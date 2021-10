ஆயுள் காப்பீடு... முதிர்வுத் தொகை, இழப்பீடு பெறுவது எப்படி?

காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு உடனே தகவல் தர வேண்டும்...



ஒருவேளை, பாலிசிதாரருக்கு ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால், குடும்பத்தினர் எவ்வளவு சீக்கிரம் காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு தகவல் தர முடியுமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் தர வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஏஜென்டுக்காவது உடனே தகவல் சொல்ல வேண்டும். நாமினியாக யார் போடப்பட்டிருக்கிறாரோ, அவர் காப்பீடு நிறுவனத்தின் கிளை அலுவலகத்தில் இழப்பீடு கேட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



ஒருவேளை, நாமினி இல்லாமல் இருந்தால், வாரிசுதாரர், வாரிசுச் சான்றிதழுடன் இழப்பீடு கேட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நாமினியாக நியமிக்கப்பட்டவர் மைனராக இருந்தால், அவரின் பெற்றோர் (தாய் அல்லது தந்தை) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, திருமணமான ஆண் ஒருவர் எடுத்த ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியில், தன் மைனர் மகனை நாமினியாக நியமித்திருக்கிறார். அவர் இறந்த பின் அவரின் மனைவி, ‘‘நான்தான் வாரிசு. நாமினியாக என் மைனர் மகனை நியமித்திருக் கிறார். எனவே, இழப்பீட்டுத் தொகையை என் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தவும்’’ எனக் காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்குக் கடிதம் தர வேண்டும்.



சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்...



பாலிசி பத்திரத்தின் ஒரிஜினல், க்ளெய்ம் படிவம், இறந்தவரின் வயதுக்கான ஆதாரம், ஆதார் நகல், இறப்புச் சான்றிதழ், விபத்து மூலம் இறந்திருந்தால், காவல்துறையில் செய்யப்பட்டிருக்கும் புகாருக்கான ஆதாரமாக முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்.ஐ.ஆர்), பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை, மருத்துவரின் சான்று, மருத்துவ மனையின் சான்று (தேவைப்பட்டால்), பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் சான்று உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை இணைத்துக் கொடுக்க வேண்டும்.



பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் மூலம் குரூப் பாலிசியாக ஆயுள் காப்பீடு எடுக்கப்பட்டிருந்தால், அலுவலகம் மூலமாகத்தான் இழப்பீட்டுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.



டேர்ம் பிளானில் காப்பீட்டுத் தொகை எவ்வளவோ அது குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்படும். எண்டோவ்மென்ட் பாலிசி, மணிபேக் பாலிசியில் காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் போனஸ் தொகை (ஏதாவது இருந்தால்) வழங்கப்படும். யூலிப் பாலிசியில் காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் / அல்லது ஃபண்ட் மதிப்பு பாலிசியின் தன்மைக்கேற்ப வழங்கப்படும். டேர்ம் பிளான் தவிர, இதர பாலிசிகளை அடமானம் வைத்து கடன் வாங்க முடியும். அப்படிக் கடன் வாங்கியிருந்து அதைத் திரும்பக் கட்டவில்லை எனில், கடன் மற்றும் வட்டித் தொகை, இழப்பீட்டில் கழிக்கப்பட்டு மீதித் தொகை வழங்கப்படும்.



எனவே, காப்பீட்டு பாலிசி எடுக்கும்போதே, இறப்புக்கான இழப்பீடு எப்படிக் கிடைக்கும் என்பதைக் காப்பீட்டு நிறுவனம் அல்லது ஏஜென்டிடம் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த விவரங்களை முக்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சொல்லி வைப்பது நல்லது.



இரண்டு விதமாக இழப்பீடு...



இதற்கு முன், காப்பீட்டுத் தொகை மொத்தமாகக் குடும்பத் தினருக்கு வழங்கப்பட்டது. இப்போது மொத்தத் தொகை அல்லது குறிப்பிட்ட ஆண்டு களுக்கு ஆண்டுக்கு அல்லது மாதத்துக்கு இவ்வளவு தொகை என இரண்டுவிதமான விருப்பங்களில் (ஆப்ஷன்) வழங்கப்படுகிறது. பாலிசி தாரரின் குடும்ப உறுப்பினர் களின் விருப்பத்தின் அடிப்படை யில் ஏதாவது ஒரு முறையைத் தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.



ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசியில் இத்தனை நாள்களுக்குள் க்ளெய்ம் செய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறை இல்லை. தாமதமாக இழப்பீடு கோரினால் க்ளெய்ம் கிடைப்பது தாமத மாகும். காலதாமதம் ஆகும்போது இணைக்க வேண்டிய ஆதாரங் களைப் பெறுவதில் தாமதம் ஆகக்கூடும்.



இழப்பீட்டுக் கோரிக்கை விண்ணப்பத்துடன் தேவையான ஆவணங்களை எல்லாம் தந்து விட்டால், ஒரு வார காலத்துக் குள் வங்கிக் கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டு விடும். இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணைய (ஐ.டி.ஆர்.டி.ஏ) விதிமுறைப்படி, 30 நாள்களுக்குள் க்ளெய்ம் செட்டில்மென்ட் செய்யப்பட வேண்டும்.



யாரிடம் புகார் செய்வது?



காப்பீடு தொடர்பான எந்தப் புகாராக இருந்தாலும் முதலில் காப்பீடு நிறுவனத்துக்கு எழுத்து மூலமாகக் கொடுக்க வேண்டும். அந்தப் புகாருக்கு அவர்கள் 15 நாள்களுக்குள் பதில் தந்து பிரச்னையைத் தீர்த்து வைக்க வேண்டும். அவர்கள் தரும் விளக்கம்/தீர்வு திருப்திகரமாக இல்லையெனில், ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ-யின் வாடிக்கையாளர் விவகாரப் பிரிவின் இணையதளமான https://igms.irda.gov.in/ மூலம் புகார் தெரிவிக்கலாம்.



இந்த இணையதளத்தில் உங்களின் பெயர், பிறந்த தேதி, மாவட்டம் பான் எண், குடும்ப அட்டை எண் / வாக்காளர் அடையாள எண் / பாஸ்போர்ட் எண், செல் நம்பர், தொடர்பு முகவரியைத் தந்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் தந்துள்ள ஏதாவது, ஓர் ஆவணத் தின் அடிப்படையில் (உதாரணம், பான் எண் அல்லது குடும்ப அட்டை எண்) உங்களின் பிறந்த தேதியைக் குறிப்பிட்டு புகார் தரலாம். புகாரில் பாலிசிதாரரின் பெயர், பாலிசி எண் போன்றவற்றை மிகச் சரியாகத் தர வேண்டும். அப்படியும் பிரச்னைக்குத் தீர்வு கிடைக்கவில்லை எனில், ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ அமைப்பின் தலைமை அலுவலகத்துக்குப் புகார் செய்ய லாம். ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ-யின் முகவரி...



Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032, Ph: +91-40-20204000/+91 40-39328000, e-mail: irda@irdai.gov.in



காப்பீட்டுக் குறை தீர்ப்பாளர்கள்...



ஆயுள் காப்பீடு தொடர்பான பாலிசிதாரர்களின் புகார் களுக்கு தீர்வு காண காப்பீட்டுக் குறை தீர்ப்பாளர்களை (Ombudsman) ஐ.ஆர்.டி.ஏ.ஐ அமைப்பு நியமனம் செய்திருக்கிறது. அகமதாபாத், பெங்களூரு, போபால், புவனேஷ்வர், சண்டிகார், சென்னை, டெல்லி, ஹைதரபாத், ஜெய்ப்பூர், எர்ணாகுளம், கொல்கத்தா, லக்னோ, மும்பை, நொய்டா, பாட்னா, புனே ஆகிய இடங்களில் இந்தக் காப்பீட்டுக் குறை தீர்ப்பாளர்கள் அலுவலகம் அமைந் திருக்கிறது. இந்தக் காப்பீட்டுக் குறை தீர்ப்பாளருக்கான தலைமையகம் மும்பையில் அமைந்துள்ளது. அதன் முகவரி: COUNCIL FOR INSURANCE OMBUDSMEN, 3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S.V.Road, Santacruz (W), Mumbai - 400 054. Tel.: 022 - 69038801/03/04/05/06/07/08/09, Email: inscoun@cioins.co.in



தமிழ்நாடு, புதுச்சேரிக்கான காப்பீட்டு குறை தீர்ப்பாளர் அலுவலகம் சென்னையில் இருக்கிறது. முகவரி: ஃபாத்திமா அக்தார் வளாகம், 4-வது தளம், 453 (பழைய எண் 312) அண்ணா சாலை, தேனாம்பேட்டை, சென்னை - 600 018, தொலைபேசி எண்: 044 - 24333668 / 24335284, ஃபேக்ஸ்: 044 - 24333664, இ-மெயில்: bimalokpal.chennai@cioins.co.in



(வளரும்)