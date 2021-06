மியூச்சுவல் ஃபண்ட்... ரிஸ்க்கைக் குறைத்து லாபம் பெறும் வழிகள்..! முதலீட்டாளர்களுக்கான டிப்ஸ்...

ரிஸ்க் Vs ரிட்டர்ன்...



பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் எந்த அளவுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கும் இருக்கிறது. ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டைப் பொறுத்தவரை, மூலதனத்தை இழக்கும் ரிஸ்க் (Risk of Capital Loss) மற்றும் பங்குச் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தில் ஏற்படும் ரிஸ்க் (Risk of Volatility) ஆகிய இரு ரிஸ்க்குகளும் முக்கியமானவை. இவற்றை ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் மற்றும் முதலீட்டாளர் எப்படிக் கையாள்கிறார் என்பதைப் பொறுத்துதான் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் இருக்கிறது.



இப்போது இந்தப் பட்டியலில் கடன் ஃபண்டுகளும் சேர்ந்திருக்கிறது. காரணம், ஒரு காலத்தில் ரிஸ்க் இல்லாத முதலீடாக இருந்த கடன் ஃபண்டுகள் இப்போது ரிஸ்க் வாய்ந்த ஃபண்டுகளாக மாறியிருக்கின்றன.



ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரின் முதலீட்டு நோக்கமும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. வருமான எதிர்பார்ப்பு (Return Expectation), ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் (Risk Appetite) மற்றும் முதலீட்டுக் காலம் (Duration) ஆகியவற்றைச் சார்ந்து முதலீட் டாளருக்குக் கிடைக்கும் வருமானம் இருக்கிறது. பல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களில் ஃபண்ட் கொடுக்கும் வருமானம் மற்றும் முதலீட்டாளர் பெறும் வருமானத்துக்கு இடையே அதிக வேறுபாடு இருக்கிறது. பெரும்பாலும், முதலீட்டாளர் பெறும் வருமானத்தைவிட ஃபண்டின் வருமானம் அதிகமாக இருக்கிறது. காரணம், பங்குச் சந்தையின் இறக்கத்தால் என்.ஏ.வி மதிப்பு வீழ்ச்சி அடையும்போது பல முதலீட்டாளர்கள் எஸ்.ஐ.பி முதலீட்டை நிறுத்திவிடு கிறார்கள் அல்லது யூனிட்டுகளை விற்றுவிட்டு வெளியேறிவிடுகிறார்கள். இதனால், பின்னர் சந்தை ஏறும்போது, ஃபண்ட் அதிக வருமானம் கொடுக்கும் போது முதலீட்டாளர்கள் இழப்பில் இருக்கிறார்கள் அல்லது குறைவான வருமானம் பெறுகிறார்கள். சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்துக்கேற்ப ஃபண்டின் ரிஸ்க்கைக் குறைக்கும் வேலையைப் பெரும்பாலான ஃபண்ட் மேனேஜர்கள் கவனமாகச் செய்துவருகிறார்கள்.



உதாரணத்துக்கு, பங்குச் சந்தை குறுகிய காலத்தில் இறக்கம் காணப் போகிறது என்கிற நிலையில் ஃபண்டின் மூலம் திரட்டப்பட்டிருக்கும் முழுத் தொகையையும் முதலீடு செய்யாமல் சந்தையின் இறக்கத்தில் குறைந்த விலையில் பங்குகளை வாங்குவதற்காக ரொக்க இருப்புத் தொகையை அதிகரித்து வைத்திருப்பதை நடைமுறையில் காணலாம். அந்த வகையில் அதிக வருமானம் பெற முதலீட்டாளர் கள், சந்தையின் ஏற்ற இறக்கம் பற்றிக் கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து எஸ்.ஐ.பி முறையைத் தொடர வேண்டும். முடிந்தால் கூடுதலாக அடிஷனல் பர்ச்சேஸ் என்ற முறையில் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் பெற முடியும். ஈக்விட்டி ஃபண்டாக இருந்தாலும் கடன் ஃபண்டாக இருந்தாலும் எந்தக் காரணம் கொண்டும், என்.ஏ.வி மதிப்பு வீழ்ச்சி கண்டிருக்கும் காலத்தில் யூனிட்டுகளை விற்றுவிட்டு வெளியேறக் கூடாது.



அடுத்து, ஈக்விட்டி ஃபண்டு களில் குறுகியகால நோக்கத்தோடு முதலீடு செய்துவிட்டு, பிறகு பணத் தேவை அல்லது பயத்தால் இழப்போடு வெளியேறுகிறார்கள். இது கட்டாயம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும். கடன் ஃபண்டுகள் என்கிறபோது, குறைந்தது ஓராண்டு இலக்கோடும், ஹைபிரிட் ஃபண்ட் என்கிறபோது ஓராண்டுக்குமேல் மூன்றுக்கு உட்பட்ட ஆண்டு இலக்கோடும், ஈக்விட்டி ஃபண்ட் என்கிறபோது குறைந்தது 3 முதல் 5 ஆண்டு இலக்கோடும்தான் முதலீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்.