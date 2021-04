12 மணி நேரம் உழைப்பு... ₹125 சம்பளம்... முறைசாரா துறை பெண் தொழிலாளர்கள் நிலை இதுதான்!

கொரோனாவால் ஊரங்கு அறிவிக்கப்பட்டபோது முறைசாரா துறைகளில் பணிபுரிந்த வயதான பெண்கள் முதலில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். பல நிறுவனங்கள் தங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை, ஊதியம், உணவு, தங்குமிடம் முதலான எந்தவிதமான ஆதரவுக்கரமும் நீட்டாமல் அவர்களை நட்டாற்றில் விட்டன. டெல்லியிலும் தமிழ்நாட்டிலும் ஆடை உற்பத்தித் தொழிலில் இருக்கும் ஏறத்தாழ 82% முறைசாரா தொழிலாளர்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளை அல்லது அதற்கும் குறைவான உணவை மட்டும் சாப்பிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாக ஓர் அறிக்கை கூறுகிறது. (`Garment Workers in India’s Lockdown’, a June 2020 report by the Society for Labour and Development.) கொரோனா கால ஊரடங்கால் ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களில் இப்போதிருக்கும் முறைசாரா ஊழியர்கள், ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்வேறு பணிகளைச் செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படுவதாகவும் இவ்வறிக்கை கூறுகிறது.

Source:

- Shalini Singh / Indiaspend.org

(Indiaspend.org is a data-driven, public-interest journalism non-profit/FactChecker.in is fact-checking initiative, scrutinising for veracity and context statements made by individuals and organisations in public life.)