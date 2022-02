வெளிநாட்டிலும் சிகிச்சை... புதிய மருத்துவக் காப்பீடு அறிமுகம்!

சசி ரேகா

அண்மையில் சந்தையில் அறிமுகமான திட்டங்களில் சிலவற்றைப் பார்ப்போம்.



ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் 50 இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் (Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund)



ஆதித்ய பிர்லா சன் லைஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம், நிஃப்டி நெக்ஸ்ட் 50 குறியீட்டில் முதலீடு செய்யும் புதிய வகை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் பிப்ரவரி 14-ம் தேதி வரை முதலீடு செய்யலாம்.



இது ஒரு பேசிவ் வகை திட்டமாகும். குறைந்தபட்சம் ரூ.5,000 முதல் இதில் முதலீடு செய்யலாம். எஸ்.ஐ.பி வசதியும் உள்ளது. இது ஒரு பேசிவ் வகைத் திட்டம் என்பதால், இதை நிர்வகிக்க ஆகும் செலவு குறைவு. என்றாலும் முழுவதும் பங்குச் சந்தை முதலீடு செய்யப்படுவதால், ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் உடைய முதலீட்டாளர்கள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.



நவி யூ.எஸ் டோட்டல் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் (Navi US Total Stock Market Fund of Fund)



அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த முன்னணி திட்டமான வான்கார்டு டோட்டல் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்யும் புதிய வகை திட்டத்தை நவி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.



அமெரிக்க பங்குச் சந்தையில் இடம் பெற்றுள்ள பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் இந்தத் திட்டம் முதலீடு செய்யும். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் ஆர்வம் மக்களிடம் அதிகரித்துள்ளது. அந்த வகையில் அமெரிக்காவில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங் களிலும் கலந்து முதலீடு செய்யும் திட்டமாக இந்தத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் பிப்ரவரி 18-ம் தேதி வரை முதலீடு செய்ய முடியும்.