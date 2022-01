மலபார் கோல்டு & டைமண்ட்ஸ்: உலகம் முழுவதும் 22 புதிய ஷோரும்கள் திறப்பு!

“எங்களது 28 வருட மகத்தான வர்த்தக பயணத்திலே மலபார் கோல்டு & டைமண்ட் மேலும் பலமாக சிறப்பாகவும் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகின்றது என்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். எங்களது சிறப்பான சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகள் மூலமாக ஏற்கனவே எங்களது வர்த்தகம் சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பிராந்தியங்களில் மேலும் சில்லறை வர்த்தகத்தை வலுப்படுத்தவும் மற்றும் புதிய சந்தைகளில் நுழையவும் முனைந்து உள்ளோம். ஜனவரி மாதத்திலேயே 22 புதிய ஷோரூம்களை துவக்கி அதன் மூலமாக புத்தாண்டில் மிகச்சிறப்பான ஒரு வர்த்தக தாக்கத்தை உருவாக்குவதில் ஆயத்தமாக உள்ளோம். எங்களது அனைத்து புதிய ஷோரூம்கள் எங்களது வெளிப்படைதன்மை, நம்பிக்கை, தரம் மற்றும் சேவை ஆகியவற்றை வாடிக்கையாளர்கள் பாராட்டுவதோடு உலகத்தரமான ஜுவல்லரி ஷாப்பிங் அனுபவத்தையும் பெறுவார்கள் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம். ‘இந்தியாவில் தயாரிப்போம் மற்றும் உலகின் சந்தைக்கு கொண்டு செல்வோம்’ (Make in India and Market to the world) என்பதே எங்களது குறிக்கோள் ஆகும். பன்னாட்டு அளவில் இந்திய தங்க நகைகளுக்கு ஒரு சிறப்பான பிராண்ட் நன்மதிப்பை உருவாக்கி மேலும் உள்நாட்டில் வர்த்தகத் துறையில் பல வேலை வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கியுள்ளோம். இதுவே எங்களது கொள்கையாக உள்ளது என்கிறார்” மலபார் குழுமத்தின் தலைவர் எம்.பி.அகமது தெரிவித்தார்.