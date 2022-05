முதலீட்டுக் கலவையில் கமாடிட்டிகள் ஏன் அவசியம்?

2. பணவீக்கத்துக்கு எதிரான பாதுகாப்பு



கமாடிட்டிகளில் முதலீடு செய்வது பணவீக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பைத் தாங்கிக் கொள்ள ஒரு முதலீட்டாளருக்கு உதவுகிறது. காரணம், பணவீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் சூழ்நிலை களில், பொருள்களின் தேவை அதிகரிக்கிறது; கூடவே, விலை களும் உயர்கின்றன. இந்த நிலையில், விலைவாசி உயர்வில் இருந்து உங்கள் முதலீடுகளை கமாடிட்டிகளின் விலை உயர்வு பாதுகாக்கிறது; அதாவது, முதலீட்டுக் கலவையில் இடம் பெற்றிருக்கும் கமாடிட்டிகளின் மதிப்பு உயர்வால் முதலீட்டுக் கலவையின் வருமானம் உயர் வதுடன், பாதுகாக்கவும்படுகிறது. கமாடிட்டிகள் பணவீக்கத்துக்கு எதிராக பாதுகாப்பு அளிப் பதுடன், அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக ஒரு நல்ல ஹெட்ஜ்-ஆகவும் செயல்படுகிறது.



முதலீட்டுக் கலவையின் வருமானத்தை அதிகரித்தல்



உலகளாவிய தேவையின் காரணமாக, கமாடிட்டிகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள், முதலீட்டுக் கலவையின் வருமானத்தை உயர்த்த உங்களுக்கு உதவும். வட்டி விகிதங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் உலகளாவிய ஏற்ற, இறக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக கமாடிட்டி களின் விலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஆளாகின்றன. ஆனால், அதிக தேவை கமாடிட்டிகளின் வருமானத் தில் ஒட்டுமொத்த உயர்வை உறுதிசெய்கிறது.



தங்க இ.டி.எஃப் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எஃப்



கமாடிட்டிகளில் முதலீடு செய்ய எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரேடட் ஃபண்ட் என்கிற இடிஎஃப் (ETF) சிறந்ததாக இருக்கிறது. இந்தப் பிரிவில் வரும் தங்க இ.டி.எஃப் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எஃப் (Gold ETF or Silver ETF) சுலபமான வழிமுறையாக இருக்கிறது. நம்மில் பலர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியில் முதலீடு செய்ய விரும்பு கிறோம். ஆனால், அவற்றைப் பாதுகாப்பாக வைத் திருப்பது மற்றும் அவற்றின் தரம் கவலைக்குரிய விஷயங்கள் என்பதால், உண்மையான கமாடிட்டிகளை (Actual / Physical commodities) வாங்குவதில் சிக்கலைச் சந்திக்க விரும்பவில்லை. இத்தகைய சூழ்நிலையில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இ.டி.எஃப் முதலீடு செய்வது நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கின்றன. ஏனென்றால், இ.டி.எஃப்-கள் டீமேட் வடிவத்தில் வைக்கப்படுவதால், அவற்றின் மூலம் முதலீடு செய்வதால், திருட்டு மற்றும் தரம் பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.



இரண்டாவதாக, வாங்குவதற்கான செலவு குறை வாக உள்ளது. செய்கூலி கட்டணம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய செலவுகள் இல்லை என்பது சிறப்பு அம்சமாகும். மூன்றாவதாக, வாங்கி, விற்பதில் உள்ள நெகிழ்வுத்தன்மை. அதாவது, இ.டி.எஃப்-கள் பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதால், முதலீட் டாளர்கள் வர்த்தக நேரத்தில் எப்போது வேண்டுமானா லும் வாங்கி, விற்க முடியும். நான்காவதாக, லாக்இன் காலம் இல்லை. எனவே, வாங்கி எப்போது வேண்டு மானாலும் விற்கலாம். ஐந்தாவதாக, முதலீட் டாளர்கள் இ.டி.எஃப் வழியில் தங்கம் அல்லது வெள்ளியை சிறிய தொகையில்கூட வாங்கிக் குவிக்க ஆரம்பிக்கலாம்.



நீங்கள் டீமேட் கணக்கு இல்லாத முதலீட்டாளராக இருந்தால், கோல்டு ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் மற்றும் சில்வர் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்டுகளில் (Gold Fund of Fund & Silver Fund of Fund) முதலீடு செய்யலாம்.



ஒரு முதலீட்டாளர் தங்கத்தின் எதிர்காலத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யத் திட்டமிட்டால், உதாரணமாக, மகள் திருமணத்துக்கு இந்த கோல்டு ஃபண்ட் உதவும். அத்தகைய முதலீட்டாளர் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் (எஸ்ஐபி) முறையில் மாதம்தோறும் ரூ.1,000 முதலீடு செய்துவரலாம். இதே போல், வெள்ளி ஃபண்டிலும் முதலீடு செய்து வரலாம். அண்மையில், இ.டி.எஃப்-கள் கமாடிட்டி சந்தையில் முதலீடு செய்வதை எளிதாக்கி இருக்கின்றன மற்றும் நீண்ட காலத்துக்கு முதலீடு செய்ய உதவுகின்றன. இதனால், அவை முதலீட்டுக் கலவையைப் பரவலாக்க உதவுகின்றன.



நம் மக்கள் விலை மதிப்பற்ற தங்கம் போன்ற உலோகங்களை அதிகமாக வாங்கி வந்துள்ளனர். இப்போது, இந்த கமாடிட்டிகளின் அடிப்படையிலான இ.டி.எஃப்-களைப் பயன்படுத்தி, ஒருவரின் முதலீட்டுக் கலவையை மேலும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றலாம்!