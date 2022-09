ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசி... அவசியம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய கலைச் சொற்கள்..!

துணை பாலிசிகள் (Riders): ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியில் கூடுதல் பலன்களைத் துணை பாலிசிகள் மூலம் சேர்க்கலாம். அதாவது, தீவிர நோய் ரைடர், விபத்து இறப்பு ரைடர் அல்லது நிரந்தர ஊன ரைடர், குழந்தைகள் ஆதரவு பலன், பிரீமியம் தள்ளுபடி எனப் பல துணை பாலிசிகள் இருக்கின்றன. ரைடர் பாலிசிக்கான பிரீமியம் குறைவாக இருக்கும். இந்தத் துணை பாலிசிகளை அடிப்படை பாலிசியை எடுக்கும்போதே எடுக்க வேண்டும்.



உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை (Sum Assured): இது, பாலிசி தாரர் இறந்துவிட்டால் நாமினி பெறும் பணமாகும். இதன் அடிப்படையில்தான் பிரீமியம் தொகை நிர்ணயம் செய்யப் படுகிறது. பொதுவாக, ஒருவரின் தற்போதைய ஆண்டு வருமானத்தைப்போல் 10 - 15 மடங்கு தொகைக்கு ஆயுள் காப்பீடு எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும்.



இறப்புப் பலன் (Death benefit): இதை உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை என்று சொல்லலாம். பாலிசிதாரர் இறந்துவிட்டால், எவ்வளவு காலத்துக்குள் இறந்தார், எப்படி இறந்தார் (விபத்து, நோய் பாதிப்பு, இயற்கை மரணம், தற்கொலை, கொலை) என்பதைப் பொறுத்து அதுவரையில் கட்டிய பிரீமியம் / உறுதியளிக்கப்பட்ட தொகை, போனஸ் தொகை, ஃபண்ட் மதிப்பு (யூலிப் பாலிசி) வழங்கப்படும். துணை பாலிசி எடுக்கப் பட்டிருந்தால் அதற்கான பலனும் சேர்ந்து கிடைக்கும். உதாரணமாக, தனிநபர் விபத்து இறப்பு காப்பீடு ரைடர் எடுக்கப்பட்டிருந்து, விபத்து மூலம் பாலிசிதாரர் இறந்தால், இந்தத் துணை பாலிசிக்கான இழப்பீடும் சேர்ந்து கிடைக்கும்.



முதிர்வுப் பலன் (Maturity Benefit): எண்டோவ்மென்ட், யூலிப் பாலிசி போன்ற பணப்பலன் பாலிசிகளில் பாலிசிக் காலத்தில் பாலிசி எடுத்திருப்பவருக்கு எதுவும் ஆகவில்லை எனில், பாலிசி முடிவில் முதிர்வுத் தொகை கிடைக்கும். இந்த வருமானம் எண்டோவ்மென்ட் பாலிசிகளில் ஆண்டுக்கு சுமார் 5% என்ற அளவில் இருக்கும். யூலிப் பாலிசியில் பங்குச் சந்தையின் நிலவரத்தைப் பொறுத்து இருக்கும். யூலிப் பாலிசிகளில் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பிரீமியம் கட்டிவரும் பட்சத்தில் மட்டுமே அது லாபகரமாக இருக்கும்.



டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பிளான் (Term Insurance Plan): இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் பாலிசி காலத்தில் பாலிசி எடுத்திருப்பவருக்கு அசம்பாவிதம் நடந்தால் இழப்பீடு கிடைக்கும். அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை எனில், பாலிசி முதிர்வில் எந்தத் தொகையும் கிடைக்காது. அதனால்தான், இந்த பாலிசியில் பிரீமியம் மிகக் குறைவாக இருக்கிறது. உதாரணமாக, 30 வயதுள்ள ஒருவர் ரூ.1 கோடிக்கு டேர்ம் இன்ஷூரன்ஸ் பிளான் எடுக்க வேண்டும் எனில், ஆண்டு பிரீமியம் சுமார் ரூ.20,000 ஆகும். இதுவே ரூ.1 கோடிக்கு எண்டோவ்மென்ட் பிளான் எடுத்தால், ஆண்டு பிரீமியம் சுமார் ரூ.10 லட்சம் கட்ட வேண்டும்.



