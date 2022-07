‘வஸ்த்ரோ’ என்னும் பிரம்மாஸ்திரம்... டாலரின் கிடுக்கிப்பிடியிலிருந்து இந்தியாவுக்கு விடுதலை தருமா?

சீனா, அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய ஆதிக்கத்தையும் டாலர் மற்றும் யூரோவின் ஏகபோகத்தையும் குறைக்க சீன யுவான் பட்டுவாடாக்கென்று சிப்ஸ் (CIPS – Cross Border Interbank Payment System) என்ற ஒன்றை 2015-ல் கொண்டுவந்துள்ளது. இது தற்போதைய அளவில் யுவான் பண பட்டுவாடாவிற்கே உதவும் அளவில் உள்ளது.

யுக்ரைன் போரை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே முந்தைய போரின் அனுபவத்தில் தங்கள் மீது பொருளாதாரத் தடையைக் கொண்டுவந்தால் - மேற்கத்திய நாடுகள் கோலோய்ச்சும் சர்வதேச பண வர்த்தக பளாட்ஃபாமான ஸ்விஃப்ட்டில்தான் உடனடியாக செயல்படுத்துவார்கள் என்று அறிந்து, 2017-ல் ஸ்விஃப்டிற்கு இணையான எஸ்.பி.எஃப்.எஸ் (SPFS - System for Transfer of Financial Messages) பேமண்ட் சிஸ்டத்தைக் கொண்டுவந்தது. அதாவது, தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஒரு மாற்று பணப்பட்டுவாடா சிஸ்டத்தைக் கொண்டுவந்தது. சீனா, இந்தியா போன்ற கிழக்கு நாடுகளுடன் ரஷ்யா இதில்தான் பெரும்பாலும் பணவர்த்தகம் (ரஷ்ய ரூபிளில்) செய்கிறது.