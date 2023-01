தற்போதைய நிலையில் முதலீடு செய்ய வேண்டிய ஃபண்டுகள்..!

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் துறையில் கால் நூற்றாண்டுக்கும் மேல் அனுபவம் கொண்டவரும் மிரே அஸெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் முதன்மைச் செயல் அதிகாரியுமான ஸ்வரூப் மொஹந்தி அண்மையில் சென்னை வந்திருந்தார். அவர் நமக்கு அளித்த சிறப்புப் பேட்டி...



கோவிட் 19 பரவல் மற்றும் பாதிப்புக்குப் பிறகு இந்தியர்களின் முதலீட்டு மனநிலையில் என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது?



“கொரோனா பாதிப்பு என்பது உலகம் முழுவதும் நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பெரும்பாலா னோர் தேவைக்கும் விருப்பத் துக்கும் (Need and Want) உள்ள வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொண்டு சிறப்பாகச் செயல்பட ஆரம்பித்திருக் கிறார்கள். தேவைக்கு மட்டுமே செலவு செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். மேலும், நிதி அறிவு முன்பை விட அதிகரித்துள்ளது.



கோவிட் காலத்தில் ரியல் எஸ்டேட், தங்க நகை போன்ற பிசிக்கல் சொத்துகளை விற்றுப் பணமாக்க முடிய வில்லை. இந்தக் காரணங் களால் இந்தியர்களின் முதலீடு, நிதி சார்ந்த திட்டங் களில் அதிகரித்து உள்ளது. 2020 ஏப்ரல் முதல் 2021 ஜனவரி வரையிலான 10 மாத காலத்தில் மட்டுமே புதிதாக பங்குச் சந்தை மற்றும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்ய 1.07 கோடி டீமேட் கணக்குகள் ஆரம்பிக் கப்பட்டுள்ளன. முன்பைவிட சிறு முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பு நிதி சார்ந்த திட்டங்களில் மிகவும் அதிகரித்துள்ளது.



தற்போதைய நிலையில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் மாதம்தோறும் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட் மென்ட் பிளான் என்கிற எஸ்.ஐ.பி முறையில் ரூ.13,000 கோடிக்கு அதிகமாக முதலீடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இவற்றையெல்லாம் முக்கிய மான மாற்றங்களாகக் குறிப்பிடலாம்.”