நாமினி (Nominee): பாலிசி எடுத்திருப்பவருக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால் பாலிசியில் நாமினியாக நியமிக்கப் பட்டவருக்கு காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும். நாமினியாக குடும்ப உறுப்பினர், பெற்றோர், உறவினர், நண்பரை நியமிக்கலாம். இவர்கள் இழப்பீட்டுப் பணத்தைப் பெற்று வாரிசு களுக்குத் தர கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவார். பொறுப்பான குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவரை நாமினியாக நியமிப் பதே சரி. நாமினியாக யாரையும் நியமிக்கவில்லை எனில், நீதிமன்றத்தின் மூலம்தான் இழப்பீட்டுத் தொகையை வாரிசுகள் பெற வேண்டும்.



சரண்டர் மதிப்பு (Surrender value): பாலிசிக் காலம் முடியாத நிலையில், அந்தப் பாலிசியைத் தொடர விரும்பவில்லை எனில், அந்த பாலிசியைக் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் திரும்ப ஒப்படைக்க முடியும். அதுவரைக்கும் கட்டிய பிரீமியத்துக்கான மதிப்பு கணக்கிட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தருவார்கள். இது ‘சரண்டர் மதிப்பு’ எனப்படும். இந்த வசதி எண்டோவ்மென்ட் மற்றும் யூலிப் பாலிசிகளில் மட்டுமே உண்டு. டேர்ம் பிளானில் கிடையாது. பொது வாக, பாலிசி எடுத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குள் சரண்டர் செய்தால், தொகை எதுவும் கிடைக்காது. நான்கு ஆண்டு கடந்திருந்தால், சுமார் 30% தொகை கிடைக்கும். இப்படியே ஆண்டுகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கட்டிய பிரீமியத்தில் அதிகபட்சம் 65% தொகை கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.



காலாவதியான பாலிசி (Lapsed Policy): கருணைக் காலம் தாண்டியும் பிரீமியம் செலுத்தாத காரணத்தால் நிறுத்தப்பட்ட மற்றும் நடைமுறையில் இல்லாத பாலிசி, காலவதியான பாலிசி ஆகும். காலாவதியான எண்டோவ்மென்ட் பாலிசி களை நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு புதுப்பித்துக்கொள்ளலாம். யூலிப் பாலிசி, ப்யூர் டேர்ம் பிளானில் இப்படி செய்ய முடியாது,



இழப்பீடு (Claim): பாலிசி காலத்தில் பாலிசி எடுத்தவர் இறக்கும்பட்சத்தில் நாமினிக் குக் காப்பீட்டு நிறுவனம் வழங்கும் தொகை இழப்பீடு எனப்படும். இந்தத் தொகையை நாமினிகள் காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு விண்ணப்பித்துப் பெற வேண்டும். இறந்தவர் மற்றும் நாமினியின் ஆதார் நகல், நாமினியின் வங்கிக் கணக்கு, இறப்புச் சான்றிதழ், வாரிசு சான்றிதழ் ஆகியவை தேவை.



பாலிசிக் காலம் (Policy Term / Policy Tenure): காப்பீட்டு பாலிசி அமலில் இருக்கும் காலம் இது ஆகும். இந்தக் காலம் பாலிசிக்கு பாலிசிக்கு மாறுபடும். அது, ஓராண்டு முதல் 100 ஆண்டுகள் வரை இருக்கலாம்.



