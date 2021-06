வங்கி எஃப்.டி... இனியாவது வட்டி விகிதம் உயருமா? டெபாசிட்தாரர்கள் என்ன செய்யலாம்?

வட்டி விகிதம் உயரும் சாத்தியம்...



அவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. கூடிய விரைவில் வட்டி விகிதம் ஏறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுவதாக வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 2021 ஜனவரி 8-ம் தேதி, எஸ்.பி.ஐ வங்கி மொத்த (bulk) டெபாசிட்டுக்கான வட்டியை 0.1% அளவு ஏற்றியுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கியும் டெபாசிட்டுக்கான வட்டி விகிதத்தை 0.10% - 0.25% வரை அதிகரித்துள்ளது. இந்த இரு பெரும் நிறுவனங்களும் வட்டி விகிதம் நிர்ணயிப்பதில் முன்னோடியாகக் கருதப்படுகின்றன. மேலும், ஏப்ரல் மாதம் ஹோல்சேல் பணவீக்கம் 10.49 சதவிகிதமாக அதிகரித்திருப்பதும், மே மாதம் அரசுப் பத்திரங்கள் (GSec) தரும் வருமானம் 6.22 சதவிகிதமாக இருப்பதும் வட்டி விகித அதிகரிப்பைக் கட்டியம் கூறுகின்றன. கொரோனாவின் இரண்டாம் அலையால் தள்ளிப் போயிருக்கிறதே தவிர, வட்டி விகிதம் ஏறும் என்பதே வல்லுநர்கள் கணிப்பு.



எந்தத் திட்டம் பெஸ்ட்..?



சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம் (SCSS), வய வந்தன யோஜனா (PMVVY) போன்ற முதலீடுகளில் இப்போது ஈடுபட்டால் ஐந்து முதல் பத்து வருடங்கள் வரை குறைந்த வட்டி விகிதமே கிடைக்கும். நீண்டகால முதலீட்டாளர்கள் தற்போது, பி.பி.எஃப் (Public Provident Fund), ஆர்.பி.ஐ ஃபுளோட்டிங் ரேட் பாண்ட் (RBI Floating Rate Bond) ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்யலாம். சந்தையில் வட்டி விகிதம் அதிகரிப்பதற்கேற்ப இவை இரண்டிலுமே வட்டி அதிகரிக்கும். வட்டி விகிதம் நன்கு அதிகரித்த பின், சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம், வய வந்தன யோஜனா போன்ற முதலீடுகளில் மீண்டும் ஈடுபடலாம்.



இப்போது ஐ.டி.பி.ஐ வங்கி, பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் போன்ற பல நிதி நிறுவனங்களிலும் ஃபுளோட்டிங் ரேட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் (FRTD) வசதி உள்ளது. வட்டி விகிதம் ஏறும்போது முதலீட்டை ப்ரீ குளோஸ் செய்து புதிய வட்டியில் புதுப்பிக்கும் தொந்தரவுகள் இதில் இல்லை. ஒவ்வொரு மூன்று மாத காலத்திலும் (ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1, அக்டோபர் 1, ஜனவரி1) வட்டி விகிதம் மாற்றி அமைக்கப்படும். இந்த நகர்வுகள் வங்கியின் டிரஷரி பில் ரேட்டைப் பொறுத்து அமையும். வட்டி விகிதம் ஏறு முகத்தில் இருக்கும்போது இவை மிக்க பயனுள்ளவையாக இருக்கும். இந்தத் திட்டங்கள் உங்களுக்கும் சரியாக இருக்குமா என்பதை உங்கள் நிதி ஆலோசகருடன் கலந்துபேசி முடிவெடுங்கள்.



கடன் வாங்க விரும்புபவர்கள் என்ன செய்யலாம்?



ஒருவரின் இழப்பு இன்னொரு வருக்கு லாபம் என்பார்கள். முதலீட்டாளர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் வட்டி உயர்வு, வீட்டுக் கடன், கார் லோன், பர்சனல் லோன் ஆகிய கடன் களின் மீதான வட்டியையும் உயர்த்தும் என்பதால், கடனாளர் கள் அவதியுறும் வாய்ப்புண்டு. ஆகவே, தற்சமயம் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை என்பது கடனாளர்களுக்கு நிம்மதியைத் தந்திருக்கிறது.எனவே, புதிதாக வீட்டுக் கடன் வாங்க விரும்புபவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நிதானமாக, தங்களுக்கான வீட்டைத் தேடலாம்.



வாகனக் கடன் பொதுவாக, ஐந்து முதல் ஏழு வருடம் வரை ஃபிக்ஸட் ரேட்டில் தரப்படும் என்பதால், இப்போது நிலவும் குறைந்த வட்டி விகிதத்தை (எஸ்.பி.ஐ வங்கியில் 7.75%) வாகனக் கடன் வாங்க விரும்பு பவர்கள் பயன்படுத்தலாம்.



ஏற்கெனவே கடன் வாங்கி இரண்டு வருடங்களுக்குமேல் ஆனவர்கள், தாங்கள் செலுத்தும் வட்டியைவிடக் குறைவாக வட்டி விதிக்கும் நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, கடனை மாற்றிக் கொண்டால், அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்குக் குறைந்த வட்டியை அனுபவிக்கலாம். (தற்போதுள்ள கடனுக்கு ஃபோர் க்ளோஷர் கட்டணங்கள் இருக்கும். அதையும் கணக்கில் எடுத்த பின்னும் புதிய கடன் லாபகரமானதாக இருக்கிறதா என்பதை அறிந்து செயல்படவும்).



பர்சனல் லோன் பொதுவாக ஃபிக்ஸட் ரேட்டில் 3 - 5 வருடங்களுக்கு வழங்கப் படும். இதில் வட்டி விகிதம் மிக அதிகம் (16%). தங்களுக்குக் கடன் தந்த நிறுவனத்தை விட வேறு நிறுவனங்களில் வட்டி விகிதம் குறைவாக இருக்கிறதா என்று அறிந்து மாற்றிக்கொண்டால், வட்டிச் சுமை குறையும். ஆனால், அதைச் செய்ய முற்படும் முன் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் 720 முதல் 750 வரை உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யவும். மேலும், உங்கள் கடன் காலம் மூன்று வருடங்கள் எனில், முதல் ஒன்றரை வருடங்கள் வரைதான் (First half of the loan tenure) இத்தகைய மாற்றங்கள் லாபம் தரும்!



நம் நாட்டில் குறைந்த வட்டி விகிதம் அதிக காலம் நிலைப்பதில்லை. எனவே, முதலீட்டாளர்களும் கடனாளர்களும் அதற்கேற்றவாறு செயல்பாடுகளை மாற்றிக் கொள்வது உசிதம்!