`ரீடெயில் ராஜாவாகுமா ரிலையன்ஸ்?' ஃப்யூச்சர் டீலும், அமேசான் முட்டுக்கட்டையும்!

ஃப்யூச்சர் குழுமத்தின் நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஃப்யூச்சர் கூப்பன் நிறுவனத்தின் 49% பங்குகளை ரூ.1,430 கோடிக்கு அமேசான் வாங்கியிருந்தது. இந்த ஃப்யூச்சர் கூப்பன் நிறுவனம் ஃப்யூச்சர் ரீடெய்ல் நிறுவனத்தில் 7.2% பங்குகளை வைத்திருக்கிறது. அதாவது, மறைமுகமாக ஃப்யூச்சர் ரீடெய்ல் நிறுவனத்தின் சுமார் 5% பங்குகளை அமேசான் வைத்திருக்கிறது.

ஃப்யூச்சர் குழுமத்தின் பங்குகளை விற்பதாக இருந்தால் அமேசான் அனுமதிக்குப்பிறகே விற்கமுடியும் என ஒப்பந்தம் (right of first refusal) போடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஒப்பந்ததத்தை ஃப்யூச்சர் குழுமம் மீறி இருக்கிறது. தவிர, ``நெகட்டிவ் பட்டியல் என நாங்கள் பட்டியல் செய்திருந்த நிறுவனங்களில் ரிலையன்ஸும் ஒன்று. எங்கள் அனுமதி இல்லாமல் எப்படி விற்க முடியும்?" என அமேசான் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறது.