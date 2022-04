ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ் பாலிசி... புதுப்பிக்கத் தவறினால் என்ன பாதிப்பு..?

கே.ஆர்.சத்தியநாராயணன், ஆடிட்டர்.



“வருமான வரிச் சட்டத்தின்படி, விவசாய நிலமாகக் கருதப்படும் நிலத்தை விற்பது மூலம் கிடைக்கும் லாபத்துக்கு வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், வழிகாட்டி மதிப்பு மற்றும் சந்தை மதிப்பு (Guideline Value and Market Value) ஆகியவற்றுக்கு இடையே வேறுபாடு இருந்தால் அதாவது, வழிகாட்டி மதிப்பைவிட, சந்தை மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், அதிகமான தொகை ஒருவரின் இதர வருமானமாகக் கருதப்படும். அந்தத் தொகைக்கு ஒருவர் எந்த வருமான வரம்பில் வருகிறாரோ, அதற்கேற்ப வரியைக் கட்ட வேண்டும்.



பழைய வரி முறையில் 5%, 20% மற்றும் 30% வரி விதிக்கப்படும். புதிய வரி முறையில் 5%, 10%, 15%, 20%, 25% மற்றும் 30% வரி விதிக்கப்படும். அதே நேரத்தில், சந்தை விலையைவிட அரசு வழிகாட்டி மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், அரசு வழிகாட்டி மதிப்பின்படி வரி கணக்கிடப்படும்.’’