மியூச்சுவல் ஃபண்ட்... அனைவருக்கும் ஏற்ற முதலீடு..!

அதாவது, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பல்வேறு வகையான முதலீட்டுத் திட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வகை ஃபண்டும் வெவ்வேறு ரிஸ்க் மற்றும் வருமான அளவு கொண்டவை. வங்கி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மற்றும் தபால் அலுவலக சேமிப்புத் திட்டங்கள் வருமானத்துக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பவை. ஆனால், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டில் வருமானத்துக்கு எந்த கேரன்டியும் கிடையாது.



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்றால்..?



ஐ.பி.எல் போட்டிகளில் தொடங்கி அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு குறித்த விளம்பரங்கள் வருகின்றன. ஆனால், இப்போதுகூட மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்றால் என்ன, அதில் எப்படி முதலீடு செய்வது என்கிற கேள்வியைக் கேட்பவர்கள் இருக்கவே செய்கிறார்கள்.



ஒரே முதலீட்டு நோக்கம் கொண்ட பல்வேறு நபர்களிடமிருந்து பணத்தைத் திரட்டி, அதை முதலீடு செய்யும் ஒரு நிறுவனம்தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம். இந்த நிறுவனம், முதலீடு செய்த பணத்திலிருந்து கிடைக்கும் லாபத்தில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தை சேவைக் கட்டணமாக எடுத்துக்கொண்டு, மீதியை முதலீட்டாளர்களின் முதலீட்டுத் தொகைக்கு ஏற்ப பிரித்து வழங்குவதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டின் அடிப்படை ஆகும்.



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் அனைவரும் லாபம் அடைவதால்தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ற பெயர். தமிழில் இதை பரஸ்பர நிதி என்கிறார்கள். பரஸ்பரம் எல்லோரும் பயன் அடைவதால், இப்படி அழைக்கிறார்கள்.



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மூலமான லாபம் மற்றும் இழப்பு முதலீட்டாளரை சேர்ந்தது. மூலதனத்தில் இழப்பு அல்லது ஒரு திட்டத்தில் லாபம் வரவில்லை எனில், அதற்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் பொறுப்பு ஏற்காது. ஆனால், கூடிய வரையில் முதலீட்டில் இழப்பு ஏற்படாமலும் லாபத்தை அதிகரிக்கும் வேலையை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் எப்போதும் எடுத்துவரும். எனவே, நீண்ட காலத்தில் இழப்புக்கான வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவாகத்தான் இருக்கும்.



யூனிட்டுகள் - நிகர சொத்து மதிப்பு...



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கேற்ப முதலீட்டாளர்களுக்கு யூனிட்டுகள் (Units) ஒதுக்கித் தரப்படும். புதிதாக ஃபண்ட் வெளியிடுவதை நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் (NFO - New Fund Offer) என்பார்கள். அப்போது ரூ.10 முகமதிப்பு (Face Value) கொண்ட யூனிட்டுகளாகப் பிரித்துக் கொடுப்பார்கள்.



யூனிட்டின் மதிப்பை நிகர சொத்து மதிப்பு (Net Asset Value - NAV) என்பார்கள். இந்த என்.ஏ.வி மதிப்பு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதிகரித்து வந்தால், அந்தத் திட்டம் லாபத்தில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். மதிப்பு குறைந்தால் அந்த ஃபண்ட் சரியாகச் செயல்படவில்லை, இழப்பில் இருக்கிறது என்று அர்த்தம்.