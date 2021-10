கே.ஒய்.சி என்பதன் மறுபெயர் சிக்கலா?

முதலீட்டின் முக்கிய ஓர் ஆவணமாக கே.ஒய்.சி (know your customer) இருக்கிறது. முதலீடு செய்பவர் எந்த இடத்தில் வசிக்கிறார், சேவை வழங்கலாமா, பணம் எங்கிருந்து வருகிறது, அது சட்டப்படி ஈட்டப் பட்ட பணமா என்பது போன்ற விவரங்களை சேகரிப்பதுதான் கே.ஒய்.சி.



அடிப்படை கே.ஒய்.சி-யில் பெயர், முகவரி, புகைப்படம் மற்றும் பான் நம்பர் (PAN Number) அடங்கிய விவரங்கள் இருக்கும். அடிஷனல் கே.ஒய்.சி-யில் முதலீட்டாளரின் மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் பணம் வருவதற்கான வழிகள், அவர்களது அன்றைய பணமதிப்பு போன்றவை இடம்பெற்றிருக்கும்.



கே.ஒய்.சி-யை அரசாங்கம் கட்டாயப்படுத்தி இருப்பதன் நோக்கம், சட்டத்துக்குப் புறம்பான பணப் பரிவர்த்தனைகளைத் (PMLA - Prevention of Money Laundering Act) தடை செய்வதும், லஞ்ச லாவண்யங்களைக் குறைப்பதும், வாடிக்கையாளர்கள் பற்றிய விவரங்களை நன்கு அறிந்துகொள்ளவும்தான்.