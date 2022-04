உங்களின் முதல் ரூ.1 கோடியை உருவாக்க உதவும் 3 தங்க விதிமுறைகள்!

பணக்காரர்கள் எல்லாம் அந்தப் பாலத்தில் நடக்கும்போது தங்களின் ஷூக்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார்கள்; அவர்கள் ஷூவை அணிந்து வரவில்லை என்பதால், அவர்களுக்கு வரி விதிக்கப்பட வில்லை. அதாவது, கோடீஸ்வரர்கள் தங்களுக்கு வரி விதிக்கப் படுவதைத் தவிர்த்தார்கள்.



ஆனால், ஏழை மக்களும் நடுத்தர மக்களும் தாங்கள் ஏழைகள் என வெளியில் தெரிந்துவிடக் கூடாது என்பதற் காகத் தங்களைப் பணக்காரர் களாகக் காட்டிக்கொள்ள விலை உயர்ந்த கோட் மற்றும் ஷூவை அணிந்து பாலத்தைக் கடந்து சென்று வரி கட்டினார் கள். பணக்காரர்களை வரி கட்ட வைக்க வேண்டும் என்று கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம், கடைசியில் ஏழைகள் வரி கட்டுவதுபோல் ஆகிவிட்டது.



நாம் ஏற்கெனவே குறிப் பிட்டதுபோல, செல்வத்தை ஒரு குழப்பமான மற்றும் புரியாத புதிர் என்றே சொல்லலாம்.



ஒருவர் செல்வந்தராகும் சரியான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றினால் அவர் சுலபமாக கோடீஸ்வரர் ஆகிவிட முடியும். மிகப் பெரிய பணக்காரர்களான டெஸ்லா நிறுவனத்தின் எலான் மஸ்க், அமேசானின் ஜெஃப் பெசோஸ், உலகின் முன்னணி முதலீட்டுக் குருக்களில் ஒருவரான வாரன் பஃபெட் ஆகியோரை எடுத்துக் கொண்டால், அவர்கள் முதல் தலைமுறை பணக்காரர்களாக அதாவது, அவர்களின் வாழ்க்கையிலேயே பெரும் பணம் சம்பாதித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். திரைப் படங்களில் பார்ப்பதுபோல் பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாம் பெரிய சொகுசு கார், கதவைத் திறந்துவிட வேலைக்காரர்கள், அவர்களைச் சுற்றி குறைந்தது பத்து பேர் எல்லாம் நிஜத்தில் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் உண்மையிலேயே மிக எளிமையாகத்தான் இருப்பார்கள்.



நீங்கள் நியூயார்க் நகரத்துக்குச் சென்றாலும், லண்டனுக்குச் சென்றாலும், ஏன் நம் ஊர் சென்னையில்கூட எனக்குத் தெரிந்த பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாம் மிக எளிமை யாகத்தான் இருக்கிறார்கள். மிகப் பெரிய பணக்காரர்கள் சாதாரணமாக ஒரு வெள்ளைச் சட்டை, மிகச் சாதாரணமாக ஒரு பேன்ட், ஒரு சாதாரண காலணி அணிந்துதான் காணப்படுகிறார்கள். அவர்களின் வெளிப்பார்வையை வைத்து மிகப் பெரும் பணக்காரர்கள், கோடிக்கணக்கான சொத்து வைத்திருப்பவர்கள் எனக் கண்டிப்பாகச் சொல்ல முடியாது.



அந்தப் பணக்காரர்கள் எல்லாம் மூன்று முக்கிய விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வருகிறார்கள். அதனால்தான் அவர்கள் பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த விதிமுறைகளைப் பின்பற்றினால் நீங்களும் செல்வந்தர் மற்றும் வெற்றியாளர்கள்தாம். இந்த விதிமுறைகளைப் பின்பற்றினால் உங்களின் முதல் கோடி ரூபாயை சுலபமாகச் சேர்த்துவிட முடியும். அந்த விதிமுறைகளைப் பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.



1. உங்களுக்கு நீங்களே முதலில் செலுத்திக்கொள்ளுங்கள்...



இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான விஷயம்தான். நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சம்பாதிக்கலாம். மாதத்துக்கு ரூ.30,000-கூட சம்பாதிக்கலாம்; மாதம் ரூ.3 லட்சம்கூட சம்பாதிக்கலாம்; வருமானம் ஈட்டலாம். ஆனால், இதில் குறைந்தபட்சம் 20% தொகையை எந்தச் செலவை செய்வதற்கும் முன்பே தனியே எடுத்து வைக்க வேண்டும். இதைத்தான் உங்களுக்கு நீங்களே முதலில் செலுத்திக் கொள்ளுதல் (Pay Your Self First) என்பார்கள். இதுதான் உங்களின் முதல் செலவாக அதாவது, சேமிப்பாக இருக்க வேண்டும்.



இந்த 20% தொகையை உங்களுக்காக, உங்களின் எதிர்காலத்துக்காக முதலீடு செய்ய வேண்டும். நம்மில் எத்தனை பேர் இப்படி ஆரம்பத்திலேயே முதலீடு செய்கிறோம். பெரும்பாலும் எல்லா செலவுகளையும் செய்துவிட்டு, அதன் பிறகு மீதம் இருந்தால் மட்டும்தான் முதலீடு செய்கிறோம். இதனால், பல மாதங்கள் முதலீடு செய்ய முடியாமல் போகும் சூழ்நிலை உருவாகும்.



