்பாதித்ததற்கே அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும்.



3. சிலருக்கு பொருளாதார நிர்வாகத்தில் சுத்தமாக ஆர்வம் இருப்பதில்லை. அதில் தவறொன்றும் இல்லை. எல்லாவற்றையும் நாமே செய்வது என்பது கடினம்; அநாவசியமும்கூட. ஆனால், இவர்கள் பொருளாதார நிர்வாகத்தை மொத்தமாகப் புறக்கணிப்பதுதான் தவறு.



4. DIY (Do It Yourself) எனப்படும் தானே செய்துபார்க்கும் ஆர்வம் இன்றைய இளம்தலைமுறைக்கு அதிகம். ஆனால், அதற்கான திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள நேரம் இல்லாமையால் அவ்வப்போது நஷ்டங்களைச் சந்திக்க நேரும். இதில் மனமுடைந்து சிலர் அடுத்தடுத்து முதலீடு செய்வதையே தவிர்ப்பதும் உண்டு.



5. சிலர், வரிச்சேமிப்பு தரும் முதலீடுகளில் மட்டுமே அதிகமாகக் கவனம் செலுத்துவார்கள். இன்ஷூரன்ஸ் போன்ற சில வரிச்சேமிப்பு முதலீடுகள் நல்ல வருமானம் தருவதில்லை என்பது தெரிந்தாலும், புதிய வழிகள் தெரியாமல் அதையே தொடர்வார்கள்.



6. நம் அனைவருக்குமே செலவுகள் சிறிதும், பெரிதுமாக வரிசை கட்டிக் காத்திருக்கும்; பணி ஓய்வை சந்திக்க எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் என்ற குழப்பம் இருக்கும். கையில் பணம் இருந்தாலும் எந்த இலக்குகளுக்கு எவ்வளவு, எங்கே சேமிக்க வேண்டும்; எத்தனை காலம் பொறுத்தால் நல்ல வருமானம் கிட்டும் என்பது போன்ற விஷயங்களில் தெளிவு இருக்காது.



7. வீட்டில் கணவன், மனைவி இருவருக்கும் பொருளாதார விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம். யார் கூறுவது சரி, எந்த வழியைப் பின்பற்றலாம் என்பதில் மனஒற்றுமை வராமல் எந்த வழியையுமே பின்பற்ற முடியாத சூழ்நிலை உருவாகலாம். இதுபோன்ற அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் ஆலோசகர்களின் உதவி கைகொடுக்கும்.



என்னென்ன ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன?



பொதுவாக, முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் நமது வருமானம், செலவு, சேமிக்கும் திறன், சிறிய, பெரிய இலக்குகள் - இவற்றைக் கேட்டறிந்து ஒவ்வோர் இலக்குக்கும் சேமிக்க வழிவகை கூறுவார்கள். பல்வேறு முதலீட்டு வகைகள் பற்றிய தெளிவு அவர்களுக்கு இருப்பதால், நமது நிலைமைக்கும், ரிஸ்க் எடுக்கும் தன்மைக்கும் பொருத்தமான முதலீட்டு வகைகளை சிபாரிசு செய்வார்கள்.



நம்மிடம் ஏற்கெனவே இருக்கும் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசிகள் சரியானவைதானா என்பதைப் பரிசீலிப்பதுடன் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள ‘டிஸ்-எபிலிட்டி இன்ஷூரன்ஸ்’ போன்றவை பற்றி எடுத்துரைப்பார்கள். பெரிய அளவு பிசினஸ் கடன்கள், கிரெடிட் கார்டு கடன், அடமானக் கடன் போன்றவற்றை எப்படி அடைப்பது என்னும் யோசனைகளைக் கூறுபவர்களும் உண்டு. இவை தவிர, வரிச் சேமிப்பில் நமக்குத் தெரியாத இழப்புகளை எடுத்துச் சொல்லி, பணி ஓய்வுக் காலத்துக்காக பிரத்யேக முதலீடுகளைச் செய்து, ஓய்வுக்காலம் நெருங்கும்போது பேசிவ் வருமானம் தரும் வழிகளுக்கு மடைமாற்றுவார்கள். இன்னும் சிலர், நமது செல்வம் நம் காலத்துக்குப் பின் நமது சந்ததியினர், உறவினர்கள், நாம் நியமிக்கும் டிரஸ்ட் போன்றவற்றுக்கு சரியாகச் சென்று சேரும் வண்ணம் ஏற்பாடுகள் செய்து தருவார்கள். இவை அத்தனையும் நமக்குத் தேவையாக இருக்காது என்பதால், நமது தேவையைப் பொறுத்து சரியான ஆலோசகரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.



தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?



முதலாவதாக, ஆலோசகர் அதற்கான திறனும், தகுதிகளும் முறையாகப் பெற்றவரா என்று பார்க்க வேண்டும். அவர் எந்த முறையில் கட்டணம் வசூலிக்கிறார் என்ற தெளிவு வேண்டும். இந்தத் துறையில் போதிய அனுபவம் வாய்ந்தவரா என்பதையும் அறிய வேண்டும். நம் உறவினர்கள், நண்பர்கள் யாருக்காவது பரிச்சயம் உள்ளவராக இருத்தல் நல்லது.



சில ஆலோசகர்கள் தங்கள் நன்மைக்காகத் தவறான முதலீடுகளை சிபாரிசு செய்கிறார்கள் என்ற கருத்து மக்களிடையே பரவலாக உள்ளது. சிலர் செய்யும் தவறுகளுக்காக ஒட்டுமொத்த ஆலோசகர் களையும் புறக்கணிப்பது தவறு; இலவச ஆலோசனை தேடுவதும் தவறு. மேலும், ஆலோசகர்கள் நம் நன்மை கருதி சிபாரிசு செய்யும் சில முதலீடுகள்கூட சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தால் தவறாகப் போக வாய்ப்புள்ளது என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால், எடுத்துச் சொல்லப்படும் விவரங்களைப் புரிந்துகொள்ளாமல் ஆலோசகர் காட்டிய இடங்களில் கையெழுத்துப் போடுவது என்பது பெரும் தவறு.



நம் போர்ட்ஃபோலியோ குறித்த சந்தேகங்களை அவ்வப்போது கேட்பது நம் உரிமை; அவற்றை நிவர்த்தி செய்வது ஆலோசகரின் கடமை. உங்கள் நிதி ஆலோசகரை இன்றே தேர்வு செய்யுங்கள்!