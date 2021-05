ஃபண்ட் மேனேஜர்களுக்கு செபியின் புதிய கட்டளைகள்! முதலீட்டாளர்களுக்கு சாதகமா..?

முதலீட்டாளர்கள் நலனில் செபி...



ஃபண்ட மேலாளர்கள் தாங்கள் நிர்வகிக்கும் ஃபண்டுகளில் நம்பிக்கை வைக்கிறார்களா? ஆம் எனில், தங்களது சொந்தப் பணத்தை அதில் முதலீடு செய்கிறார்களா என்ற விவரங்கள் அவ்வப்போது வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஒரு சில ஃபண்ட நிறுவனங்கள், இதைக் கட்டாயமாக்கிப் பின்பற்றி வருகிறது. மற்ற பல நிறுவனங்கள் இதைக் கண்டுகொள்வதில்லை.



இது மிகச் சிறந்த திட்டம் என்ப தெல்லாம் ஊருக்குதான் உபதேசம். இன்று வரை இதற்கான சட்டம் ஏதும் இல்லை. இதை மாற்றி, முதலீட்டாளர்களின் நலம் காக்கும் விதமாக 2021 ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் இனி பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதிகள் மற்றும் புதிய நடைமுறைகளை செபி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.



செபி அறிமுகப்படுத்தியிருக்கும் இந்தப் புதிய நடைமுறைகள் ‘ஸ்கின் இன் தி கேம்’ (Skin in the game) எனப்படும். உதாரணமாக, உணவு விடுதி நடத்தும் ஒருவர் தன் ஹொட்டலில் சாப்பிட மாட்டார். காரணம், அவர் ஹோட்டல் உணவு அவ்வளவு சிறப்பான தல்ல. அவர் வேறு ஹோட்டல்களில் சாப்பிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்ட்டிருப் பதைதான் ‘ஸ்கின் இன் தி கேம்’ என்பார்கள்.



 ஃபண்ட் மேலாளர்கள், ஃபண்ட் நிறுவன மேலாளர்கள் மற்றும் ஃபண்டை நிர்வகிப்பதில் சம்பந்தப் பட்டவர்கள் அனைவரும் தங்கள் சம்பளத்திலிருந்து 20% கட்டாயமாகத் தாங்கள் நிர்வகிக்கும் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்.



 ஃபண்ட் மேலாளர் ஒரு திட்டத்துக்கு மேலாக இரண்டு, மூன்று திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் சமயங்களில் அவர் நிர்வகிக்கும் மொத்த ஃபண்ட் தொகையின் விகிதாசாரத்தில் இந்த 20% முதலீடும் அவர் நிர்வகிக்கும் எல்லா ஃபண்டு களிலும் அவரது சொந்த முதலீடு இருக்க வேண்டும்.



 இந்த 20% ஒதுக்கீட்டு முதலீடு மூன்று ஆண்டுகள் கட்டாயம் அந்த ஃபண்டுகளில் இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன் அவர்களால் அந்தப் பணத்தை எடுக்க இயலாது. அவர்கள் நிறுவனங்கள் மாறினாலும் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் லாக்இன் (Lock in Period) அவசியம்.



 ஃபண்ட் மேலாளர்கள் சம்பளத்தில் அவர்கள் வரி கட்டியபின் வரும் நிகர சம்பளத்தில் இருந்து 20% இந்த முறையில் முதலீடு செய்யப்படும்.



 இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் (Index funds) இ.டி.எஃப் (ETF), ஓவர்நைட் ஃபண்டுகள் (overnight funds) மற்றும் குளோஸ் எண்டட் ஃபண்டுகளுக்கு (closed ended funds) இந்த நடைமுறை பொருந்தாது.



 ஃபண்ட் மேலாளர் மீது குற்றங்கள் ஏதும் நிரூபிக்கப்பட்டால், இந்த 20% முதலீடு அவரிடம் கொடுக்கப்பட மாட்டாது.



வேலையில் லாபத்துக்குத் தக்கவாறு அல்லது வேலையில் திறமையாகச் செயல்பட்டால் அதிக சம்பளம் கொடுப்பது புதிய முறையல்ல (performance-based pay). இந்த முறையை ஃபண்ட மேலாளர்களுக்கு கட்டாயமாக்கி இருப்பது நல்ல தொடக்கம்.



சாதகங்களும் பாதகங்களும்...



இந்தப் புதிய முறையை நடைமுறைப் படுத்தும்போது, இது முதலீட்டாளர் களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று நம்பப் படுகிறது. அதே நேரத்தில், நிச்சயமாக லாபம் அதிகரிக்கும் என்று கூறுவதற் கில்லை. ஃபண்ட் மேலாளர் மிகுந்த கவனத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் செயல்படுவதால், நல்ல முறையில் ஃபண்ட் நடைபெறும் என்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்.



இந்த முறையில் முதலீட்டாளர்களுக்கு எந்தப் பாதகமும் இல்லை. அதே சமயத்தில், இந்த புதிய முறையை ஃபண்ட் மேலாளர்களும் ஃபண்ட் நிறுவன அதிபர்களும் வரவேற்கவில்லை. காரணம், அவர்கள் சில கஷ்ட நஷ்டங்களைச் சந்திக்க வேண்டி யிருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு கடன் ஃபண்ட் திட்ட மேலாளர் பணம் முழுவதும் அவரது கடன் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது. அவரது தனிபட்ட விருப்பம் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் திட்டமாக இருக்கலாம்.



 ஃபண்ட் நிறுவன மேலாளரின் (CEO/CIO) முதலீடு எல்லாம் 20 / 30 திட்டங்களுக்கு மேலாகப் பிரிந்து போகிறது. இதனால் அவரது முதலீட்டில் அளவுக்கு அதிகமாக ஃபண்டுகள் இருப்பதால் கிடைக்கும் லாபம் குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது.



 அவர்களுக்கு வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லும் சம்பளம் குறைகிறது. இதனால் அவர்களுக்கு அன்றாடத் தேவைகளுக்குச் சில சமயங்களில் பணம் பற்றாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு வீட்டுக் கடன் போன்ற பெரிய தொகையைச் செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்படலாம்.



 அவர்கள் நடத்தும் ஃபண்டின் தன்மைக்கும் அவர்களது சொந்த விருப்பு வெறுப்புகளின் தன்மைக்கும் வேறுபாடு ஏற்படும்போது இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றுவது அவர்களுக்குச் சிக்கலாக இருக்கலாம். உதராணம். ஹைபிரிட் ஃபண்ட மேலாளருக்கு லார்ஜ்கேப் ஃபண்டுகளில் விருப்பம் இருக்கலாம்.



இந்தப் புதிய நடைமுறை முதலீட்டாளர்களுக்கு நன்மையே பயக்கும். ஃபண்ட் மேலாளர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட்டு ஃபண்டுக்கு வரும் நஷ்டங்களை இனி தவிர்ப்பார்கள் என்று நம்பலாம் என்பதால், இது வரவேற்கத்தக்க அம்சம் என்றே கருதலாம்!