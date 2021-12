காபி கேன் போர்ட்ஃபோலியோ... பங்குகளைத் தேர்வுசெய்வது எப்படி?

பங்கைத் தேர்வு செய்வது எப்படி?



1. நிறுவனம் குறைந்தது 10 ஆண்டுகளாகச் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும். 2. நிறுவனத்தின் வருமான வளர்ச்சி என்பது ஆண்டுக்குக் குறைந்தது 10 சதவிகிதமாக இருக்க வேண்டும். இது ஆண்டு சராசரி வளர்ச்சி (Compound Annual Growth Rate - CAGR) அல்ல. ஒவ்வோர் ஆண்டும் 10% மற்றும் அதற்குமேல் வளர்ச்சி இருக்க வேண்டும். 3. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மூலதனம் மூலமான வருமானம் (Return on capital employed - ROCE) குறைந்தபட்சம் 15 சதவிகிதத்துக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். 4. நிறுவனப் பங்கின் பங்குச் சந்தை மதிப்பு (Market capitalization) ரூ.100 கோடிக்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும். 5. நல்ல பிராண்ட் மதிப்பைக் (Brand value) கொண்டிருக்க வேண்டும். 6. போட்டி நிறுவனங்களைத் திறமையாகச் சமாளிக்கும் திறன் இருக்க வேண்டும்.



மூலதனத்தைத் திரட்டும் செலவு...



நிறுவனம், மூலதனத்தைத் திரட்ட செலவிடும் தொகையை (Cost of Fund/Capital) விட, அதிகமாக லாபம் ஈட்டினால் அது நல்ல நிறுவனமாகும். உதாரணம், ஒரு நிறுவனம் 12% வட்டியில் மூலதனம் (கடன்) திரட்டுகிறது. அந்த நிறுவனத்தின் லாபம் 24 சதவிகிதமாக இருக்கிறது எனில், இந்த நிறுவனத்தை நல்ல லாபம் ஈட்டும் நிறுவனம் எனலாம். தவிர, மூலதனத்தைத் திரட்டும் செலவு குறைவாக இருக்கும் அந்த நிறுவனம், இதர நிறுவனங்களின் போட்டியை எளிதில் சமாளிக்கும்.



அடுத்து ஒரு நிறுவனம் கடந்த காலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டிருக்கிறது என்கிற அடிப்படையில் மட்டுமே அந்த நிறுவனத்தின் பங்கில் முதலீடு செய்ய முடியாது. அந்தச் செயல்பாடு மற்றும் லாபம் ஈட்டும் தன்மை எதிர்காலத்திலும் தொடரும் என்கிறபட்சத்தில், முதலீடு செய்வது மட்டுமே லாபகரமாக இருக்கும். குறைந்தபட்சம் கடந்த பத்தாண்டுகளின் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டைக் கவனிக்கும் அதே நேரத்தில், குறைந்தபட்சம் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் அந்த நிறுவனம் அதுசார்ந்த தொழிலில்/ வணிகத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படும் என்று உறுதியாகத் தெரிந்தால் மட்டுமே அந்த நிறுவனப் பங்கை முதலீட்டுக்குக் கவனிக்க வேண்டும். மேலும், குறிப்பிட்ட துறையில் மிகப் பெரியதாக இருக்கும் நிறுவனங்களைவிட தனித்துவத்துடன் இருக்கும் நிறுவனமே முதலீட்டுக்கு ஏற்றது. காரணம், பெரிய நிறுவனம் என்பது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. ஆனால், தனித்துவம் என்பது நிலையானதாகத் தொடர்ந்து இருக்கும்.



ஒரு நிறுவனம் அதன் பொருள்களுக்கு நிர்ணயிக்கும் விலையை வைத்தே அது எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முடியும். தனித்துவம் மிக்க நிறுவனங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து பிரீமியம் விலையில் பொருள்களை விற்கும். அது மட்டுமல்ல, ஒரு நிறுவனத்தின் உற்பத்திச் செலவு தனியாக மட்டும் பார்த்து முடிவு செய்யா தீர்கள். அதேதுறையில் உள்ள அதன் போட்டி நிறுவனங் களுக்கு செலவு எவ்வளவு ஆகிறது என்று பாருங்கள்.



நிஃப்டி 50 குறியீட்டில் இடம்பெற்றிருக்கும் 50 நிறுவனங் களில் வெறும் நான்கு நிறுவனங் கள் மட்டுமே காபி கேன் இன்வெஸ்டிங் முறையின் விதிமுறைகளின்படி தேர்வு செய்ய முடிகிறது. ஏசியன் பெயின்ட்ஸ், லூபின் பார்மா, ஹெச்.டி.எல் டெக்னாலஜிஸ் மற்றும் ஐ.டி.சி ஆகியவை அந்த நிறுவனங்களாகும்.



இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் சுமார் 4800 நிறுவனங்கள் பட்டிய லிடப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் கிட்டத்தட்ட 150 பங்குகள்தான் காபி கேன் போர்ஃட்போலியோ வின்கீழ் முதலீடு செய்யும் தகுதி யைப் பெறுகின்றன. நீங்கள் இந்த நிறுவனங்களில் உங்களுக்கு ஏற்ற பங்குகளைத் தேர்வு செய்ய லாம். உதாரணமாக, ஸ்கீரினர் டாட்காமைப் பயன்படுத்தி சந்தை மதிப்பு ரூ.1,000 கோடிக்கு மேல், ஆர்.ஓ.சி.இ 20 சதவிகிதத் துக்கு மேல், விற்பனை வளர்ச்சி 15 சதவிகிதத்துக்குமேல் இருக்கும் நிறுவனப் பங்குகளை மட்டும்கூட நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.



எப்படி முதலீடு செய்வது?



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முத லீட்டில் பெருவாரியாகப் பயன் படுத்தப்படும் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் (Systematic Investment Plan - SIP) முறையில் இந்த காபி கேன் போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலீடு செய்து வரலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டில் அனைத்து ஃபண்டுகளிலும் எஸ்.ஐ.பி வசதி இருப்பது போல், அனைத்து நிறுவனங்களிலும் பங்கு எஸ்.ஐ.பி (Equity SIP) வசதி கிடையாது. சில முன்னணி பங்குத் தரகு நிறுவனங்கள்தான் பங்கு களில் எஸ்.ஐ.பி முறையில் முதலீடு செய்யும் வசதியை அளித்து வருகின்றன. இந்த வசதியில் மாதம் இத்தனை பங்குகள் என்கிற முறையில் முதலீடு செய்ய முடியும். உங்களின் புரோக்கரிடம் இந்த வசதி இல்லை எனில், நீங்கள் தான் மாதம்தோறும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை யிலான பங்குகளை வாங்கி வர வேண்டும்.



காபி கேன் போர்ட்ஃபோலியோ வுக்காகத் தேர்வு செய்திருக்கும் நிறுவனப் பங்குகளில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மொத்தமாக முதலீடு செய்தும் வரலாம். சம்பளம் தவிர, இடையில் கிடைக்கும் பணம் மற்றும் போனஸ் தொகையை இந்த முதலீட்டு முறைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.மேலும், ஒட்டுமொத்த பங்குச் சந்தையின் இறக்கத்தில் உங்களின் காபி கேன் போர்ட்ஃபோலி யோவில் இடம்பெற்றிருக்கும் நிறுவனப் பங்குகளின் விலை இறக்கம் காணும்போது எல்லாம் வாங்கிச் சேர்த்து வந்தால் நீண்ட காலத்தில் அதிக வருமானத்தைப் பெற முடியும்.



ரிஸ்க்கைக் குறைக்க...



முதலீட்டில் ரிஸ்க்கைக் குறைக்க பல்வேறு துறை சார்ந்த நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீட்டை பிரித்து மேற்கொள்வது அவசிய மாகும். ஒருவரின் காபி கேன் போர்ஃட்போலியோவில் 10 முதல் 15 பங்குகள் இடம் பெற்றிருக் கலாம். அதற்கு மேற்படும்போது முதலீட்டுக் கலவையைக் கவனிப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது கடினமான காரியமாக இருக்கும். நீண்ட கால முதலீடு என்றாலும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை, முதலீட்டுக் கலவையை அலசி ஆராய்ந்து சரியாகச் செயல்படாத, எதிர்கால வளர்ச்சியில் சிக்கலைச் சந்திக்கும் நிறுவனப் பங்கை முதலீட்டுக் கலவையிலிருந்து வெளியேற்றலாம். இந்த காபி கேன் முதலீட்டுக் கலவை மூலம் இண்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைவிட கூடுதல் வருமானம் பெறும் வாய்ப்பிருக்கிறது. காரணம், இண்டெக்ஸில் இடம் பெற்றிருக்கும் நல்ல நிறுவனப் பங்குகளில் மேலும் நல்ல நிறுவனப் பங்குகளை நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து தேர்வு செய்திருப்பதாகும்.



யாருக்கு ஏற்றது?



காபி கேன் போர்ஃட்போலியோவில் சந்தை அதிக இறக்கம் கண்டிருக்கும்பட்சத்தில், அது மீண்டு வர அதிக ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்ளும். அந்த வகையில், அதிக பொறுமை காக்கக்கூடியவர்கள் மற்றும் சந்தை இறக்கத்தில் கூடுதலாக முதலீடு செய்யக்கூடியவர்களுக்குதான் இந்த முதலீட்டுக் கலவை ஏற்றதாக இருக்கும்.



செயல்சாராத வருமானம்



குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகளுக்குமேல் முதலீட்டுக் காலம் இருக்கும்பட்சத்தில் இந்தப் பங்கு முதலீட்டு முறையைக் கவனிக்கலாம். நீண்ட காலத்தில் செயல்சாராத வருமானம் (Passive Income) எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு ஏற்ற முதலீடு மற்றும் முதலீட்டு முறையாகும். அதே நேரத்தில், உங்களால் பங்குகள் தேர்வு பற்றிய போதிய அறிவு மற்றும் அனுபவம் இல்லை எனில், சிறந்த பங்குச் சந்தை நிபுணர்கள்/ பங்குத் தரகர்களின் உதவியுடன் காபி கேன் போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கிக்கொள்ள முடியும்!