மருத்துவக் காப்பீடு... அவசியம் அறிய வேண்டிய கலைச் சொற்கள்..!

தீவிர நோய் பாலிசி (Critical Illness Policy)



எது தீவிர நோய் என்பது காப்பீட்டு நிறுவனத்தால் வரையறுக்கப்படுகிறது. புற்றுநோய், உறுப்பு மாற்று அறுவைசிகிச்சை தேவைப்படும் நோய்கள் போன்றவை தீவிர நோய்கள் என்று கருதப்படுகின்றன. பாலிசிதாரர் தீவிர நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டால், பெரும்பாலான தீவிர நோய் பாலிசிகளில் பாலிசி கவரேஜ் தொகை மொத்தமாகக் கொடுக்கப்பட வாய்ப்புண்டு.



ஒட்டுமொத்த போனஸ் (Cumulative Bonus)



மருத்துவக் காப்பீட்டில் ஓராண்டில் இழப்பீடு எதுவும் கோரவில்லை எனில், அடுத்த ஆண்டு பிரீமியத்தில் தள்ளுபடி அல்லது கவரேஜ் தொகை அதிகரிப்பு செய்யப்படும். இந்தச் சலுகை ‘நோ க்ளெய்ம் போனஸ்’ அல்லது நோ க்ளெய்ம் டிஷ்கவுன்ட்’ (No Claim Bonus- NCB or No Claim Discount) எனப்படும். இப்படித் தொடர்ந்து சேரும் போனஸ் ஒட்டுமொத்த போனஸ் எனப்படும். இந்தப் போனஸ் எத்தனை சதவிகிதம் என்பது பாலிசியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். பொதுவாக, 5% தொடங்கி 25% வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படும்.



தனிநபர் பாலிசி (Individual Policy) மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் பாலிசி (Senior Citizen Policy)



தனிநபர்கள் தங்களுக்கென மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளும் பாலிசி, தனிநபர் பாலிசி ஆகும். 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் எடுப்பது மூத்த குடிமக்கள் பாலிசி ஆகும்.



ஃப்ளோட்டர் பாலிசி (Floater Policy)



ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிநபர்களை உள்ளடக்கிய மருத்துவக் காப்பீடு ‘ஃப்ளோட்டர் பாலிசி’ எனப்படு கிறது. அதாவது, ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மொத்தமாக பிரீமியம் கட்டும் பாலிசி. குடும்பத்தில் உள்ள எவரும் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் கவரேஜ் தொகைக்கு உட்பட்டு ஓராண்டில் இழப்பீடு பெறமுடியும். உதாரணமாக, ஒரு குடும்பத்தில் கணவன், மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் என நான்கு பேர் உள்ளனர். ரூ.10 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகையுடன் குடும்ப ஃப்ளோட்டர் பாலிசி ஒன்றை ஒருவர் எடுக்கிறார் என வைத்துக் கொள்வோம். கணவர் நோய்வாய்ப்பட்டு சிகிச்சைக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவாகிறது. இந்த நிலையில், குடும்ப உறுப்பினர்களில் கணவர் உட்பட மற்றவர்கள் மீதியுள்ள ரூ.7 லட்சத்தை அந்த ஆண்டில் மருத்துவச் சிகிச்சைக்காகப் பயன்படுத்தலாம். குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியே பாலிசி எடுத்தால், பிரீமியம் அதிக மாக இருக்கும். அதற்கு பதில், குடும்பத் தலைவரும், குடும்ப உறுப்பினர்களும் உள்ளடக்கிய ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் பாலிசியை எடுப்பது நல்லது.



குழுக் காப்பீடு (Group Insurance)



ஒரு நிறுவனம் அதன் பணியாளர்களின் மருத்துவக் காப்பீட்டுக்காக எடுக்கப்படும் பாலிசி குழுக் காப்பீடு எனப்படும். ஒருவர் தனியாக பாலிசி எடுக்கும்போது பாலிசி நடைமுறைக்கு வரும் காலத்துக்குக் காத்திருப்பு காலம் இருக்கும். மேலும், மருத்துவப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டியிருக்கும். இது போன்ற காத்திருப்புக் காலம் எதுவும் இல்லாமல் குரூப் பாலிசியில் சேர முடியும். மேலும், குறைவான பிரீமியத்தில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அதிக கவரேஜ் கிடைக்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது என்பதால், ஒருவர் அவசியம் அவரின் அலுவலக குரூப் பாலிசியில் இணைந்துகொள்வது நல்லது.



நெட்வொர்க் மருத்துவ மனைகள் (Network Hospitals)



நெட்வொர்க் மருத்துவ மனை கள் என்பவை டி.பி.ஏ-வுடன் தொடர்பில் இருக்கும் மருத்துவ மனைகள் ஆகும். இந்த மருத்துவ மனைகளுக்கு சிகிச்சைக்கான செலவுத் தொகை டி.பி.ஏ மூலம் தான் தரப்படுகிறது. நெட்வொர்க் மருத்துவமனைகளின் மூலம் பணமில்லா மருத்துவச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.



