தீராத பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு தரும் QC ஃபார்முலா... #மாத்தியோசி கதைகள்-4

நான் முதன்முதலில் அவரைச் சந்தித்தபோது என்னைக் கவர்ந்தது அவர் மேஜை மீதிருந்த ஓவியம். மேலே ஆமையும் முயலும். அடியில் ஒரு பன்ச் லைன். SLOW AND STEADY DOES NOT WIN THE RACE.

பழமொழியை மாற்றிப் போட்டிருக்கிறாரே! என்ன காரணம் என்று கேட்டேன். ‘‘நிதானம், ஜாக்கிரதை, உஷார் என்றெல்லாம் சொல்லி நம் வேகத்தைக் குறைத்துவிடுகிறார்கள். பிசினஸில் விவேகத்துடன் கூடிய வேகம் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஜெயிக்க முடியும்’’ என்று அவர் சொன்னது வித்தியாசமான விளக்கமாக இருந்தது.