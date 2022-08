‘‘செக்ஸ் பற்றி கூகுள் தேடுபொறியில் தேடுகிறார்கள்...!'' - புள்ளிவிவரங்களுடன் ஒரு பகீர் ஆராய்ச்சி!

இவர், சில ஆண்டுகள் கூகுள் நிறுவனத்தில் `டேட்டா சைண்டிஸ்ட்’ ஆக வேலை பார்த்தவர்; இவர் எழுதிய ‘எவ்ரிபடி லைஸ் - வாட் தி இன்டர்நெட் கேன் டெல் அஸ் அபெளட் ஹு வீ ரியலி ஆர்’ (Everybody Lies: What The Internet Can Tell Us About Who We Really Are) என்கிற புத்தகம் இப்போது புத்தகவாசிகளிடம் படுபிரபலம்.

இந்தப் புத்தகம் நியூயார்க் டைம்ஸின் பெஸ்ட் செல்லர் பட்டியலில் இடம்பெற்றதோடு தி எகானமிஸ்ட், நியூ ஸ்டேட்ஸ்மேன் ஆகிய பத்திரிகைகளின் `புக் ஆஃப் தி இயர்’ ஆகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டது.

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் சமீப காலமாக மிகவும் பிரபலமாகிவரும் துறை `பிக் டேட்டா’. பல `டெரா பைட்ஸ்’ அளவுள்ள தரவுகளைப் அக்குவேறு ஆணி வேறாகப் பகுப்பாய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதாகும். இந்த ‘பிக் டேட்டா’ இந்த அந்தத் துறையில்தான் என்றில்லை; அனைத்துத் துறைகளுக்கும் பொருந்தும்.