ஏற்கெனவே இருக்கும் நோய் (Pre-existing Disease)



ஏற்கெனவே இருக்கும் நோய் என்பது, மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியை வாங்கும்போது பாலிசிதாரர் ஏற்கெனவே பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாகும்.



இணைக் கட்டணம் (Co-payment)



மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசி யில் பாலிசிதாரர் ஒரு குறிப்பிட் டத் தொகை வரைக்கும் இழப்பீட்டுத் தொகையாகக் கட்டுவது இணைக் கட்டணம். உதாரணமாக, மருத்துவச் செலவில் 10 அல்லது 15% தொகையை பாலிசி எடுத்திருப் பவர் கட்டுவதாகும். இதற்கு மேற்படும் தொகை மட்டுமே இழப்பீடாகக் கிடைக்கும். உதாரணமாக, இணைக் கட்டணம் 10% என்றும், இழப்பீட்டுத் தொகை ரூ.2 லட்சம் எனில், காப்பீட்டு நிறுவனம் ரூ.1.80 லட்சம்தான் இழப்பீடாக வழங்கும். 20,000 ரூபாயைக் காப்பீடு எடுத்தவரே கட்ட வேண்டும். ‘கோ-பேமென்ட்’ இருக்கும் பாலிசியில் பிரீமியம் வழக்கமான பாலிசியை விட குறைவாக இருக்கும். ‘கோ-பேமென்ட்’ என்பது 10% - 30% வரை இருக்கும்.



கழிக்கக்கூடியது (Deductible)



மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியில் கழிக்கக்கூடியது என்பது ‘செலவு-பகிர்வு’ (Cost-Sharing). இது நிலை யான தொகையாகவோ, இழப் பீட்டுத் தொகையில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதமாகவோ இருக்கும். சிகிச்சைக்கான செலவு இந்தத் தொகையைத் தாண்டும்போது மட்டுமே க்ளெய்ம் செய்ய முடியும். உதாரணமாக, பாலிசியின் கழிக்கக் கூடிய தொகை ரூ.20,000 என வைத்துக்கொள்வோம். ரூ,20,000-க்கு மேல் சிகிச்சை செலவு ஏற்படும் போது மட்டுமே இந்த பாலிசியில் இழப்பீடு கோர முடியும். அந்த வகையில், ரூ.20,000-க்குக் கீழ் இருக்கும்போது இந்தத் தொகையை மருத்துவமனைக்குச் செலுத்துவது பாலிசிதாரரின் பொறுப்பு. மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியில் கழிக்கக்கூடிய தொகை அதிகமாக இருந்தால் பிரீமியம் குறைவாக இருக்கும். இணைக் கட்டணம் என்பது உங்கள் சொந்தப் பணத்தை செலுத்துவதாகும். கழிக்கக்கூடியது என்பது மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியில் சிகிச்சை செலவு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு மேற்படும் போது இழப்பீடு கோருவதாகும்.



துணை வரம்பு (Sub-Limit)



பாலிசியில் ஒவ்வொரு சிகிச்சைக் கான செலவுக்கும் ஒரு துணை வரம்பு வைத்திருப்பார்கள். அதற்கு மேல் செலவானால் தரமாட்டார் கள். பெரும்பாலும் அறை வாடகை, மருத்துவரின் ஆலோசனைக் கட்டணம், ஆம்புலன்ஸ் கட்டணம் ஆகியவற்றில் வரம்பு இருக்கும்.



மகப்பேறு செலவுகள் (Maternity expenses)



குறிப்பிட்ட காத்திருப்புக் காலத்துடன், சில மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மகப்பேறு செலவினங்களுக்கான கவரேஜை வழங்கு கின்றன. அதிக பிரீமியம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் காத்திருப்புக் காலத்தைக் குறைக்க முடியும்.



போர்டபிலிட்டி (Portability)



மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசியில் ஒரு நிறுவனத்தின் சேவை பிடிக்கவில்லை எனில், அந்த பாலிசியை வேறு ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு அதன் பலன்கள் (காத்திருப்புக் காலம், நோ க்ளெய்ம் போனஸ் போன்றவை) எதையும் இழக்காமல் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். இதை ‘போர்ட்டபிலிட்டி’ என்பார்கள். தற்போதைய மருத்துவக் காப்பீட்டு பாலிசி காலாவதியாகும் 45 நாள்களுக்கு முன்பாக மாற்றுவதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இப்படி மாற்ற தற்போதைய பாலிசியில் பிரீமியத்தை இடைவெளி இல்லாமல் சரியாகக் கட்டி வந்திருப்பது அவசியமாகும்.