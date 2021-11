எல்லோருக்கும் பென்ஷன்... இனிமையான ஓய்வுக்காலத்துக்கு கைகொடுக்கும் NPS

பென்ஷன் திட்டமான என்.பி.எஸ்ஸில் ஓர் ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் + அகவிலைப்படியின் கூட்டுத் தொகையில் 10% தொகையானது சம்பளத்தில் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டு என்.பி.எஸ் பென்ஷன் கணக்கில் செலுத்தப்படும். அரசும் அதே தொகையைத் தனது பங்களிப்பாக ஊழியரின் பென்ஷன் கணக்கில் வரவு வைக்கும்.



ஊழியரும் அரசும் இப்படிக் கட்டும் தொகையானது என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து, அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் ஊழியரின் கணக்கில் அவ்வப்போது சேர்க்கப்படும். இதன்மூலம் ஓய்வுக்காலத்துக்குத் தேவையான நிதி பெருகிக்கொண்டே வரும்.



60 வயதில் ஊழியர் ஒருவர் ஓய்வு பெறும் போது நிதியத்தில் சேர்ந்துள்ள மொத்தத் தொகையில் 60% தொகையை ரொக்கமாகப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மீதியுள்ள 40% தொகை யானது நிதியத்தின் ஓய்வுக்கால நிதிய மேலாளர்களால் (Pension Fund Managers) நிர்வகிக்கப்பட்டு, மாதம்தோறும் ‘பென்ஷன்’ தரப்படும். இதுதான் என்.பி.எஸ் பென்ஷன் திட்டத்தின் அடிப்படை.



ஆரம்பத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், மத்திய அரசின் தன்னாட்சி (Autonomous bodies) அமைப்புகளுக்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட என்.பி.எஸ் திட்டம், பிற்பாடு நம் நாட்டில் உள்ள பிற மாநிலங்கள் (தமிழகம் தவிர), மாநிலங்களின் தன்னாட்சி அமைப்புகள் முதலியவை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தத் தொடங்கின.



பொதுமக்களுக்கும்...



அரசுப் பணியினரைப் போல், இந்தியக் குடிமக்கள் அனைவரும் தனது ஓய்வுக்காலத்தில் பென்ஷன் பெற வேண்டும். கையில் கணிசமான ரொக்கமும் பெற்றிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் மே 2009 முதல் பொதுமக்களுக்கும் என்.பி.எஸ் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இதன்படி, 18 வயது நிரம்பிய, 65 வயதைத் தாண்டாத இந்தியக் குடிமக்கள் அனைவரும் இந்தத் திட்டத்தில் சேரலாம். ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும்கூட என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் சேர்ந்து பென்ஷன் கணக்கு தொடங்கலாம். தற்போது 70 வயது வரை இந்தத் திட்டத்தில் இணைய முடியும். 75 வயது வரை இந்தத் திட்டத்தில் ஒருவர் பங்களிக்கலாம்.



தனிநபர் மட்டுமன்றி, தாம் வேலைபார்க்கும் நிறுவனத்தின் மூலம் என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படாத அனைவரும் பொதுமக்களுக்கான (All citizen model) என்.பி.எஸ் திட்ட உறுப்பினராகலாம். இ.பி.எஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள், சி.பி.எஸ் திட்டத்தின்கீழ் உள்ள தமிழக அரசு ஊழியர்களும் இந்த என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் சேரலாம். ஆனால், ஒருவருக்கு ஒரு என்.பி.எஸ் கணக்கு மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பதே விதிமுறை.



என்.ஆர்.ஐ-களும் என்.பி.எஸ் உறுப்பினராகலாம். ஆனால், இவர்களின் சந்தா தொகை ரிசர்வ் வங்கி மற்றும் அந்நியச் செலாவணி மேலாண்மை சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது. அயல்நாட்டு இந்தியர்களும் (Overseas citizens of India) இந்திய வம்சா வழியினரும் (Person of Indian origin) இந்து கூட்டுக் குடுபத்தினரும் சேர முடியாது. மேலும், என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் கணக்கு I மற்றும் கணக்கு II என இரு வகை கணக்குகள் உள்ளன. கணக்கு I–ல் மட்டுமே என்.ஆர்.ஐ சேர முடியும். கணக்கு II-ல் சேர முடியாது.