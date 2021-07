எஃப்.டி ரினிவல்... சொல்லப்பட்டதும், சொல்லப்படாததும்..!

திரும்பக் கோரப்படாத எஃப்.டி...



இதுவரை வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி கொடுத்திருக்கும் வழிகாட்டல் என்னவெனில், “ஒரு வைப்பு நிதி முதிர்வடைந்த பின் வாடிக்கையாளர் களால் திரும்பக் கோரப்படாமல் இருக்குமானால், வங்கியிடம் இருக்கும் அந்தப் பணத்துக்கு சேமிப்புக் கணக்குக்கு வழங்கப்படும் வட்டியே வழங்கப்பட வேண்டும்” என்பதே. (If a Term Deposit matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract rate of interest as applicable to Savings Bank deposits).



இந்த நடைமுறையில் ஒரு சிறு திருத்தத்தைக் கடந்த 2-ம் தேதி அன்று கொண்டுவந்தது மத்திய ரிசர்வ் வங்கி. அதாவது, “ஒரு வைப்பு நிதி முதிர்வடைந்த பின் வாடிக்கை யாளர்களால் திரும்பக் கோரப் படாமல் இருக்குமானால், வங்கியிடம் இருக்கும் அந்தப் பணத்துக்கு சேமிப்புக் கணக்குக்கு வழங்கப்படும் வட்டி அல்லது அந்த வைப்பு நிதிக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்ட வட்டி – இவற்றில் எது குறைவோ அதுவே வழங்கப்பட வேண்டும்” என்பதே. (If a Term Deposit (TD) matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank shall attract rate of interest as applicable to Savings account or the contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower).



இந்தத் திருத்தத்தின் பின்னணி என்ன?



தற்போதைய நிலையில் மிகக் குறைவான வட்டி விகிதம் எனில், அது சேமிப்புக் கணக்கின் வட்டி விகிதமே. கோரப்படாத வைப்பு நிதிகளுக்கும் அந்த வட்டி விகிதமே வழங்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய வட்டி குறைப்பு நடவடிக்கைகளால் ‘பல்க் டெபாசிட்’ போன்ற வைப்பு நிதிகளின் வட்டி விகிதம், சேமிப்புக் கணக்கின் வட்டி விகிதத்தைவிடக் குறைவாக மாறியுள்ளது. (ரூ.2 கோடிக்கு அதிகமான பணத்தை வங்கி வைப்பு நிதியில் கம்பெனிகள் டெபாசிட் செய்வதை ‘பல்க் டெபாசிட்’ என்பார்கள்.)