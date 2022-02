வாடகை Vs மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஓய்வுக்கால செலவுக்கு எது பெஸ்ட்?

வாடகை வருமானம்



“உங்கள் வீடு ஒரு சொத்து அல்ல (Your house is not an asset)” என்று தனிநபர் நிதி மேலாண்மையின் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ராபர்ட் கியோசாகி தனது ‘பணக்காரத் தந்தை, ஏழைத் தந்தை’ (Rich Dad Poor Dad) என்கிற புத்தகத்தில் கூறியுள்ளார். காரணம், வீடு என்பது பராமரிப்புச் செலவுகள், சொத்து வரி, வாடகை வருமானத்துக்கு வரி போன்றவை நிகர வாடகை வருமானத்தைத் குறைத்துவிடும்.



இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, வீட்டின் மதிப்பில் வாடகை வருமானம் என்பது சுமார் 3 சதவிகிதமாக இருக்கிறது. இதுவே வர்த்தகக் கட்டடம் எனில், வாடகை வருமானம் என்பது சுமார் 5 - 7 சதவிகிதமாக இருக்கிறது. ஆனால், வர்த்தகக் கட்டடம் வாங்க பல கோடி ரூபாய் வேண்டும்; அது அனைவரிடமும் இருக்காது.



மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு



ஓய்வுக்காலத்தில் வருமானத்துக்கு வீட்டு வாடகையைத் திட்டமிடுவதற்குப் பதில் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்து, அதிலிருந்து கிடைக்கும் லாபத்தை அல்லது அதி லிருந்து குறிப்பிட்ட தொகையை எடுத்துப் பயன்படுத்துவது பலவகையில் லாபகரமாக இருக்கும். பங்குச் சந்தை சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள், ரியல் எஸ்டேட் சொத்துடன் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான ரிஸ்க், சிறந்த நெகிழ்வுத்தன்மை (Flexibility) மற்றும் எளிதில் பணமாக்குதல் (Liquidity) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.



இங்கே ரிஸ்க் என்பது ஏமாற்றிவிட்டுப் போவது, மோசடி செய்வது ஆகியவற்றைக் குறிக்கும். இது ரியல் எஸ்டேட்டில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் குறைவு. கிட்டத்தட்ட இல்லை என்றே சொல்லலாம். மதிப்பு குறைவு என்பது ரியல் எஸ்டேட்டிலும் இருக்கிறது. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீட்டிலும் இருக்கிறது. அடுத்து நெகிழ்வுத்தன்மை என்பது சொத்தின் ஒரு பகுதியைப் பணமாக்குவதைத் குறிக்கிறது. இரண்டு படுக்கை அறை வீடு என்கிறபோது ஓர் அறையை மட்டும் பணத் தேவைக்கு விற்க முடியாது. இதுவே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எனில், தேவைப்படும் தொகைக்கேற்ற யூனிட்டுகளை விற்று பணமாக்கிக்கொள்ள முடியும்.



அடுத்து, லிக்விட்டி என்பது சொத்துப் பிரிவை விரைந்து விற்று பணமாக்குவதாகும். வீட்டுச் சொத்தை விற்க அதிக காலம் எடுக்கும். மேலும், விற்கும்போது அதற்கான செலவு அதாவது, தரகுக் கட்டணம் சொத்து மதிப்பில் சுமார் 2 சதவிகிதமாக இருக்கும். ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள சொத்தை விற்க ரூ.2 லட்சம் தரகுக் கட்டணம் கட்ட வேண்டும். ஆனால், மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்த ஓராண்டுக்குள் எனில், சுமார் 0.5% - 1% வெளி யேறும் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதற்கு மேற்பட்ட காலம் எனில், இந்த வெளியேறும் கட்டணம் இருக்காது. மேலும், நாம் எதிர்பார்க்கும் தொகைக்கு வீட்டை விற்பதும் கடினம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்கிற போது, எப்போது வேண்டு மானாலும் அதன் யூனிட் மதிப்புக்கு விற்றுக்கொள்ளலாம். அதிகபட்சம் மூன்று தினங்களில் வங்கிக் கணக்குக்குப் பணம் வந்து சேர்ந்துவிடும்.