சம்பாத்தியத்தில் / சம்பளத்தில் 20% மட்டும் சேமிக்க வேண்டும் என நிறுத்திவிடக் கூடாது. எந்த அளவுக்கு அதிகமாக சேமிக்க முடியுமோ, அந்த அளவுக்கு அதிகமாக சேமிக்க வேண்டும்.



உங்களின் சம்பள அதிகரிப்பு மற்றும் சம்பளத் தொகைக்கு ஏற்ப 20 சதவிகிதத்திலிருந்து 90% வரைக்கும் சேமித்து, முதலீடு செய்யலாம்.



2. கடனில் சொகுசு பொருள்களை வாங்குவதைத் தவிர்த்தல்...



பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாம் சொகுசு பொருள்கள் எதையும் கடனில் வாங்க மாட் டார்கள். அவர்கள் பணத்தைச் சேர்த்து வைத்துதான் இது போன்ற ஆடம்பர பொருள்களை வாங்குவார்கள்.



இப்போது நாம் கார், உயர் மதிப்பு ஸ்மார்ட்போன் போன்ற வற்றையெல்லாம் கடனில் இ.எம்.ஐ மூலம் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். இது இன்றைய தேதியில் நடுத்தர மக்களுக்கு மிகவும் சவாலான நிதிப் பழக்கமாக இருக்கிறது.



ஒருவர் மாதம் ரூ.1 லட்சம் சம்பளம் வாங்குகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவரின் சம்பளத்தில் 40,000 ரூபாய் வீட்டுக் கடன் தவணையாகவும் 20,000 ரூபாய் கார் கடன் தவணையாகவும் செல்கிறது. 10,000 ரூபாய் தனிநபர் கடன் இ.எம்.ஐ-யாகச் செல்கிறது. அதாவது, சம்பளத்தில் சுமார் 70% தொகை கடன் தவணை களிலேயே போய்விடுவதால், மீதி 30% தொகை குடும்பச் செலவுகளை மேற்கொள்வதிலே போய் விடுவதால், அவரால் சேமிக்க மற்றும் முதலீடு செய்ய முடிவதில்லை.



வீட்டுக் கடன் நல்ல கடன், குடியிருக்க வீடு கிடைக் கிறது. பிற்காலத்தில் அதன் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது. அதற்கு ரூ.40,000 மாதம் கட்டினாலும் பரவாயில்லை. காருக்கு எதற்கு ரூ.20,000 இ.எம்.ஐ செல்கிறது? கார் கடன் என்பது தேய்மானக் கடன் ஆகும். இதில் எதற்கு இவ்வளவு பெரிய தொகையை முடக்க வேண்டும்?



பெரும் பணக்காரர்கள் எல்லாம் இது போன்ற பொருள்களைப் பணத்தைச் சேர்த்துதான் வாங்கி வருகிறார்கள். ஒரு குடும்பத்துக்கு சிறிய கார் தேவை தான். தேவையில்லாமல் பணம், பகட்டை மற்றவர் களுக்கு காட்ட சொகுசு கார் தேவையில்லை.



ஏதாவது ஆடம்பரப் பொருளை வாங்கப் போகிறீர்கள் எனில், அதற்கு மாதம் இவ்வளவு தொகை எனச் சேர்க்க ஆரம்பித்துவிடுங்கள். சுமார் 2 அல்லது 3 ஆண்டுகள்கூட பணம் சேர்த்து அந்தப் பொருளை வாங்கலாம் தப்பில்லை; அப்போதுதான் அந்தப் பொருளின் மதிப்பு உங்களுக்குத் தெரியும்.



ஒருவருக்கு வாங்கும் திறன் இரு மடங்காக இருக்கும்பட்சத்தில்தான் அவர் ஆடம்பரப் பொருள் களை பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ரூ.50,000 கொடுத்து ஒரு ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் தகுதி அல்லது திறன் இருக்கும்பட்சத்தில் அவர் சுமார் ரூ.25,000 மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட் போனைத் தாராளமாக வாங்கலாம்; அதுவும் ரொக்கம் கொடுத்துதான் வாங்க வேண்டும்.



நல்ல ஸ்மார்ட் போனை எடுத்துகொண்டால் சாதாரணமாக ரூ.7,000 தொடங்கி ரூ.70,000 வரைக்கும் இருக்கிறது. கார் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ரூ.5 லட்சம் தொடங்கி ரூ.5 கோடி வரைக்கும் இருக்கிறது. நீங்கள் எந்தப் போன், காரைத் தேர்வு செய்வீர்கள்?



உங்களின் வாங்கும் திறனில் பாதி மதிப்புள்ள ஆடம்பரப் பொருள்களை ரொக்கமாகக் கொடுத்து வாங்குவது நல்லது.



3. வளரும் சொத்து…



எப்போதும் வளரும் சொத்துகளில் முதலீடு செய்வது லாபகரமாக இருக்கும். அந்தச் சொத்துகள் நிதி சார்ந்த முதலீடுகளாகக் கூட இருக்கலாம். அவை நீண்ட காலத்தில் பணவீக்க விகிதத்தைவிட அதிக வருமானம் தருவதாக, வருமான வரி அனுகூலத்துடன் இருப்பது நல்லது.



இதற்கு நல்ல உதாரணங்களாக நிறுவனப் பங்குகள், பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள், பாண்டுகள் போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.



மேற்கண்ட மூன்று தங்க விதிமுறை களைப் பின்பற்றி உங்களின் முதல் ரூ.1 கோடியைச் சேர்த்து நீங்கள் செல்வந்தர் ஆகுங்கள்!



(கோடீஸ்வரர் ஆவோம்)