குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ.100... புதிய ஃபண்ட் அறிமுகம்!

மிரே அஸெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் வெளி நாடுகளில் முதலீடு செய்யும் மிரே அஸெட் குளோபல் எலெக்ட்ரிக் & அடானமஸ் வெஹிக்கிள் இ.டி.எஃப் (Mirae Asset Global Electric and Autonomous Vehicle ETF Funds of Fund) மற்றும் மிரே அஸெட் குளோபல் எக்ஸ் ஆர்ட்டி ஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் & டெக்னாலஜி இடிஎஃப் (Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF Funds of Fund) என்று இரண்டு தீமெட்டிக் வகை திட்டங்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.



இந்தத் திட்டங்களில் ஆகஸ்ட் 30 வரை முதலீட்டை மேற்கொள்ளலாம். டிவி டெண்ட் மற்றும் குரோத் என்ற இரண்டு வகைகளில் இந்தத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.



இந்தத் திட்டத்தில் திரட்டப்படும் நிதி முழுவதும் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. மேலும், ஒரு கருப்பொருளை அடிப் படையாகக் கொண்டு செய்யப்படும் முதலீடுகள் அதிக ரிஸ்க் உடையவை ஆகும். மேலும், வெளி நாடு களில் முதலீடு செய்யப் படுவதால், கரன்சிகளில் ஏற்படும் மாற்றமும் முதலீட் டின் லாப விதங்களில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும். அதனால் அதிக ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் உடைய முதலீட்டாளர்கள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.



ஒயிட் ஒக் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள இரண்டு புதிய திட்டங்கள்



ஒயிட் ஒக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் நடுத்தர நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் ஒயிட் ஒக் மிட் கேப் ஃபண்ட் மற்றும் வரிச் சலுகை கிடைக்க உதவும் இ.எல்.எஸ்.எஸ் திட்டமான ஒயிட் ஒக் கேப்பிடல் டாக்ஸ் சேவர் ஃபண்ட் என்ற இரண்டு புதிய திட்டங்களை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. இந்தத் திட்டங்களில் ஆகஸ்ட் 30 வரை முதலீட்டை மேற்கொள்ளலாம்.



குறைந்தபட்சம் 500 ரூபாயிலிருந்து முதலீட்டைத் தொடங்கலாம். எஸ்.ஐ.பி மூலம் முதலீடு செய்யும் வசதியும் உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் திரட்டப்படும் நிதி முழுவதும் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யப்படு வதால், ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் உடைய முதலீட் டாளர்கள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.



டாடா ஏ.ஐ.ஜி ஜெனரல் இன்ஷூரன்ஸ், தபால் துறை இணைந்து வழங்கும் விபத்துக் காப்பீட்டுத் திட்டம்...



ஆண்டுக்கு ரூ.399 செலுத்தினால் ரூ.10 லட்சம் விபத்துக் காப்பீடு வழங்கும் திட்டத்தைத் தபால் துறை மற்றும் டாடா ஏ.ஐ.ஜி ஜெனரல் இன்ஷூரன்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து அறிமுகம் செய்துள்ளது. மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் ரூ.20 செலுத்தினால் ரூ.2 லட்சம் விபத்துக் காப்பீடு வழங்கும் பிரதான் மந்திரி சுரக்‌ஷா பீமா யோஜனா என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறைந்த பிரீமியத்தில் அதிக காப்பீடு வழங்கும் முயற்சியாக தபால் துறை இந்தத் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது.



நமது நாட்டில் 1.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆண்டுதோறும் சாலை விபத்துகளில் இறக்கின்றனர். 40 வயதுக்கும் கீழ் ஏற்படும் மரணங்களில் குறிப்பிட்ட சதவிகிதம் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படுகிறது. இது போன்ற அகால மரணங்களில் இருந்து தனிநபர் தமது குடும்பத்தைக் காப்பதற்கு இதுபோன்ற காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மிகுந்த பலனை அளிக்கின்றன.



இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஒருவரின் குடும்பத்தை நிதிச் சுமையிலிருந்து காக்க தபால் துறை அறிமுகம் செய்துள்ள இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.