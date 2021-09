மியூச்சுவல் ஃபண்ட்... எப்படி முதலீடு செய்வது?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டு நிறுவனம், ஒரே நோக்கம் கொண்ட பல ஆயிரக்கணக்கான, பல லட்சக்கணக்கான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைத் திரட்டுகிறது. அதை அந்த ஃபண்டின் நோக்கம் எதுவோ (தொடர் வருமானம்/ நீண்ட காலத்தில் முதலீட்டுப் பெருக்கம்), அதற்கேற்ப அந்தத் தொகையைக் கடன் பத்திரங்கள்/ நிறுவனப் பங்குகளில் அல்லது இரண்டிலும் கலந்து முதலீடு செய்து, முதலீட்டைப் பெருக்குகிறது. லாபத்தின் சிறு பகுதியைச் சேவைக் கட்டணமாகத்தான் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை முதலீட்டாளர்களுக்குப் பிரித்து வழங்குவதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டின் அடிப்படையாகும். முதலீட்டாளர், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் ஆகிய இருதரப்பினரும் பரஸ்பரம் லாபம் அடைவதால்தான் இதை ‘மியூச்சுவல் ஃபண்ட்’ என்கிறோம். அதே நேரத்தில், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மூலமான ஆதாயம் / இழப்பு முதலீட்டாளரைத்தான் சேரும்.



யூனிட் என்றால் என்ன?



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீட்டுத் தொகைக்கேற்ப யூனிட்டுகள் ஒதுக்கப்படும். புதிதாக ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதை ‘நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர்’ (NFO- New Fund Offer) என்பார்கள். அதாவது, புதிய ஃபண்ட் வெளியிட்டு முதலீட்டைத் திரட்டுவதாகும். அப்போது ரூ.10 முக மதிப்பு (Face Value) கொண்ட யூனிட்டுகளை முதலீட் டாளர்களுக்கு அளிப்பார்கள்.



இந்த ரூ.10 என்பது பின்னர் முதலீட்டின் மதிப்பின் ஏற்ற இறக்கத்துக்கேற்ப, அதிகரிக்கும் அல்லது இறங்கும். இந்த யூனிட்டின் மதிப்பை நிகர சொத்து மதிப்பு (Net Asset Value - NAV) என்பார்கள். இந்த என்.ஏ.வி தொடர்ந்து அதிகரித்தால், அந்த ஃபண்ட் லாபத்தில் இருக்கிறது. இறங்கினால் இழப்பில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.