பிரீமியம் கட்டும் காலம் (Premium Paying Term): ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியில் பாலிசிக் காலம் முழுக்க பிரீமியம் கட்ட வேண்டும் என்று அவசியமில்லை. பாலிசிதாரர்களின் வசதிக் கேற்ப பிரீமியம் கட்டும் காலத்தை நிர்ணயம் செய்து கொள்ளலாம். பாலிசிக் காலம் முழுக்க பிரீமியம் கட்ட விருப்பப்பட்டால் ரெகுலர் பிரீமியம் (Regular Premium Payment) ஆப்ஷனைத் தேர்வு செய்யலாம். அதாவது, 5, 10, 15 ஆண்டுகள் என வரை யறுக்கப்பட்ட காலத்தைத் (Limited Premium Payment Period) தேர்வு செய்யலாம். ஒரே ஒரு முறை பிரீமியம் செலுத்தும் ஒற்றை பிரீமியம் (Single Premium) ஆப்ஷனும் இருக்கிறது.



ஃப்ரீ லுக் காலம் (Free Look Period): சில நேரங்களில் தவறான அல்லது தேவையில்லாத ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியை எடுத்திருக்கலாம். பாலிசியின் விதி முறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. அது போன்ற நேரங்களில் பாலிசியை அபராதம் எதுவும் இல்லாமல் காப்பீட்டு நிறுவனத் திடம் திரும்ப ஒப்படைக்க முடியும். இதற்கான அவகாச காலமே ஃப்ரீ லுக் காலம் எனப்படும். ஏஜென்ட்டுகள் மூலம் பாலிசிகளுக்கு 15 நாள் களாகவும் ஆன்லைன் மூலம் எடுக்கும் பாலிசிகளுக்கு 30 நாள்களாகவும் இருக்கும். பாலிசியைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது மருத்துவப் பரிசோதனை, முத்திரைத் தாள் கட்டணம் உள்ளிட்ட இதர கட்டணங்கள் கழிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள பிரீமியம் திரும்ப அளிக்கப்படும்.



செலுத்தப்பட்ட பாலிசி மதிப்பு (Paid-up Policy Value): பாலிசிதாரர் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரீமியம் செலுத்துவதை நிறுத்திவிடுகிறார். அதன் பிறகு, பிரீமியம் செலுத்தவில்லை எனில், அந்த பாலிசியில் அதுவரை கட்டிய தொகைக்கு ஆயுள் காப்பீட்டு மதிப்பை நிர்ணயித்து, மேற்கொண்டு பிரீமியம் கட்டாமல் பாலிசியை அதன் முழுக் காலத்துக்கும் தொடர்வது ‘பெய்ட்-அப் பாலிசி’ எனப்படும். பாலிசி காலத்தில் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தால், குடும்பத்தினருக்கு குறைக்கப்பட்ட இழப் பீட்டுத் தொகை வழங்கப் படும். இல்லை எனில், பாலிசி முதிர்வில் தொகை வழங்கப்படும். இந்த ‘பெய்ட்-அப் வசதி’ எண்டோவ்மென்ட், யூலிப் பாலிசிகளில்தான் உண்டு.



பாலிசிப் புதுப்பிப்புக் காலம் (Policy Revival Period): பாலிசிதாரர் கருணைக் காலம் தாண்டி யும் பிரீமியம் கட்டவில்லை எனில், அந்த பாலிசி காலாவதி ஆகிவிடும். இந்த நிலையில், பாலிசிதாரர் இந்த பாலிசியை மீண்டும் தொடர விரும்பினால், காப்பீட்டு நிறுவனத்தை அணுகலாம். அபராதத்துடன் பாலிசியைப் புதுப்பிக்க முடியும். தேவைப்பட்டால், மருத்துவச் சான்றிதழ் கேட்பார்கள். முதல் பிரீமியம் கட்டிய நாளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் வரைக்கும் இப்படி பாலிசிகளைப் புதுப்பிக்க முடியும். இந்த வசதி எண்டோவ்மென்ட் பாலிசிகளில் மட்டுமே உண்டு.