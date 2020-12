காசோலை பரிவர்த்தனை முதல் FASTag வரை... ஜனவரி முதல் அமலாகும் புதிய மாற்றங்கள் என்னென்ன?

Credit Card | Photo by Ales Nesetril on Unsplash

5. பொதுவான டேர்ம் இன்ஷுரன்ஸ் பாலிசி (The Insurance Regulatory and Development Authority of India – சுருக்கமாக IRDAI)

அனைத்துக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் அனைத்துத் தரப்பினருக்கான டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசியை ஜனவரி மாதம் முதல் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இந்தப் பொதுவான காப்பீடு `சரல் ஜீவன் பீமா' என்று அழைக்கப்படும். காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இந்த பொதுப் பெயருடன் நிறுவனத்தின் சார்பு பெயரைச் சேர்த்து இந்தக் காப்பீட்டை வழங்கலாம். இந்தக் காப்பீடு பாலிசியில் கவரேஜ் குறைந்தபட்சம் ரூ. 5 லட்சம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 25 லட்சம் வரை இருக்கும். இதன் மூலம் சுலபமாகக் காப்பீட்டை ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்தக் காப்பீட்டை அதிகபட்சமாக 70 வயது வரை வாங்க முடியும். இந்த பாலிசியை சுலபமாக ஆன்லைனில் வாங்க முடியும். அவ்வாறு ஆன்லைன் மூலம் வாங்கப்படும் காப்பீடுகளுக்கு பிரீமியத்தில் 20% வரை தள்ளுபடி உள்ளது. இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி இதுவரை டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்காதவர்கள் இந்த பாலிசியை எடுக்கலாம்.