ஃபிக்ஸட் இன்கம் முதலீடுகள்... சில கேள்விகள்... சரியான பதில்கள்..!

முதலீட்டாளர்கள், தங்கள் முதலீட்டுக் கலவைகளை (Portfolios) நிர்வகிப்பதில் தீவிர அக்கறை காட்டி வருகிறார்கள். அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக முதலீட்டு அறிவில் முதிர்ச்சி அடைந்து உள்ளனர். ஆனாலும், சரியான சொத்து ஒதுக்கீடு கலவையைத் தீர்மானிப்பது (Right Asset Allocation Mix), முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கிறது.



ஃபிக்ஸட் இன்கம் (Fixed Income) திட்டங்களில் முதன் முறையாக முதலீடு செய்பவர் கள் பயப்படுகிறார்கள். காரணம், இந்தச் சொத்துப் பிரிவை சுற்றி எண்ணற்ற தவறான புரிதல்கள் (Myths) இருப்பதாகும். தவிர, சிறு முதலீட்டாளர்களைப் பெரிதும் குழப்பமடையச் செய்வதாகவும் இருக்கிறது.



குறிப்பாக, முதலீட்டு நிபுணர்கள் கால அளவுகள், மகசூல் வளைவுகள், கடன் கொள்கை, பணவீக்கம், நாணயக் கொள்கை மற்றும் ஃபெட் (Durations, Yield Curves, Credit Policy, Inflation, Monetary Policy and the Fed) போன்ற வாசகங்களை அடிக்கடி உச்சரிக்கும்போது சிறு முதலீட்டாளர்கள் உண்மை யிலேயே குழம்பித்தான் போகிறார்கள்.



ஆனால், ஃபிக்ஸட் இன்கம் திட்டங்களைப் பார்த்து அப்படி எல்லாம் குழம்பத் தேவையில்லை. ஃபிக்ஸட் இன்கம் திட்டங்களின் மூலம் நல்ல வருமானம் தர வைப்பது அந்த ஃபண்ட் மேனேஜரின் வேலையாகும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் அது குறித்து சிறிதும் கவலைப்படத் தேவையில்லை.



நேர்த்தியாகக் கட்டமைக் கப்பட்ட நிலையான வருமான முதலீட்டுக் கலவை, முதலீட்டாளர்களுக்கு மூலதன அதிகரிப்பை (capi tal appreciation) உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டிருக்கிறது.



மூலதனப் பாதுகாப்பு, வருமானம் ஈட்டுதல், முதலீட் டுக் கலவையை சமநிலைப் படுத்தும் திறன் மற்றும் பணவீக்க ரிஸ்க்குக்கு எதிராக ஹெட்ஜ் போன்ற பல நன்மை களுடன், நிலையான வருமான முதலீட்டுச் சொத்துப் பிரிவுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு பல்வேறு சந்தைச் சுழற்சிகளைப் பயன் படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவு கின்றன. எனவே, முதலீட் டாளர்கள் இந்த ஃபிக்ஸட் இன்கம் சொத்துப் பிரிவு தொடர்பான சில பொது வான தவறான புரிதல்களை அகற்றி, சரியாகப் புரிந்து கொள்வதன் மூலம் முதலீட்டின் நோக்கத்தை முழுமை செய்யும்.