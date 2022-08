ஓய்வுக்காலத்தை நிம்மதியாக்கும் என்.பி.எஸ்!

கணக்கை ஆரம்பிப்பது எப்படி?



என்.பி.எஸ் முதலீட்டை பொதுத்துறை வங்கிகள், தனியார் துறை வங்கிகள் என சுமார் 50 வங்கிகள், தபால் அலுவலகம், தபால் துறை வங்கி, யு.டி.ஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போன்றவற்றில் ஆரம்பிக்கலாம். இவற்றை பாயின்ட் ஆஃப் பிரசன்ஸ் (Point of Presence - PoP) என்பார்கள். இங்கே என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் சேருவதற்கு எனப் பிரத்யேக படிவம் உள்ளது. அதைப் பெற்று நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். மார்பளவு வண்ணப் புகைப் படம் ஒன்றை விண்ணப்பத்தில் ஒட்ட வேண்டும். கூடவே, கே.ஒய்.சி படிவத்தை நிரப்பித் தர வேண்டும். பான் மற்றும் ஆதார் கட்டாயம் தேவை.



ஆன்லைன் மூலமும் இந்த முதலீட்டை ஆதார் எண் மூலம் எளிதில் ஆரம்பிக்க முடியும். அதற்கான இணைப்பு https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html ஆகும்.



இதில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு நிரந்த ஓய்வுக்கால கணக்கு எண் (Permanent Retirement Account Number - PRAN) ஒதுக்கப்படும். இந்த எண்ணைக் கொண்டு இந்தக் கணக்கை இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் செயல்படுத்த முடியும்.



கணக்கு வகைகள்...



என்.பி.எஸ் கணக்கு இரு வகையாக உள்ளன. டயர் I (Tier I) கணக்கில் செலுத்தப்படும் கணக்கு ஓய்வுக்காலத் திட்டம் ஆகும். இதில் பொதுவாக, இடையில் பணம் எடுக்க முடியாது. செய்யப்படும் முதலீட்டுக்கு வரிச் சலுகை இருக்கிறது.



டயர் II கணக்கு சேமிப்புக் கணக்கு போன்றது. இதில் முதலீடு செய்த பணம், இடையில் தேவைப்பட்டால் திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளலாம். முதலீட்டுக்கு வரிச் சலுகை எதுவும் கிடையாது. இவை தவிர, மத்திய அரசுப் பணியாளர்களுக்கான டயர் II - வரிச் சேமிப்புத் திட்டம் (Tier II – Tax Saver Scheme -NPS - TTS) இருக்கிறது.



18 வயது மற்றும் 70 வயதுக்கு உட்பட்ட யார் வேண்டு மானாலும் இதில் முதலீடு செய்யலாம். டயர் I –ல் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப முதலீடு ரூ.500 ஆகும். ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.1,000 முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஓராண்டில் குறைந்தபட்சமாக ரூ.1,000 முதலீடு செய்யவில்லை எனில், அந்தக் கணக்கு செயல் இழந்துவிடும். அபராதம் கட்டிதான் அதை நடைமுறைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும்.



டயர் II–ல் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப முதலீடு ரூ.1,000 ஆகும். இதன் பிறகு, ஒருமுறை குறைந்தபட்ச முதலீடு ரூ.250 ஆகும்.இந்த இரு திட்டங்களிலும் அதிகபட்ச முதலீட்டுக்கு வரம்பு எதுவும் கிடையாது. நாமினி நியமிக்கும் வசதி இருக்கிறது.



வருமானம் எப்படி?



என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதி பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. இதனால், குறுகிய காலத்தில் அதன் மதிப்பில் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும். ஆனால், நீண்ட காலத்தில் வருமானம் பணவீக்க விகிதத்தைவிட அதிகமாக இருந்து வருகிறது.



முதலீட்டு விருப்பங்கள்...



இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் ஒருவர், அவரின் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறனுக்கு ஏற்ப கார்ப்பரேட் கடன் பத்திரங்கள் – C, அரசு கடன் பத்திரங்கள் – G, நிறுவனப் பங்குகள் – E, மாற்று முதலீடுகள் – A ஆகிய நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் கலந்து முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பைப் பெறுகிறார். இங்கே மாற்று முதலீடுகள் என்பதன் கீழ் ரெய்ட்ஸ், இன்விட்ஸ் (REITS, InvIts) ஆகியவை அடங்கும்.



ஆக்டிவ் சாய்ஸ், ஆட்டோ சாய்ஸ் இந்த இரண்டில் ஒன்றை முதலீட்டாளர் தேர்வு செய்யலாம். ஆக்டிவ் சாய்ஸில் முதலீட்டாளர் E, C மற்றும் G-களில் அவருக்கு விருப்பமான சதவிகித தொகையை முதலீடு செய்து வரலாம். இதில் மாற்று முதலீடான A-ல் அதிகபட்சம் 5% தொகையைதான் முதலீடு செய்ய முடியும். 50 வயதுக்கு உட்பட்ட முதலீட்டாளர் எனில், பங்குகளில் அதிகபட்சம் 75% (இதற்குமுன் 50 சதவிகித மாக இருந்தது) முதலீடு செய்ய முடியும். இந்த அளவு ஆண்டுக்கு 2.5% குறைந்து கொண்டே வந்து 60 வயது மற்றும் அதற்குமேல் 50 சதவிகித மாகக் குறைந்துவிடும்.



