8% வரை வட்டி தரும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் திட்டம்!

கோட்டக் ஆல் வெதர் டெப்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் (Kotak All Weather Debt Fund of Fund)



கோட்டக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம், தமது நிறுவனத்தின் டெப்ட் ஃபண்ட் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும் புதிய ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது.



இந்தத் திட்டத்தில் நவம்பர் 10-ம் தேதி வரை முதலீட்டை மேற்கொள்ளலாம். எஸ்.ஐ.பி முறையில் முதலீடு செய்யும் வசதியும் உள்ளது.



இந்தத் திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடு, கடன் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்யப்படுவதால், இந்த வகை திட்டங்கள் பொதுவாக ரிஸ்க் குறைவானவை ஆகும். வங்கி டெபாசிட்டைவிட கூடுதல் வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கும் இந்தத் திட்டத்தில் தகுதி வாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்து பயன்பெறலாம்.



ஹெச்.டி.எஃப்.சி நிஃப்டி ஐ.டி இ.டி.எஃப் (HDFC Nifty IT ETF)



ஹெச்.டி.எஃப்.சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம், நிஃப்டி ஐ.டி குறியீடுகளில் முதலீடு செய்யும் புதிய திட்டத்தை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தில் நவம்பர் 9-ம் தேதி வரை முதலீட்டை மேற்கொள்ள முடியும்.



இது பேசிவ் வகை திட்டம் என்பதால், இந்தத் திட்டத்தை நிர்வகிக்க ஆகும் செலவு குறைவாகும். கடந்த ஒரு வருட காலமாகத் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை குறியீடு குறைந்த வருமானத்தைத் தந்துள்ளது. வரும் காலத்தில் இதன் வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், இந்தத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.



ஆனாலும், செக்டோரல் வகை திட்டங்கள் அதிக ரிஸ்க் உடையவை ஆகும். அதனால் அதிக ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனுடைய முதலீட்டாளர்கள் மட்டும் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம்.