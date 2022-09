ஃபண்ட் வருமானமும் முதலீட்டாளர் வருமானமும் வேறுபடுவது ஏன்?

‘‘ஒரு ஃபண்ட் 5 அல்லது 10 ஆண்டுகளில் 12% வருமானம் தந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், அந்த 12% வருமானம் எனக்குக் கிடைத்திருக்க வேண்டுமே! எனக்கு 11% வருமானம்தான் கிடைத்திருக்கிறதே’’ என்று கேட்கிறார்கள்.



இந்தக் கேள்விக்கான பதிலை முதலீட்டாளர்கள் எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் படியான ஆய்வறிக்கை ஒன்றை அண்மையில் ஆக்ஸிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வெளியிட்டுள்ளது. ‘இந்திய முதலீட்டாளர்களின் நடத்தை மற்றும் வருமானத் தில் அதன் தாக்கம் பற்றிய பகுப்பாய்வு’ (‘Analysis of Indian investor behaviour and its impact on performance’) என்கிற தலைப்பில் வெளியிடப் பட்டுள்ள அந்த ஆய்வறிக்கை யில் சொல்லப்பட்டுள்ள முக்கியமான விஷயங்களைக் கொஞ்சம் விரிவாகப் பார்ப்போம்.