ஆட்டோ சாய்ஸ் முதலீட்டில், முதலீட்டாளரின் வயதின் அடிப்படையில் முதலீட்டு ஒதுக்கீடு இருக்கிறது. முதலீட்டாளர் எந்த ஆப்ஷனை யும் தேர்வு செய்யவில்லை எனில், மாடரேட் லைஃப் சைக்கிள் ஃபண்டில் அவரின் பணம் முதலீடு செய்யப்படும். இதில், 35 வயது வரை பங்கு களில் செய்யப்படும் முதலீடு 50 சதவிகிதமாக இருக்கும். அதன் பிறகு ஆண்டுக்கு 2% குறைந்து, 55 வயதில் பங்கு களில் செய்யப்படும் முதலீடு 10 சதவிகிதமாக குறைந்து விடும். இது தவிர, அக்ரசிவ் லைஃப் சைக்கிள் ஃபண்ட் (35 வயது வரை பங்கு முதலீடு 75%), கன்சர் வேட்டிவ் லைஃப் சைக்கிள் ஃபண்ட் (35 வயது வரை பங்கு முதலீடு 25%) என இரு ஆப்ஷன்கள் உள்ளன.



புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ள டயர் II –டி.டி.எஸ் திட்டத்தில் பங்கு முதலீடு 10% மற்றும் 25% சதவிகிதத்துக்கு இடைப்பட்டதாக இருக்கும். பணச் சந்தை ஆவணங்களில் அதிகபட்சம் 5% தொகை முதலீடு செய்யப்படும். இதில், முதலீட்டாளர் விரும்பம் எதுவும் கிடையாது.



பணமாக்குதல்...



இது பணி ஓய்வுக்காலத் திட்டம் என்றாலும், டயர் I கணக்கில் இடையில் முக்கிய மான காரணங்களுக்காக பணம் எடுக்க அனுமதி உண்டு. முதலீட்டை ஆரம் பித்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அதுவரைக்கும் முதலீடு செய்திருக்கும் தொகையில் 25% வரை எடுத்துக்கொள்ள லாம். இப்படி ஐந்தாண்டு இடைவெளியில் மொத்த முதலீட்டுக் காலத்தில் மூன்று முறை மட்டுமே இடையில் பணம் எடுக்க முடியும்.



என்.பி.எஸ்ஸில் முதலீடு செய்பவர், அவரின் துணைவர் (கணவர்/மனைவி), பிள்ளைகள் அல்லது சார்ந்திருக்கும் பெற்றோரின் தீவிர நோய் பாதிப்புக்கான சிகிச்சை செலவு ஆகிய வற்றுக்கு இப்படி பணம் எடுக்க முடியும். 13 வகையான தீவிர நோய்கள், விபத்து மற்றும் கோவிட் 19 போன்ற உயிர்க்கொல்லி வைரஸ் பாதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு என்.பி.எஸ் முதலீட்டி லிருந்து பணத்தை எடுத்து செலவு செய்யலாம். மேலும், பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி அல்லது கல்யாணம், முதல் வீடு கட்டுதல் அல்லது வாங்குதல் ஆகியவற்றுக்கு பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.



திட்டத்திலிருந்து வெளியேறுதல்...



60 வயதில் பணி ஓய்வு பெறும்போது டயர் I கணக்கிலிருந்து 60 சதவிகிதத் தொகையை எடுத்துக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகைக்கு வருமான வரி கிடையாது. மீதி 40% தொகை பென்ஷன் வழங்குவதற்கான கணக்குக்கு மாற்றப் படும். மொத்த தொகுப்பு தொகை ரூ.5 லட்சத்துக்கு கீழ் இருந்தால் அதை மொத்தமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பென்ஷன் எதுவும் கிடைக்காது.



இந்தக் கணக்கிலிருந்து 60 வயதுக்கு முன் வெளியேற விரும்பினால், பென்ஷன் பெறுவதற்கான தொகை 80% ஆகவும், கையில் கிடைக்கும் 20% ஆகவும் இருக்கும். இந்த 20% தொகை வருமான வரிக்கு உட்பட்டதாகும்.



மேலும், மொத்தத் தொகையை எடுத்துக் கொள்வதை ஒருவர் 75 வயது வரை ஒத்திவைக்கலாம். அதாவது, 60 வயதுக்குப் பிறகு 15 ஆண்டுகளுக்கு கணக்கை நீட்டிப்பதாகும்.



என்.பி.எஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செய்பவர் இறந்து விட்டால் நாமினிக்கு 100% தொகை மொத்தமாக வழங்கப்படும். நாமினி விரும்பினால் கே.ஒய்.சி படிவம் சமர்ப்பித்து மேற் கொண்டு முதலீடு செய்து அந்த முதலீட்டைத் தொடர அனுமதிக்கப்படுகிறது.



டயர் II கணக்கு என்பது விருப்பக் கணக்கு ஆகும். இதில் எப்போது வேண்டுமானாலும் முதலீடு செய்யலாம்; எப்போது வேண்டுமானாலும் பணம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். டயர் II டிடிஎஸ் கணக்கிலிருந்து மூன்றாண்டுக்குப் பிறகு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.



(திட்டமிடல் தொடரும்)